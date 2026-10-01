България

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Той поема поста от Ангел Иванов, който досега беше временно изпълняващ длъжността

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 13:37
Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
Източник: БГНЕС

А сен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Назначението е със заповед на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и е в сила от днес (1 октомври).

Ненчев е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London. Дипломната му работа е посветена на преките чуждестранни инвестиции и влиянието им върху икономическия растеж.

  • Опит във финансите и инвестициите

Новият изпълнителен директор на БАИ има над 20 години професионален опит в Лондон и България. Заемал е ръководни позиции и е бил член на управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор.

Професионалният му опит е свързан с корпоративните финанси, енергетиката, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

Кариерата му включва работа в международни финансови компании в Лондон, сред които Merrill Lynch и Société Générale. Ненчев е бил и изпълнителен директор на „София Тех Парк“, където е отговарял за управлението и развитието на организацията и стратегическите ѝ направления.

Той има опит в управлението и развитието на стратегически инвестиционни проекти, както и във финансовия и инвестиционния сектор.

  • Какво заяви новият директор

Асен Ненчев поема поста от Ангел Иванов, който досега беше временно изпълняващ длъжността.

„Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел“, заяви Ненчев при встъпването си в длъжност.

Той посочи, че разчита на общи усилия за надграждане на постигнатото до момента и за утвърждаването на България като привлекателна дестинация за инвестиции.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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