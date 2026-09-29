Арестуваха бивши министри на Орбан в Унгария

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П рокуратурата в Унгария задържа бившия министър на културата и иновациите Балаж Ханко по подозрение в злоупотреба с доверие в рамките на разследване относно разходите на Националния културен фонд по време, когато фондът е бил под негово ръководство, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

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Според прокуратурата, под ръководството на Ханко комисията по приоритетни културни програми към фонда е разпределяла публични средства чрез специално създадена схема за индивидуални безвъзмездни помощи (стартирала през юли 2025 г.), без да извършва реална проверка на подадените заявления.

Средствата са били използвани за финансиране на предизборната кампания за парламентарните избори, проведени тази година и за лични цели на кандидатите, се посочва в изявление на окръжната прокуратура, водеща разследването.

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Схемата е отклонявала ресурси от законово определеното им предназначение, заявиха от прокуратурата.