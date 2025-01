Мъж е обвинен в убийството на университетска преподавателка

53-годишен мъж е обвинен в убийството на университетски преподавател, съобщиха от полицията в Девън и Корнуол.

48-годишната Клеър Чик е намерена ранена в Плимут, в 20,55 ч. в сряда.

Чик, която е преподавала в училището за медицински сестри към университета в Плимут след кариера на медицинска сестра, е била откарана в болница, но е починала в четвъртък.

Пол Бътлър от Стангрей Авеню, Плимут, е обвинен в убийството ѝ и трябва да се яви пред магистратския съд в Плимут в понеделник.

Полицията съобщи, че той е бил арестуван в района на Лискеард в Корнуол, който се намира на около 20 мили от Плимут.

