Политическо убийство в Банкок

Д о известен храм в историческия кралски квартал на Банкок на видеозапис от охранителна камера се вижда как мъж паркира мотоциклета си, сваля каската си, така че лицето му се вижда ясно, и спокойно преминава през пътя.

Няколко минути по-късно се чуват изстрели. Друг мъж пада на земята.

Убиецът се връща бързо до мотоциклета си, като изглежда, че изхвърля нещо, докато го прави, и потегля.

Жертвата е Лим Кимя, 73-годишен бивш парламентарист от основната камбоджанска опозиционна партия CNRP, която беше забранена през 2017 г. Според тайландската полиция той е бил улучен в гърдите с два куршума. Той току-що е пристигнал в Банкок със съпругата си с автобус от Камбоджа, предава BBC.

Полицейски служител се е опитал да го реанимира, но той е обявен за мъртъв на място.

„Той беше смел, с независим ум“, казва пред BBC Моновития Кем, дъщеря на лидера на CNRP Кем Соха.

„Никой освен камбоджанската държава не би искал да го убие“, смята тя

Лим Кимя има двойно гражданство - камбоджанско и френско, но избира да остане в Камбоджа дори след като партията му е забранена. CNRP - Камбоджанската партия за национално спасение - е обединение на две предишни опозиционни партии и през 2013 г. е близо до победа над партията на Хун Сен, самопровъзгласилия се за „силен човек“, който управлява Камбоджа близо 40 години, преди да предаде властта на сина си Хун Манет през 2023 г.

