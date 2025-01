Арестуваха мъж за нападение с нож срещу боливудски актьор

П олицията в индийския град Мумбай е арестувала мъж за нападение с нож срещу боливудския актьор Сейф Али Хан, извършено миналата седмица.

Сейф Али Хан, една от най-големите звезди на Индия, беше намушкан от нападател в дома си, при инцидент, който шокира страната. Актьорът е претърпял операция и се възстановява.

Saif Ali Khan case :

-Real name of the accused : Md Shariful Islam Shehzad

-Nationality : Bangladeshi

-Current location: Mumbai

-New (fake) name : Vijay Das



This is truly concerning... They have identities, jobs, and are living here without any issues. pic.twitter.com/jlV3Oi9fq6