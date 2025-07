Илон Мъск сподели меме с пожелание за смъртта на Джордж Сорос

И лон Мъск публикува мийм, който се шегува със смъртта на милиардера Джордж Сорос, 94-годишен дарител на Демократическата партия, след серия от скорошни известни смъртни случаи.

Главният изпълнителен директор на няколко технологични компании сподели в неделя изображение, на което Смъртта търси Сорос в аркадна игра с кран, само дни след смъртта на Хълк Хоуган и Ози Озбърн, предаде Newsweek .

Мъск отдавна критикува Джордж Сорос. По-рано тази година той го сравни със злодея Дарт Сидиъс от "Междузвездни войни". През 2023 г. Мъск заяви, че Сорос "мрази човечеството" и че "иска да разруши самата тъкан на цивилизацията".

Elon Musk Shares Meme Hoping for Death of George Soros - Newsweek Such a classy CEO Tesla has! Any other BOD would have fired Musk years ago $tsla $tslaq https://t.co/C5W3gzbDrw