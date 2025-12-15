България

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

Блажко Стоилов Георгиев е роден на 13 декември 1925 г. в близкото до Свищов село Татари

15 декември 2025, 16:03
“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов
Източник: БТА

С празнична торта, танци и подаръци беше отбелязан 100-годишният юбилей на Блажко Стоилов Георгиев в общинския Дом за стари хора (ДСХ) “Мария Луиза“ в Свищов. Ръководителят на общинска служба “Социални дейности“ Анелия Димитрова поздрави юбиляря от името на кмета на общината Генчо Генчев.

“Достолепната Ви възраст е свидетелство за силен дух, устойчивост и ценности, които вдъхновяват поколенията след Вас. Вие сте живата памет на времето – пример за човек, който е преминал през предизвикателствата на различни епохи, но е съхранил светлината в себе си и е предал тази светлина на нашата общност", се посочва в поздравителния адрес. Кметът отправя пожелания за здраве, спокойствие и топлина.

100-годишният юбилей на Блажко Георгиев в Свищов
8 снимки
столетник Свищов
столетник Свищов
столетник Свищов
столетник Свищов

Димитрова връчи поздравителния адрес и подари на столетника икона на Света Богородица, която да бъде поставена в стаята му, за да го закриля.

Поздрав към Блажко Георгиев отправи и временно изпълняващият длъжността директор на Дома за стари хора, Мария Цветанова. Тя разказа, че дядо Блажко е човек, който носи спокойствие и доброта. Той е пример за достойнство, търпение и уважение – ценности, които ни вдъхновяват всеки ден, каза Цветанова и пожела на рожденика да запази усмивката и добрия си дух, а обичта на хората около него да е неговата сила.

По случай празника в ДСХ “Мария Луиза“ младите танцьори от групата за народни танци “Дунавска младост“, при Първо българско народно читалище (ПБНЧ) "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856", с ръководител Петя Петрова, поздравиха всички домуващи и рожденика.

Блажко Стоилов Георгиев е роден на 13 декември 1925 г. в близкото до Свищов село Татари. По-голямата част от живота си е живял в троянското село Дебнево. Двете му дъщери вече не са живи, но има 14 внуци, правнуци и пра-правнуци.

На стогодишния си юбилей дядо Блажко се пошегува: “Живея с четири поколения родственици.“ Като най-голяма страст в живота си той посочва труда и това да помага на хората. Целият му житейски път е свързан със строителството и елитна бригада, съставена от 80 души.

В ДСХ  “Мария Луиза“ той е настанен през 2024 г. и вече има много приятели, които днес го поздравиха и аплодираха. От екипа на Дома разказаха за дядо Блажко с много обич и топлина и му пожелаха да е на първо място много здрав, все така усмихнат и енергичен.

Източник: Антоанета Бълдъркова/БТА    
100-годишен юбилей Блажко Георгиев Дом за стари хора Свищов Столетник Поздравления
"Живея с четири поколения родственици": Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

"Живея с четири поколения родственици": Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

