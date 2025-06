Тръмп: Много съм разочарован от Мъск

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „много разочарован“ от критиките на Илон Мъск към неговия мегазаконопроект, добавяйки, че не знае дали приятелството му с бившия му съветник милиардер ще оцелее, предаде АФП.

В необичайна тирада в Овалния кабинет, докато германският канцлер Фридрих Мерц седеше мълчаливо до него, Тръмп се изказа остро срещу собственика на SpaceX и Tesla в първите си коментари по въпроса.

„Вижте, Илон и аз имахме чудесни отношения. Не знам дали ще продължат да бъдат такива. Бях изненадан“, каза Тръмп в Овалния кабинет, след като бившият му съветник Мъск разкритикува законопроекта като „отвратителен“.

„Много съм разочарован, защото Илон познаваше вътрешните механизми на този законопроект по-добре от почти всеки друг тук... И изведнъж той има проблем“, добави Тръмп.

Мъск отвърна минути по-късно в социалната си мрежа X, като написа, че твърденията на 78-годишния президент, че е имал предварителна информация за законопроекта, са „неверни“.

„Както и да е“, добави той над видеоклип, в който Тръмп казва, че Мъск е разстроен от загубата на субсидиите за електромобили.

Последният сблъсък идва по-малко от седмица, след като Тръмп организира грандиозно сбогуване за Мъск в Овалния кабинет, когато последният приключи мандата си начело на Министерството за ефективност на правителството (DOGE), което се занимава с намаляване на правителствените разходи.

Мъск шокира репортерите, като се появи с подбито око, за което каза, че е причинено от сина му.

„Видяхте човек, който беше много щастлив, когато стоеше зад Овалното бюро, дори и с подбитото око. Казах му: „Искаш ли малко грим? Ще ти донесем малко грим. Но той отговори: „Не, не мисля“, което е интересно и много мило. Той иска да бъде себе си“, заяви Тръмп.

Той добави, че може да разбере защо Мъск е разстроен от някои от мерките, които е предприел, включително оттеглянето на номинацията на кандидат за ръководител на космическата агенция НАСА, когото технологичният магнат беше подкрепил.

„Големият, красив законопроект“ на американския президент за данъците и разходите – централен елемент от вътрешната му програма – може да определи втория му мандат и да реши съдбата на републиканците на междинните избори през 2026 г.

Мъск обаче го нарече „отвратително мерзост“ на 3 юни. Ден по-късно магнатът призова републиканците да „убият законопроекта“ и да предложат алтернативен план, който „не увеличава драстично дефицита“.

I have been very consistent. Just stating facts. https://t.co/NQDnBQwB3F — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Днес Илон Мъск засили публичния си спор с Доналд Тръмп, като заяви, че без неговата подкрепа американският президент би загубил изборите, предаде АФП.

„Без мен Тръмп би загубил изборите. Каква неблагодарност“, написа Мъск в X.

После милиардерът продължи, хвърляйки по думите му „голямата бомба“.

„Сега е моментът да хвърлим наистина голямата бомба: Тръмп е в досиетата на Епстийн. Това е истинската причина те да не са публично достояние. Приятен ден, Доналд Джон Тръмп“, заяви Мъск и добави: „Запомнете този пост. Истината ще излезе наяве.“

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

После той препубликува пост на потребител на социалната мрежа, който призовава за импийчмънт на Тръмп. Мъск добави: „Да“.

Малко след това технологичният магнат публикува анкета с въпрос дали гражданите на САЩ искат нов политическа партия.

„Време ли е да се създаде нова политическа партия в Америка, която действително да представлява 80% от средната класа?“, попита Мъск.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Малко по-късно Тръмп отговори в своята социална мрежа Трут сошъл.

„Нямам нищо против Илон да се обърне срещу мен, но трябваше да го направи преди месеци. Това е един от най-великите законопроекти, представяни някога на Конгреса. Той е рекордно съкращение на разходите, 1,6 трилиона долара, и най-голямото намаление на данъците, правено някога. Ако този законопроект не бъде приет, ще има 68% увеличение на данъците и неща много по-лоши от това. Не аз съм създал тази бъркотия, просто съм тук, за да я поправя. Това извежда страната ни на пътя на величието. Направете Америка отново велика!“, заяви Тръмп.