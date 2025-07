Тръмп: Компаниите на Илон Мъск трябва да оцелеят

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че няма да унищожи компаниите на Илон Мъск като отнеме федералните им субсидии и че иска бизнесите на милиардера технологичен предприемач да оцелеят, предаде Ройтерс.

Trump this morning on Elon Musk:



“Everyone is stating that will destroy Elon's companies by taking away some, if not all, of the large scale subsidies he receives from the U.S. Government. This is not so! I want Elon, and all businesses within our Country, to THRIVE, in fact,… pic.twitter.com/dQvVdYyXkg