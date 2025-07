Съавтор на изследване: Илон Мъск притежава всички шест универсални качества на "готин" човек

М еждународен екип от учени твърди, че е разкрил какво точно прави един човек „готин“ – и изненадващо, това не зависи от културния контекст. Според ново изследване, публикувано тази седмица в Journal of Experimental Psychology, личностните черти, които се свързват с „готината“ личност, са удивително последователни в различни страни по света, предаде CNN.

Изследователите открили, че в сравнение с хората, възприемани като просто „добри“, тези, които се считат за „готини“, обикновено се асоциират с качества като екстровертност, хедонизъм, сила, приключенски дух, откритост и автономност.

„Най-изненадващото беше да установим, че едни и същи характеристики се появяват във всяка страна,“ казва Тод Пецути, доцент по маркетинг в Universidad Adolfo Ibáñez в Чили и съавтор на изследването. „Без значение дали говорим за Китай, Корея, Чили или САЩ – хората навсякъде ценят онези, които разширяват границите и предизвикват промяна.“

„Готин“ не значи непременно „добър“

Проучването е проведено между 2018 и 2022 г. и обхваща близо 6000 души от 12 държави: Австралия, Чили, Китай, Германия, Индия, Мексико, Нигерия, Испания, Южна Африка, Южна Корея, Турция и Съединените щати.

Участниците били помолени да си припомнят човек, когото възприемат като „готин“, „не готин“, „добър“ или „не добър“. След това оценили личностните му качества чрез два стандартизирани инструмента – скалата на „Голямата петорка“ и въпросник за основни ценности.

Резултатите показали, че черти като съвестност, доброжелателност, топлота, стремеж към сигурност и традиционализъм се асоциират повече с „добрите“ хора, отколкото с „готините“. Но специфичната формула за „готин човек“ включва именно шест черти: екстровертност, хедонизъм, сила, приключенски дух, откритост и автономност. Те се проявяват независимо от възрастта, пола или нивото на образование.

