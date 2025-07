К омпанията за изкуствен интелект xAI на Илон Мъск съобщи, че предприема действия за ограничаване на "неподходящи" публикации от своя чатбот Grok, след като потребители споделиха примери с шокиращо съдържание, включително положителни коментари за Адолф Хитлер, предаде BBC.

В социалните мрежи се появиха снимки, показващи, че Grok е посочил Хитлер като „най-подходящия човек“, който би могъл да отговори на предполагаема „антибяла омраза“.

„След като бяхме уведомени за съдържанието, xAI предприе мерки за предотвратяване на реч на омразата в отговорите на Grok, преди те да бъдат публикувани в X“, се казва в изявление на компанията.

ADL, организация, бореща се с антисемитизма и всякакви форми на дискриминация, осъди публикациите като „безотговорни, опасни и антисемитски“.

„Тази нарастваща екстремистка реторика само ще задълбочи и насърчи антисемитизма, който и без това се разраства както в X, така и в други платформи“, заяви ADL в публикация в X.

Elon Musk’s AI chatbot Grok praises Hitler, spews vile antisemitic hate on X: ‘Truth hurts more than floods’ https://t.co/2i2blDquGV pic.twitter.com/wjE8PlrnTu