НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети

В четвъртък Народното събрание ще изслуша служебния министър-председател Андрей Гюров, служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, служебния министър на отбрана Атанас Запрянов и изпълнителния директор на Летище „Васил Левски“ Иван Димитриев.

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Те ще бъдат изслушани от депутатите във връзка със ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели.

Разположените самолети на Военновъздушните сили на САЩ на летище „Васил Левски” в София по никакъв начин не са свързани с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран. Това увери предни дни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Министърът на отбраната на САЩ кацна в базата в Безмер

Стана ясно, че на Военновъздушната ни база „Враждебна“ се провежда съвместно учение на Американските военновъздушни сили с българските военновъздушни сили и базата по отношение предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Учението е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван, ще бъде не повече от 500 души. Самолетите могат да останат на територията на България до 90 дни.