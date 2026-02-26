Свят

НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети

Те ще бъдат изслушани във връзка със ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели

26 февруари 2026, 07:03
НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети
Източник: БТА

В четвъртък Народното събрание ще изслуша служебния министър-председател Андрей Гюров, служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, служебния министър на отбрана Атанас Запрянов и изпълнителния директор на Летище „Васил Левски“ Иван Димитриев.

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Те ще бъдат изслушани от депутатите във връзка със ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели. 

Разположените самолети на Военновъздушните сили на САЩ на летище „Васил Левски” в София по никакъв начин не са свързани с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран. Това увери предни дни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Министърът на отбраната на САЩ кацна в базата в Безмер

Стана ясно, че на Военновъздушната ни база „Враждебна“ се провежда съвместно учение на Американските военновъздушни сили с българските военновъздушни сили и базата по отношение предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Учението е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван, ще бъде не повече от 500 души. Самолетите могат да останат на територията на България до 90 дни.

Източник: БГНЕС    
Народно събрание САЩ Военни самолети Летище София Министър на отбраната Съвместно учение Близък изток Иран Въздушни сили Военна база Враждебна
Последвайте ни

По темата

Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

В Сърбия Путин остава най-популярен, въпреки войната в Украйна и европейския път на Белград

В Сърбия Путин остава най-популярен, въпреки войната в Украйна и европейския път на Белград

Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 11 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 10 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 7 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пхенян затръшна вратата към Южна Корея - топката е в полето на САЩ</p>

Ким Чен-ун: Бъдещето на отношенията със САЩ зависи от Вашингтон, без диалог с Южна Корея

Свят Преди 12 минути

Ким Чен-ун подчерта, че Пхенян няма да се откаже от ядрения си статут и че отношенията със САЩ могат да се подобрят само при прекратяване на „враждебната политика“.

<p>Ефектът &bdquo;2 дни&ldquo;: Овесените ядки свалят холестерола с 10% само за 48 часа</p>

Само два дни овесени ядки: Неочакван ефект върху сърдечното здраве и холестерола

Любопитно Преди 1 час

Консумацията на овесени ядки само за кратък период от време може да има дълбоко въздействие върху нивата на холестерола

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Свят Преди 10 часа

Шестима други са били ранени

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Свят Преди 11 часа

Съмърс е бивш министър на икономиката и бивш президент на Харвардския университет

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Технологии Преди 11 часа

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

България Преди 11 часа

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 12 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 13 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Свят Преди 13 часа

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

България Преди 13 часа

Няма пострадали деца

Русия обяви организация в България за терористична

Русия обяви организация в България за терористична

Свят Преди 13 часа

В списъка са включени и четири физически лица

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 13 часа

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 14 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 14 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Свят Преди 14 часа

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 февруари, четвъртък

Edna.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

Бонман за дузпите: Целта ми не е да бъда герой, а да се класираме

Gong.bg

Хьогмо преди Ференцварош: Мотивацията ни е още по-силна

Gong.bg

Що е то сабатикал: Как една година пауза от работа може да промени живота ни

Nova.bg

Загинали и ранени при престрелка между кубински военни и въоръжена група мъже с лодка от САЩ

Nova.bg