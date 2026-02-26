ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

М инистърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на ВСС в четвъртък с искане за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

Преди пленума ще се проведе и протест пред сградата на ВСС. Протестиращите ще призоват кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов.

Акцията ще бъде в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов.

Прокурорската колегия на ВСС остави Сарафов и.ф. главен прокурор

В мотивите си министърът насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правоприлагането, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.

Янкулов: Имам предвид възможности за предложения за временно и.ф. главен прокурор

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е „ключов зaлoг за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, пише министър Янкулов. Към настоящия момент нищо от аферата „Осемте джуджета“ не е убедително изяснено от фактически ръководената от Борислав Сарафов институция.

В искането са изложени подробни мотиви защо министър Янкулов счита, че именно пленумът на Висшия съдебен съвет е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос.