Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Как се е стигнало до побоя над 15-годишно момче в училищен двор?

26 февруари 2026, 08:03
П ореден случай на насилие сред подрастващи. 15-годишно момче е пострадало при сбиване със свой връстник в петък вечерта в двора на СУ „Димчо Дебелянов“ в Бургас. За случая потвърдиха от ОД на МВР в Бургас.

Момчетата се спречкали около 19 ч. в двора на учебното заведение, след края на учебния процес. След физическата агресия пострадалият е бил транспортиран до противошокова зала за преглед. Лекарите са установили фрактура на носа, разкъсна рана в областта на лявото око, разбита уста и счупен зъб.

Отзовалите се на мястото служители на полицията установили извършителя – 15-годишен младеж с няколко противообществени прояви до момента. Двете 15-годишни момчета не са възпитаници на учебното заведение, в двора на което се е разиграл случаят.

Прокуратурата обвини непълнолетния, ритнал в корема свой съученик

Образувано е досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Бургас.

„Независимо от множеството извършени процесуално-следствени действия до настоящия момент все още не се откриват мотивите и взаимооотношенията между извършителя и пострадалото момче. Към момента се установява, че лицата не са имали предходни контакти и не се познават. Срещата се е осъществила посредством трето лице, като пострадалият не е занел какви са мотивите на тази среща”, коментира в ефира на NOVA районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Момче е в болница след сбиване със съученик

По думите ѝ в двора на училището, в който е извършено деянието, се намират множество охранителни камери, на които предстои да бъдат извършени анализи и съдебно техническа експертиза с оглед установяване на действията между пострадалото лице и извършителя.

Районният прокурор заяви, че е свикан Координационен механизъм. „Това означава контакт между различните институции, като общата цел е преодоляване на чувството на безнаказаност от страна на извършителя на деянието и осъзнаване на връзката престъпление и наказание. По отношение на пострадалото лице се предоставят услуги, които целят преодоляването на физическото, психическото и емоционално разстройство на лицето в резултат на извършеното престъпление”, каза прокурор Маркова.

Пребиха деветокласник в Бургас

По думите ѝ до колкото е известно 15-годишното момче, извършител на деянието, живее в здрава семейна среда. „Действително в Районна прокуратура Бургас се наблюдават няколко негови противообществени прояви, за което е взето отношение. Става въпрос за прояви, свързани с хулигански и агресивни действия, насочени към престъпление срещу личността”, обясни Маркова и допълни, че предходният сигнал в Районна прокуратура е от миналата година.

„Още сме в начален етап от разследванвето и предстои установяване на множество свидетели. Можем да говорим за утежняване в случай, че съдебно медицинската експертиза предостави други данни, а не първоначално известните към момента за лека телесна повреда. Много е вероятно и възможно тази телесна повреда да се окаже средна”, допълни още Маркова.

В момента с извършителя се извършват беседи от страна на детска педагогическа стая и от отдел закрила на детето.

Източник: NOVA    
Насилие сред подрастващи Сбиване Бургас Пострадало момче Противообществени прояви Досъдебно производство Телесни повреди Районна прокуратура Училищен двор 15-годишни момчета
