Ким Чен-ун: Бъдещето на отношенията със САЩ зависи от Вашингтон, без диалог с Южна Корея

Ким Чен-ун подчерта, че Пхенян няма да се откаже от ядрения си статут и че отношенията със САЩ могат да се подобрят само при прекратяване на „враждебната политика“.

26 февруари 2026, 07:25
Източник: БТА/AP

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че перспективите за отношенията със Съединените щати зависят изцяло от позицията на Вашингтон, като същевременно изключи вероятността за какъвто и да е диалог с Южна Корея, предаде южнокорейската агенция Йонхап.

Ким направи тези изявления, след като Пхенян приключи ключовия конгрес на управляващата партия. Добави, че Северна Корея ще упражнява напълно статута си на държава, въоръжена с ядрено оръжие.

Ким отбеляза още, че Пхенян няма причина да не поддържа добри отношения с Вашингтон, ако бъде прекратена враждебната политика.

Ким Чен-ун заговори за война и заплаши с ядрено оръжие

„Твърдата и непоколебима воля на нашата партия е допълнително да укрепва държавните ядрени сили и последователно да упражнява статута на държава, въоръжена с ядрено оръжие“, цитира Ким Корейската централна телеграфна агенция (КТНА) по време на деветия конгрес на Корейската трудова партия.

„Статутът ни на държава, въоръжена с ядрено оръжие, играе важна роля за възпиране на потенциалните заплахи от враговете и за поддържане на регионалната стабилност“, каза Ким. Той нарече ядрените оръжия на страната „гаранция и предпазно средство“ за нейната сигурност и интереси.

Ким Чен-ун: Ще унищожим враговете, ако използват сила срещу нас (СНИМКИ)

Той добави, че южнокорейците вече няма да бъдат разглеждани като сънародници на севернокорейците, предаде АФП.

В чест на 9-ия конгрес на Корейската трудова партия се проведе военен парад на площад „Ким Ир Сен“, добави КЦТА, официален орган на властта.

Конгресът – първият от 2021 г. насам – беше открит миналия четвъртък и продължи седмица, за да бъдат прегледани резултатите от политиките след предишния конгрес и да бъдат определени нови цели за следващите пет години.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Ким Чен ун Северна Корея Ядрени оръжия Съединени щати Южна Корея Корейска трудова партия Междукорейски отношения Отношения Северна Корея - САЩ Регионална стабилност Партиен конгрес
