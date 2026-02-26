В Сърбия Путин остава най-популярен, въпреки войната в Украйна и европейския път на Белград

З наме с буквата „Z“ – символ на руската инвазия в Украйна – се развява в Белград на годишнината от началото на войната.

Скандиранията на десни групи „Смърт за Украйна“ и „Слава на Русия“ бяха посрещнати от руски антивоенни активисти с възгласи „Не на войната“ и „Русия без Путин“.

Така в Сърбия беше отбелязана четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна – в страната, където руският президент Владимир Путин се радва на най-висока популярност. Рускинята Наталия, която участва в антивоенен митинг, казва пред Радио „Свободна Европа“, че усеща подкрепата за Путин сред населението.

„Всъщност не навсякъде. Предимно по-възрастните хора са под руско влияние, защото пропагандата се разпространява и тук. Сред младите не е толкова силно“, казва тя.

Живее в Сърбия от три години и половина и въпреки десните протести се чувства сигурна – дори по-сигурна, отколкото в Русия.

„Дори да имаме различни мнения, хората в Сърбия обикновено не са агресивни и приемат, че можем да мислим различно“, допълва тя.

Проучванията за глобалната подкрепа към световни лидери показват, че Путин има най-голяма подкрепа именно в Сърбия – страна, в която хиляди руснаци намериха нов дом след началото на войната.

Според анкета на Gallup International, публикувана през февруари, 37% от гражданите на Сърбия подкрепят Путин. Рускинята Саша, която живее в Белград от няколко години, казва, че е знаела за проруските нагласи, но не и колко дълбоко са вкоренени.

Митинг в подкрепа на Путин и войната в Украйна се състоя в Белград

„Имам трудни и смесени чувства, защото от 2022 г. живея тук сякаш в дежавю на това, което постепенно се случваше в Русия“, казва тя.

Сърбия е единствената европейска държава, включена в изследването на Gallup, в която Путин получава положителна оценка. Във всички останали страни оценките са отрицателни.

Саша споделя, че при пристигането си е имала различна представа за страната.

„За мен това винаги беше общество, по-ориентирано към Европа, което се вижда в демократично бъдеще, по-хуманно и по-осъзнато от руското общество в онзи момент“, казва тя.

Жителят на Белград Марко Стоянович смята, че Путин е силен и успешен политик, но през последните години има трудности във външната и вътрешната политика.

„От друга страна, имаме хора, които са избягали от Русия и имат съвсем различна представа за Путин. Истината вероятно е някъде по средата“, добавя той.

Филип Златанович е убеден, че Путин носи повече вреда, отколкото полза на собствения си народ.

„Не могат да пътуват никъде, изключени са от банковата система, икономиката им… не знам как се справят“, казва той.

Защо в Сърбия „обичат“ Путин?

Дори четиригодишната руска инвазия в Украйна, отнела живота на около 15 000 цивилни според ООН, не е променила нагласите към Путин в Сърбия.

Историкът Милан Ст. Протич смята, че това е резултат от дългогодишна агресивна кампания и пропаганда.

„Когато нещо се насърчава от всички страни и по толкова систематичен начин, може да се очаква само такъв ефект“, казва той.

Хиляди хора приветстваха Путин пред храма „Свети Сава“ при последното му посещение в Белград през януари 2019 г.

Колко трябва, за да се разруши култът към Путин в Сърбия?

„Благодаря за приятелството. Спасение за приятелството“, каза тогава Путин пред множеството, събрано по покана на Сръбската прогресивна партия на президента Александър Вучич.

Според полицията присъстващите са били над 100 000. Седем години по-късно Путин не е забравен – образът му се вижда върху стенописи и сувенири в центъра на Белград.

Социологът Дарио Хайрич смята, че популярността на Путин говори по-малко за Русия и повече за местното възхищение от фигурата на „човека със силната ръка“.

„Нашата политическа класа внимателно култивира това васално възхищение към властта и ‘твърдата ръка’, за да можем по-лесно да го приемем и у дома“, казва той.

Баланс между ЕС и Москва

Официален Белград, позовавайки се на традиционното приятелство с Русия, продължава да отказва да наложи санкции на Москва въпреки предупрежденията от Брюксел и Вашингтон.

Сърбия, зависима от руския газ, е сред малкото европейски страни, които не са се присъединили към санкциите на ЕС, макар да е кандидат за членство.

Според Хайрич страната формално е на европейски път, но информационно е дълбоко потопена в проруските наративи.

"Райнише пост": Вучич като Путин мечтае за Велика сръбска империя

„Властите от десетилетия поддържат баланс: официално към ЕС, но с постоянно подхранване на идеята за Русия като защитник“, казва той.

Сръбските власти разчитат на подкрепата на Москва в международните организации по въпроса за Косово, докато под егидата на ЕС водят преговори с Прищина за нормализиране на отношенията.

Въпреки подкрепата за териториалната цялост на Украйна и предоставянето на хуманитарна помощ, Белград не е прекъснал връзките си с Кремъл. Проправителствените таблоиди често възхваляват успехите на руската армия.

Социолози сравняват Путин с Пушкин и Сталин

Проучване на Делегацията на ЕС в Сърбия от края на миналата година показва, че едва 8% от гражданите смятат Русия за виновник за войната. Повечето сочат НАТО, САЩ или самата Украйна.

„Ако Русия години наред е била символ на ‘защитник’, новината за инвазията не променя рамката – променя се интерпретацията“, казва Хайрич.

Руски медии като Sputnik и RT работят в Сърбия, докато ЕС спря излъчването им през 2022 г.

По-редки срещи, но не и прекъснати

Белград продължава да приема руски официални лица, макар и по-рядко. Президентът Александър Вучич намали срещите си с Путин след февруари 2022 г., но прие поканата за военния парад в Москва на 9 май 2025 г.

По-рано бившият вицепремиер Александър Вулин увери Путин, че Сърбия е не само стратегически партньор, но и съюзник на Русия.

Историкът Милан Ст. Протич смята, че „традиционните“ чувства към Русия са по-скоро политическа конструкция.

Сръбският президент пред Путин: Всичко ни свързва

„Това беше така при Милошевич и е така и днес. В руския режим, олицетворяван от Путин, местните власти виждат свой най-сигурен покровител“, казва той.

Докато по улиците на Белград още се чуват възгласи „Сърби и руснаци – братя завинаги“, в останалата част на Европа нагласите към Путин са коренно различни.

Според Gallup най-ниска подкрепа Путин получава в Украйна (-98%), следвана от Дания (-94%), Швеция (-94%), Норвегия (-90%), Полша (-83%) и Естония (-88%).