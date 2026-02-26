26 февруари: Шепотът преди бурята – шест прекършени съдби в кратера на омразата

И сторията често обича да ни дава знаци, които ние, погълнати от шума на ежедневието, понякога пропускаме да прочетем правилно. Днес, от дистанцията на времето, датата 26 февруари 1993 г. изглежда като зловещо предсказание за трагедията, която щеше да промени света завинаги осем години по-късно.

В 12:17 ч. на обяд, докато хиляди хора в Долен Манхатън планираха своя уикенд, земята под Северен Ню Йорк буквално изригна. В подземния гараж на Световния търговски център се взриви жълт камион под наем, натоварен с над 600 килограма експлозив.

Моментът, в който Ню Йорк затаи дъх

Взривът беше толкова мощен, че проби кратер с размерите на футболно игрище, преминавайки през няколко нива от бетон и стомана. В тунелите на метрото под сградите настъпи паника, а хиляди хора в офисите над тях усетиха труса, мислейки, че е земетресение или самолетна катастрофа.

Това беше ден на тихи герои и неописуем ужас. Повече от 50 000 души бяха евакуирани в пълна тъмнина, по стълбища, изпълнени с гъст, задушлив дим. Шестима души обаче никога не излязоха от там. Шест човешки съдби – включително една бременна жена – бяха прекършени в гаража на комплекса.

Над 1000 души бяха ранени, а кадрите с хора с черни от сажди лица, излизащи на чист въздух, обиколиха земното кълбо. В онзи момент това беше най-смъртоносният терористичен акт на американска земя дотогава.

Ловът на „мозъците“ зад кратера

Разследването, което последва, беше триумф на криминалистиката. Сред тоновете отломки и изкривено желязо, агентите на ФБР откриха малко парче метал с идентификационен номер на шаси. То ги отвежда до агенция за наемане на превозни средства в Ню Джърси, където Мохамед Саламех – един от конспираторите – имаше неблагоразумието да се върне, за да поиска обратно депозита си от 400 долара за „откраднатия“ камион.

В крайна сметка шестима мъже бяха осъдени за атентата, включително „мозъкът“ Рамзи Юсеф, чието име по-късно щеше да се свързва с Ал-Кайда. Той заяви пред съда с леден тон, че съжалява единствено, че не е успял да събори Северната кула върху Южната, което би убило десетки хиляди. Тези думи днес звучат като ехо от бъдещето.

Урокът, който не научихме докрай

Защо е важно да помним 1993 година днес? Защото историята не е просто списък с дати, а огледало. Атентатът от 26 февруари беше тест за духа на Ню Йорк и предупреждение към глобалната сигурност. Сградите бяха ремонтирани, сигурността беше затегната, а паметна плоча беше поставена над мястото на взрива.

За съжаление, същата тази паметна плоча беше унищожена на 11 септември 2001 г., когато сценарият на Юсеф се сбъдна по най-жестокия начин. Днес имената на шестимата загинали през 1993 г. са изписани на Северния басейн на Националния мемориал „11 септември“. Те са завинаги свързани с мястото, което се превърна в символ на човешката уязвимост, но и на несломимата воля да продължим напред.

Понякога историята ни шепне, преди да започне да крещи. 26 февруари 1993 г. беше онзи шепот, който ни напомни, че мирът е крехък, а омразата – изобретателна.

Пътят на орела: Когато Наполеон заложи всичко на една последна карта

Историята не познава много фигури, които могат да превърнат едно поражение в легенда и едно изгнание в триумфален марш. Но Наполеон Бонапарт не беше обикновен човек – той беше стихия, която веднъж завинаги промени ДНК-то на Европа. На 26 февруари 1815 г. тази стихия, затворена в „златната клетка“ на остров Елба, реши, че светът още не е видял последното от нея.

Когато Наполеон бяга от Елба с шепа верни хора и акостира на френския бряг, мнозина смятат това за безумие. Крал Луи XVIII изпраща войски, за да го спрат и арестуват. Но тук историята ни поднася един от най-емоционалните си моменти: когато се изправя пред дулата на собствените си бивши войници, Наполеон разтваря палтото си и казва: „Ако сред вас има войник, който иска да убие своя император, ето ме!“.

Вместо изстрели, огласява викът „Да живее императорът!“. Френските части, изпратени да го спрат, се присъединяват към него с радостни сълзи на очи. Това е началото на неговите знаменити „Сто дни“ – период, в който Наполеон отново поема юздите на Франция, доказвайки, че харизмата и волята понякога са по-силни от договорите и границите.

Сблъсъкът на титаните: Уелингтън и Ватерло

Но Европа не е готова да позволи на „корсиканското чудовище“ да гради нова империя. Срещу него се изправя една внушителна коалиция от британски, холандски, белгийски и германски части, предвождани от хладнокръвния херцог на Уелингтън.

Кампанията, която започва с надежда, завършва в калта на Ватерло. Там, в едно от най-решаващите сражения в историята на човечеството, Наполеон среща своя достоен противник. Въпреки гения си, той не успява да надвие стоманената дисциплина на войските на Уелингтън. Битката при Ватерло слага окончателен край на амбициите на Бонапарт и го праща в далечно, последно изгнание на самотния остров Света Елена, насред Атлантика.

Още събития на 26 февруари:

1616 г. – На Галилео Галилей е забранено да преподава астрономията на Николай Коперник, като противоречаща на тълкуването на Светото писание.

1952 г. – Британският премиер Уинстън Чърчил обявява, че страната притежава атомна бомба.

1966 г. – САЩ изстрелват първия си космически кораб от серията Аполо без екипаж.

Родени:

1802 г. – роден е френският писател Виктор Юго („Клетниците“, „Парижката Света Богородица“, „Човекът, който се смее“, „Деветдесет и трета година“)

1861 г. – роден е българският цар Фердинанд I

1932 г. – роден е американският певец Джони Кеш

1953 г. – роден е американският певец Майкъл Болтън

