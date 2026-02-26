Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

С поред ново проучване, проведено сред двойки, участващи в програма за консултиране, има един фактор във вашата връзка, който има силата да подобри значително вашето благосъстояние. Каква е тайната? Увереността.

Проучването е съсредоточено върху проекта „Стронг Коупълс“, който е достъпен безплатно за двойки в САЩ. Той е рекламиран като „безплатна, доказана онлайн помощ за вашата връзка“ и включва шест онлайн курса и пет видео разговора с експерт.

170-те двойки, участвали в това проучване, са били женени, сгодени или съжителстват заедно. Те са попълнили въпросници преди началото на програмата, веднага след края ѝ и шест месеца по-късно.

Изследователите, докторантът Ноа Ларсен и доцент Алън Бартън от Университета на Илинойс Урбана-Шампейн, се фокусираха върху три компонента на програмата „Стронг Коупълс“: подкрепа на партньорите, по-добра комуникация и повишена увереност във връзката.

„Увереността във връзката включва вярата, че с партньора ми можем да се справим с всякакви предизвикателства, които ни се изпречат на пътя, и да изградим трайно бъдеще заедно“, обясни Ларсен в изявление. „Това включва доверие, че връзката ни ще продължи, и чувство на увереност, че имаме уменията да управляваме конфликти и да поддържаме връзката силна“.

Увереността, както и комуникацията и подкрепата от партньора, са теми, които се появяват отново и отново в този тип консултантски програми, известни като обучение за двойки и връзки (CRE). Но, както пишат Ларсен и Бартън в своята статия, „малко проучвания досега са разглеждали програмните фактори, които обясняват промяната в тези индивидуални области сред участниците в CRE“.

След преглед на съществуващата литература, двамата анализираха данните, събрани от 170-те двойки. Въпреки че и трите ключови фактора бяха установени като важни за здравословната връзка, увереността се оказа начело с най-голямо влияние върху индивидуалното благополучие. По-високата увереност беше свързана със значително подобрение на психичното здраве и съня.

Тези резултати се отнасят за всички участници, независимо от демографски фактори като възраст, доход, образование и пол.

Единствената малка разлика, наблюдавана сред двойките е, че женените двойки са изпитали по-големи подобрения в увереността във връзката до края на програмата.

„Бракът често идва с дългосрочен ангажимент към връзката. Когато двойките размишляват върху този ангажимент и споделеното си бъдеще, това може да засили още повече увереността им във връзката“, предложи Ларсен.

Проучването имаше някои ограничения, като например липсата на контролна група и относително краткият период на проследяване. Също така, както при много подобни изследвания, авторите разчитаха на самооценката на участниците, което е склонно към пристрастия.

И макар че посочват, че тези резултати не могат непременно да се обобщават за всички програми за CRE, Ларсен и Бартън пишат, че работата допълва нарастващия обем изследвания върху ползите от CRE и показва, че фокусът върху доверието в отношенията може да бъде полезен за вграждане в бъдещите програми.

„Минали изследвания са разглеждали различни фактори, които биха могли да обяснят защо тези програми помагат на взаимоотношенията на двойките“, каза Ларсен. „Но ние сметнахме за забележително, че обучението за взаимоотношения е от полза и за индивидуалното здраве на хората и искахме да разберем какво би могло да обясни това.“