Туристка посети 120 града и назова 5, които ще променят представата ви за пътуване

К огато говорим за пътуване, винаги искаме да говорим за града, който е направил най-силно впечатление. За градове, в които искаме да се връщаме отново и отново, които имат своя уникална атмосфера и история, неповторима кухня и хора. Кои градове опитните пътешественици смятат за най-добри?

Пътешественичката е посетила 120 града по света - от малко известни индустриални центрове до оживени столици. Тя е откроила 5 града, които искате да запомните и където наистина трябва да се върнете отново. Всеки един от тях е за характер, вкус и чувства, които остават за дълго време.

Тбилиси, Грузия

Столицата на Грузия е град, където историята и модерността не си противоречат, а съществуват едновременно. Лесно е да се изгубите сред паветата на Стария град, да надникнете в двор без табела и случайно да се озовете в един от най-добрите ресторанти в града.

Тбилиси впечатлява не с шума си, а с детайлите си: графити по стените на стари имения, винени барове без патос, галерии за съвременно изкуство и добре облечени местни жители, които знаят цената на стила, без да са показни.

„Прекарах повече от месец в разглеждане на калдъръмените улици на Тбилиси, пълни с имения, покрити с графити стени, немаркирани врати, криещи най-невероятните ресторанти, и трябва да призная, че това е един от любимите ми градове на всички времена. Най-добрият начин да разгледате града е пеша“, съветва пътешественикът.

Какво да направите

Изкачете се на Мтацминда пеша или с фуникуляр за панорамна гледка към града

насладете се на зашеметяващи гледки към града и околните планини

разходка из Стария град без маршрут

вижте цветни стенописи и архитектура

отделете време за модерни галерии

Къде да отседнете: Stamba е един от най-креативните хотели в града

Какво да опитате: хинкали в Khinkali на Klike

Коломбо, Шри Ланка

Коломбо живее със собствен ритъм - малко хаотично, но бързо ставащо познато. Ежедневните задръствания, училищните униформи, близкият океан и жегата създават атмосфера, която е пристрастяваща и дори пристрастяваща.

Градът се състои от контрастни райони: от зеления Коломбо 7 с вили, булеварди и арт пространства до историческия Петах с пазари, храмове и безкраен трафик.

„Съставен от 15 района, няма такъв, който да не обожавам. Коломбо 7 има широки булеварди, великолепни стари вили, игрища за крикет, скрити арт пространства. Често ходя там само за да се изгубя и да правя снимки“, съветва експертът.

Какво да не пропускате

разходки под бананови дървета, чиито корени разбиват тротоарите

Пазар Петах - заради цветовете и усещанията

ориз и къри, които тук се ядат с ръце, и сладък млечен чай на улицата

шоколадови понички от пекарна тук-тук

Лодз, Полша

Лодз е магнетичен полски град без блясък, но с характер. Бивш текстилен център, преживял упадък и постепенно се трансформира в пространство за изкуство и експерименти.

Има десетки мащабни стенописи, преустроени фабрики, галерии за съвременно изкуство и кафенета, където можете да се скриете от вятъра с кафе и нещо сладко.

„С над 30 огромни улични арт стенописи, прекарах дните си в търсене на тях, плувайки в местния басейн и ядейки най-вкусните понички в живота си“, каза пътеписецът.

Какво прави Лодз толкова привлекателен?

индустриална естетика

галерии на мястото на фабриките

усещането за град, който не се опитва да угоди

Къде да отседнете: Виенска къща с артистична атмосфера

Какво да видите: Пасажът на розите - мозаечен пасаж, който е лесно да пропуснете

Хавана, Куба

Хавана е град, който е в постоянно движение, дори когато изглежда замръзнал във времето. Старите коли, ярките фасади и музиката създават усещането за жив филм. Изпълнен е с ритъм и романтика на всяка крачка.

„Едно от най-силните впечатления е къщата на Ърнест Хемингуей, където всичко е останало така, сякаш писателят току-що е излязъл на разходка. Храната в Хавана не е основният аргумент, но има места, където си струва да се излезе вечер: от класически ресторанти до нощни барове и арт пространства“, споделя пътешественикът.

Къде да отседнете: Исторически хотел Севиля

Какво да не пропускате: Fábrica de Arte Cubano - изкуство, музика и нощен живот на едно място и комбинация от градска почивка с плажно блаженство в Тринидад.

Истанбул, Турция

Истанбул е град, който въздейства едновременно върху всички сетива. Тук ароматът на жасмин се смесва с рибни сандвичи, а котките се чувстват като пълноправни жители. Гласовете им отекват под минаретата, призовавайки вярващите към молитва.

Най-впечатляващите райони са кварталите Чукурджугум и Джихангир, с техните калдъръмени улички, антикварни магазини и политическо улично изкуство. Именно тук можете да усетите един различен, по-малко туристически Истанбул.

Какво да направите

Посетете Музея на невинността „Орхан Памук“

опитайте лахмаджун от Татбак и класически кебап

яжте сиренена баклава и печено агнешко

не планирайте маршрута твърде ясно

Защо точно тези градове?

Тези градове не са обединени от география или статут. Но всеки от тях има нещо, което не може да се купи или пресъздаде - характер. Именно поради тази причина искате да се върнете.