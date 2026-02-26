Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме

М агнитните полюси на Земята са се обръщали многократно откакто планетата е била създадена, така че половината от времето това, което ние смятаме за магнитен северен полюс, всъщност е било южен, и обратното. Тези обръщания не са равномерно разпределени в геоложките записи, като се случват с честота от около веднъж на всеки 100 000 години в края на юра, но напоследък честотата им е наполовина по-малка. През по-голямата част от времето между тях те са били дори по-редки. Въпреки това, нови анализи показват, че вероятно сме пропуснали някои обръщания, особено в епохи, когато се е смятало, че те са редки.

Имаме много непълно разбиране защо магнитните полюси се обръщат, което прави много трудно прогнозирането кога ще се случат бъдещи обръщания. Въпреки че твърденията, че минали геомагнитни обръщания са били свързани с приток на радиация и масови измирания, изглеждат оскъдни с доказателства, нашето технологично общество може да не се справи толкова добре с това да бъде попаднало в такова. Следователно би било утешително да можем да предвидим следващото обръщане предварително, но не е ясно дали дори знаем кога са се случили всички минали; човек би очаквал това да е много по-лесна задача.

Изследователите са използвали техники от статистиката, известни като адаптивна оценка на плътността на ядрото на честотната лента (AKDE), за да търсят примери за полярни обръщания, които не са били идентифицирани преди това и следователно са пропуснати от времевите линии на Земята.

Знаем за древните геомагнитни обръщания, защото когато богатите на желязо скали се охлаждат от лавата, те се подравняват с местното магнитно поле. Около средноокеанските хребети скалите образуват „зеброви ивици“, като магнитните им полета сочат последователно на север и на юг в зависимост от това кога са се образували. Понякога обаче разчитането на магнитните модели не е толкова лесно, особено от епохи, когато е оцеляла малка част от океанската кора.

Преди три години екип, ръководен от д-р Ютака Йошимура от университета Кюшу, идентифицира обръщания в базалти, образувани от етиопски вулкани преди около 30 милиона години, които са били пропуснати при измервания, направени другаде на Земята. Ако сме пренебрегнали обръщанията в сравнително скорошни скали, по геоложки стандарти, е лесно да повярваме, че има други, особено по-ранни, за които не знаем.

Има две причини, поради които геолозите са склонни да идентифицират минали обръщания. Първо, те са полезен – често единственият – начин за датиране на важни събития, независимо дали става въпрос за движения на тектонични плочи или отлагане на значителни фосили. Второ, надяваме се, че проследяването на тяхната честота би могло да предложи ключови улики, които да обяснят защо тези обръщания изобщо се случват.

Опитите да се направи хронология на геомагнитните обрати са идентифицирали период с продължителност около 37 милиона години, в който обратите очевидно са спрели, известен като Креден нормален суперхрон (КНС). Ако някои динозаври са се ориентирали чрез магнитни полета, те очевидно са имали дълго време, без да се налага да се учат да вървят в обратната посока.

За разлика от това, в периода, който успяхме да измерим, обратите са били най-чести преди около 155 милиона години, като интервалите между тях са се удължавали до преди 121 милиона години, когато е започнала ЦНС. След приключването на ЦНС, обратите не са възобновили внезапно юрската си честота; вместо това първоначално са се появявали доста рядко и постепенно са увеличавали темпото си.

Използвайки AKDE обаче, Йошимура и съавторите вече са идентифицирали четири периода, следващи CNS на интервали от около 14 милиона години, където обръщанията изглеждат рядкост. Вместо просто да приемат, че полярните обръщания са спрели през тези периоди, авторите смятат, че може да е имало обръщания, които сме пропуснали. Ако включат тези предполагаеми обръщания, графиката на честотата на обръщанията става много по-гладка.

Освен че евентуално помага при датирането на скални образувания, времевата линия с допълнителните обръщания също така прави обръщанията по-съвместими с явления с основни физически причини, а не с произволен шум. Това от своя страна прави идеята за намиране на такава причина да изглежда много по-постижима.

Въпреки че основата за обръщанията остава загадка, Йошимура и съавторите подкрепят 40-годишна теория , че тя е повлияна от скоростта на потока топлина през границата между ядрото на Земята и нейната мантия.

Констатациите все още са предварителни – авторите са идентифицирали моменти, в които смятат, че е вероятно да са се случили допълнителни обръщания, вместо да намерят твърди доказателства за тях. Работата обаче дава възможност за бъдещи изследвания, които да се опитат да открият тези обръщания.