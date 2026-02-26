Любопитно

Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме

Понякога разчитането на магнитните модели не е толкова лесно, особено от епохи, когато е оцеляла малка част от океанската кора

26 февруари 2026, 06:35
Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме
Източник: iStock

М агнитните полюси на Земята са се обръщали многократно откакто планетата е била създадена, така че половината от времето това, което ние смятаме за магнитен северен полюс, всъщност е било южен, и обратното. Тези обръщания не са равномерно разпределени в геоложките записи, като се случват с честота от около веднъж на всеки 100 000 години в края на юра, но напоследък честотата им е наполовина по-малка. През по-голямата част от времето между тях те са били дори по-редки. Въпреки това, нови анализи показват, че вероятно сме пропуснали някои обръщания, особено в епохи, когато се е смятало, че те са редки. 

Имаме много непълно разбиране защо магнитните полюси се обръщат, което прави много трудно прогнозирането кога ще се случат бъдещи обръщания. Въпреки че твърденията, че минали геомагнитни обръщания са били свързани с приток на радиация и масови измирания, изглеждат оскъдни с доказателства, нашето технологично общество може да не се справи толкова добре с това да бъде попаднало в такова. Следователно би било утешително да можем да предвидим следващото обръщане предварително, но не е ясно дали дори знаем кога са се случили всички минали; човек би очаквал това да е много по-лесна задача.

Изследователите са използвали техники от статистиката, известни като адаптивна оценка на плътността на ядрото на честотната лента (AKDE), за да търсят примери за полярни обръщания, които не са били идентифицирани преди това и следователно са пропуснати от времевите линии на Земята.

Знаем за древните геомагнитни обръщания, защото когато богатите на желязо скали се охлаждат от лавата, те се подравняват с местното магнитно поле. Около средноокеанските хребети скалите образуват „зеброви ивици“, като магнитните им полета сочат последователно на север и на юг в зависимост от това кога са се образували. Понякога обаче разчитането на магнитните модели не е толкова лесно, особено от епохи, когато е оцеляла малка част от океанската кора.

Преди три години екип, ръководен от д-р Ютака Йошимура от университета Кюшу, идентифицира обръщания в базалти, образувани от етиопски вулкани преди около 30 милиона години, които са били пропуснати при измервания, направени другаде на Земята. Ако сме пренебрегнали обръщанията в сравнително скорошни скали, по геоложки стандарти, е лесно да повярваме, че има други, особено по-ранни, за които не знаем.

Има две причини, поради които геолозите са склонни да идентифицират минали обръщания. Първо, те са полезен – често единственият – начин за датиране на важни събития, независимо дали става въпрос за движения на тектонични плочи или отлагане на значителни фосили. Второ, надяваме се, че проследяването на тяхната честота би могло да предложи ключови улики, които да обяснят защо тези обръщания изобщо се случват.

Опитите да се направи хронология на геомагнитните обрати са идентифицирали период с продължителност около 37 милиона години, в който обратите очевидно са спрели, известен като Креден нормален суперхрон (КНС). Ако някои динозаври са се ориентирали чрез магнитни полета, те очевидно са имали дълго време, без да се налага да се учат да вървят в обратната посока. 

За разлика от това, в периода, който успяхме да измерим, обратите са били най-чести преди около 155 милиона години, като интервалите между тях са се удължавали до преди 121 милиона години, когато е започнала ЦНС. След приключването на ЦНС, обратите не са възобновили внезапно юрската си честота; вместо това първоначално са се появявали доста рядко и постепенно са увеличавали темпото си.

Използвайки AKDE обаче, Йошимура и съавторите вече са идентифицирали четири периода, следващи CNS на интервали от около 14 милиона години, където обръщанията изглеждат рядкост. Вместо просто да приемат, че полярните обръщания са спрели през тези периоди, авторите смятат, че може да е имало обръщания, които сме пропуснали. Ако включат тези предполагаеми обръщания, графиката на честотата на обръщанията става много по-гладка.

Освен че евентуално помага при датирането на скални образувания, времевата линия с допълнителните обръщания също така прави обръщанията по-съвместими с явления с основни физически причини, а не с произволен шум. Това от своя страна прави идеята за намиране на такава причина да изглежда много по-постижима.

Въпреки че основата за обръщанията остава загадка, Йошимура и съавторите подкрепят 40-годишна теория  , че тя е повлияна от скоростта на потока топлина през границата между ядрото на Земята и нейната мантия.

Констатациите все още са предварителни – авторите са идентифицирали моменти, в които смятат, че е вероятно да са се случили допълнителни обръщания, вместо да намерят твърди доказателства за тях. Работата обаче дава възможност за бъдещи изследвания, които да се опитат да открият тези обръщания.

Източник: iflscience    
Земни магнитни полюси Геомагнитни обръщания Честота на обръщанията Пропуснати обръщания Креден нормален суперхрон AKDE Причина за обръщанията Геоложки записи Прогнозиране на обръщания Поток на топлина ядро-мантия
Последвайте ни

По темата

Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 10 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 9 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 7 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ефектът &bdquo;2 дни&ldquo;: Овесените ядки свалят холестерола с 10% само за 48 часа</p>

Само два дни овесени ядки: Неочакван ефект върху сърдечното здраве и холестерола

Любопитно Преди 24 минути

Консумацията на овесени ядки само за кратък период от време може да има дълбоко въздействие върху нивата на холестерола

Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

България Преди 25 минути

Православната църква почита Серафим Софийски Чудотворец

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Свят Преди 10 часа

Съмърс е бивш министър на икономиката и бивш президент на Харвардския университет

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Технологии Преди 10 часа

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

България Преди 11 часа

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 12 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Свят Преди 12 часа

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

България Преди 12 часа

Няма пострадали деца

Русия обяви организация в България за терористична

Русия обяви организация в България за терористична

Свят Преди 13 часа

В списъка са включени и четири физически лица

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 13 часа

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 13 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 13 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 14 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

<p>Президентът освободи главния секретар на МВР</p>

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

България Преди 14 часа

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Мирослав Рашков

Всичко от днес

От мрежата

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Ето кои достигнаха осминафиналната фаза в ШЛ и кога е жребият

Gong.bg

Галатасарай оцеля срещу Ювентус и е напред в ШЛ след продължения

Gong.bg

Що е то сабатикал: Как една година пауза от работа може да промени живота ни

Nova.bg

Загинали и ранени при престрелка между кубински военни и въоръжена група мъже с лодка от САЩ

Nova.bg