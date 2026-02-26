България

Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе

Представители на бизнеса в града се оплакаха от огромен ръст на сметките за електричество

26 февруари 2026, 08:34
Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС

ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

О ще сигнали за двойни сметки за ток. Високото напрежение с шокови фактури продължава. Оказва се, че не само битовите абонати са неприятно изненадани. Получихме множество сигнали и от бизнеса в Русе.

Собственици на заведения в града и региона твърдят, че потреблението им за януари спрямо предходния декември е скочило двойно, при някои – дори и повече от двойно – при едни и същи електрически уреди. Някои от тях дори казват, че обектите им в някои от дните през януари не са работили. 

Милен Иванов е отворил заведението си преди 15 години. "Никога не съм имал повече от 8,5 мегавата максимална консумация. За декември платих рекорден ток - 1555 евро - при изразходена електроенергия от 7,5 мегавата. Фактурата за януари показваше 3937 евро, но първоначално помислих, че е в лева. Това е близо 8000 лева ток на заведението ми - около тройно повече", уточни той, цитиран от NOVA.

Сметките за ток скачат с над 20% за януари

По неговите думи залата на заведението му е около 300 квадрата. "Всички уреди, което използват ток, работят от месеци по един и същи начин. Няма нито една лампа повече, нито съм сложил още пет климатика. Ясно ми е, че цената на електроенергията се е вдигнала, само че виждам, че потреблението на ток е двойно, което значи, че съм изразходил много повече", коментира Иванов.

Той споделя, че негов приятел с фабрика за мебели също е платил двойна сметка за ток - 40 000 евро.

Силвия Маринова пък е собственик на заведение в село Тръстеник. Тя разказва, че нейният ресторант работи само през уикендите. "За декември сметката ми за електричество беше много висока. Реших да затворя заведението. Въпреки това получих двойна сметка - за неработещ обект. Отопляваме се с камина, а готвим с газ. На 17 февруари без уведомление и без моето присъствие ми свалиха електромера за подмяна. Подадох жалба до КЕВР, но нямам отговор", каза още тя.

След запитване от нашия екип, от „Енерго-Про“ обясниха, че при бизнес клиентите по-високите сметки за януари се дължат не само на увеличено потребление, но и на покачването на борсовата цена на електроенергията.

От компанията уточняват, че цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса за януари е била с 26,7% по-висока. Тъй като тарифите на небитовите клиенти са обвързани с борсовите нива, това пряко се отразява върху крайните им фактури.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

За февруари обаче от дружеството посочват, че борсовите цени са с около 31% по-ниски спрямо януари. Това означава, че бизнес клиентите могат да очакват по-ниски сметки за ток при следващото фактуриране.

От „Енерго-Про“ подчертават още, че всяка подадена жалба ще бъде разглеждана индивидуално. Ако при проверките се установят несъответствия, клиентите ще получат съответното коригиране чрез приспадане в следващата фактура.

Допълнително е отчетено, че потреблението през февруари се увеличава – от 137 млн. kWh през януари до 148 млн. kWh за февруари, според данните на съответното регионално предприятие.

Източник: NOVA    
Двойни сметки за ток Високи цени на електроенергията Бизнес клиенти Русе Заведения Енерго Про Борсова цена на тока Жалби Потребление на ток КЕВР
