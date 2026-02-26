Свят

ЦРУ приканва иранци към сътрудничество - инструкции на персийски и безопасни технологии

ЦРУ публикува ръководство в социалните мрежи за иранци, които искат да осъществят контакт с агенцията безопасно, използвайки VPN, мрежата Тор и еднократни устройства

26 февруари 2026, 07:54
ЦРУ приканва иранци към сътрудничество - инструкции на персийски и безопасни технологии
Източник: iStock

Ц ентралното разузнавателно управление на САЩ публикува в социалните мрежи нови инструкции на персийски език за иранци, които желаят да се свържат с разузнавателната служба по безопасен начин, предаде Ройтерс.

Усилията на ЦРУ за набиране на сътрудници идват на фона на мащабно струпване на американски военни сили в Близкия изток, на които президентът Доналд Тръмп може да нареди да атакуват Иран, ако преговорите със САЩ, насрочени за днес, не успеят да постигнат сделка относно ядрената програма на Техеран.

Искате да се свържете с ЦРУ от Русия? Вече има начин

Тръмп започна да излага аргументите за възможна американска операция в своята реч „За състоянието на съюза“ във вторник, заявявайки, че няма да позволи на Ислямската република, която той нарече най-големия спонсор на тероризма в света, да притежава ядрено оръжие. Иран отрича да се стреми към ядрен арсенал.

ЦРУ публикува своето съобщение в профилите си в Екс, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм и Ютюб. 

Агенцията призова иранците, желаещи да се свържат с нея, да „предприемат подходящи действия“, за да се защитят, преди да го направят, и да избягват използването на служебни компютри или личните си телефони.

ЦРУ с обява, че търси информатори в Северна Корея, Иран и Китай

„Използвайте ново устройство за еднократна употреба, ако е възможно“ и „бъдете наясно със заобикалящата ви среда и кой може да види екрана или дейността ви“, продължава съобщението, като добавя, че тези, които осъществят контакт, трябва да предоставят своето местоположение, име, длъжност и „достъп до информация или умения, представляващи интерес за нашата агенция“.

Тези лица, се казва в съобщението, трябва да използват надеждна виртуална частна мрежа (VPN), която не е базирана „в Русия, Иран или Китай“, или мрежата Тор, която криптира данните и скрива IP адреса на потребителя.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
ЦРУ Иран Набиране на агенти Ядрена програма САЩ Доналд Тръмп Близък изток Разузнаване Сигурна връзка Социални мрежи
