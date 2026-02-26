Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата по делото "Епстийн"

Б ившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата пред конгресна комисия, разследваща покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел, предаде АФП.

Бившият президент Бил Клинтън е насрочен да отговаря на въпроси на следващия ден пред ръководената от републиканците Комисия по надзора към Камарата на представителите относно връзките си с Епстийн, който почина в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес.

Първоначално семейство Клинтън отказа да изпълни призовките за явяване, но впоследствие се съгласи да даде показания, след като републиканците заплашиха да ги обвинят в неуважение към Конгреса.

Демократите твърдят, че разследването се използва като политическо оръжие срещу опоненти на републиканския президент Доналд Тръмп — самият той бивш познат на Епстийн, който не е призован да свидетелства — вместо да служи за реален надзор.

Тръмп и Бил Клинтън, и двамата на 79 години, фигурират в наскоро публикуваните правителствени документи, свързани с Епстийн, но и двамата заявяват, че са прекратили отношенията си с финансиста преди присъдата му от 2008 г. във Флорида. Самото споменаване в документите не означава извършване на престъпление.

Семейство Клинтън настоя показанията им да бъдат публични, но комисията реши разпитите да се проведат при закрити врата — ход, който Бил Клинтън определи като „чиста политика“ и сравни с „фарс“.

„Ако искат отговори, нека спрем игрите и направим това по правилния начин — на публично изслушване, където американският народ сам да види за какво става дума“, написа бившият демократически президент в X.

Хилари Клинтън, на 78 години, която загуби президентските избори през 2016 г. от Тръмп, заяви в интервю за Би Би Си миналата седмица, че тя и съпругът ѝ „нямат какво да крият“.

Тя уточни, че се е срещала с Максуел „няколко пъти“, но никога не е имала съществени контакти с Епстийн.

Според нея републиканците се опитват да отклонят вниманието от Тръмп, като призовават нея и съпруга ѝ да свидетелстват.