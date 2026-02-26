България

Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата по делото "Епстийн"

Бившият държавен секретар на САЩ ще свидетелства пред конгресна комисия за връзките на покойния финансист Джефри Епстийн и съучастничката му Гислейн Максуел

26 февруари 2026, 08:19
Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата по делото "Епстийн"
Източник: iStock

Б ившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън ще даде показания при закрити врата пред конгресна комисия, разследваща покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел, предаде АФП.

Бившият президент Бил Клинтън е насрочен да отговаря на въпроси на следващия ден пред ръководената от републиканците Комисия по надзора към Камарата на представителите относно връзките си с Епстийн, който почина в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес.

Първоначално семейство Клинтън отказа да изпълни призовките за явяване, но впоследствие се съгласи да даде показания, след като републиканците заплашиха да ги обвинят в неуважение към Конгреса.

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Демократите твърдят, че разследването се използва като политическо оръжие срещу опоненти на републиканския президент Доналд Тръмп — самият той бивш познат на Епстийн, който не е призован да свидетелства — вместо да служи за реален надзор.

Тръмп и Бил Клинтън, и двамата на 79 години, фигурират в наскоро публикуваните правителствени документи, свързани с Епстийн, но и двамата заявяват, че са прекратили отношенията си с финансиста преди присъдата му от 2008 г. във Флорида. Самото споменаване в документите не означава извършване на престъпление.

Семейство Клинтън настоя показанията им да бъдат публични, но комисията реши разпитите да се проведат при закрити врата — ход, който Бил Клинтън определи като „чиста политика“ и сравни с „фарс“.

„Ако искат отговори, нека спрем игрите и направим това по правилния начин — на публично изслушване, където американският народ сам да види за какво става дума“, написа бившият демократически президент в X.

Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн

Хилари Клинтън, на 78 години, която загуби президентските избори през 2016 г. от Тръмп, заяви в интервю за Би Би Си миналата седмица, че тя и съпругът ѝ „нямат какво да крият“.

Тя уточни, че се е срещала с Максуел „няколко пъти“, но никога не е имала съществени контакти с Епстийн.

Според нея републиканците се опитват да отклонят вниманието от Тръмп, като призовават нея и съпруга ѝ да свидетелстват. 

Вижте в нашата галерия: Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ:

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
4 снимки
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ
Източник: БГНЕС    
Хилари Клинтън Джефри Епстийн Бил Клинтън Разследване Епстийн Показания при закрити врата Комисия по надзора Политическо оръжие Гислейн Максуел Сексуален престъпник Призовки
Последвайте ни

По темата

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

26 февруари: Шепотът преди бурята – шест прекършени съдби в кратера на омразата

26 февруари: Шепотът преди бурята – шест прекършени съдби в кратера на омразата

Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе

Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе

Обсебени от контрола: Кои са четиримата диктатори на зодиака

Обсебени от контрола: Кои са четиримата диктатори на зодиака

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 12 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 11 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 9 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две катастрофи с пострадали в Бургас за по-малко от 20 минути

Две катастрофи с пострадали в Бургас за по-малко от 20 минути

България Преди 8 минути

Пешеходец беше блъснат на пешеходна пътека в ж.к. „Лазур“, а моторист се удари в автомобил в „Меден рудник“

<p>ЦРУ публикува &quot;ръководство за шпиони&quot;&nbsp;за иранците</p>

ЦРУ приканва иранци към сътрудничество - инструкции на персийски и безопасни технологии

Свят Преди 1 час

ЦРУ публикува ръководство в социалните мрежи за иранци, които искат да осъществят контакт с агенцията безопасно, използвайки VPN, мрежата Тор и еднократни устройства

НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети

НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети

Свят Преди 1 час

Те ще бъдат изслушани във връзка със ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели

ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Преди пленума ще се проведе и протест пред сградата на ВСС

Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме

Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме

Любопитно Преди 2 часа

Понякога разчитането на магнитните модели не е толкова лесно, особено от епохи, когато е оцеляла малка част от океанската кора

<p>Ефектът &bdquo;2 дни&ldquo;: Овесените ядки свалят холестерола с 10% само за 48 часа</p>

Само два дни овесени ядки: Неочакван ефект върху сърдечното здраве и холестерола

Любопитно Преди 2 часа

Консумацията на овесени ядки само за кратък период от време може да има дълбоко въздействие върху нивата на холестерола

Туристка посети 120 града и назова 5, които ще променят представата ви за пътуване

Туристка посети 120 града и назова 5, които ще променят представата ви за пътуване

Любопитно Преди 2 часа

Когато говорим за пътуване, винаги искаме да говорим за града, който е направил най-силно впечатление

Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

България Преди 2 часа

Православната църква почита Серафим Софийски Чудотворец

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Любопитно Преди 2 часа

Според ново проучване, проведено сред двойки, участващи в програма за консултиране, има един фактор във вашата връзка, който има силата да подобри значително вашето благосъстояние

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Свят Преди 11 часа

Хокинг е бил сред 21 учени, посетили частния остров на Епстийн

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Свят Преди 11 часа

Шестима други са били ранени

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Свят Преди 12 часа

Съмърс е бивш министър на икономиката и бивш президент на Харвардския университет

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Технологии Преди 12 часа

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

България Преди 13 часа

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 14 часа

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 14 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 26 февруари, четвъртък

Edna.bg

Стойко Сакалев: Голът на Пиедраита е знак от съдбата за ЦСКА

Gong.bg

Бербатов: Трябва да направим думата "шампион" национален приоритет

Gong.bg

Счупен нос, избит зъб и рана на окото: Пореден случай на агресия между ученици

Nova.bg

Що е то сабатикал: Как една година пауза от работа може да промени живота ни

Nova.bg