Почитаме софийски чудотворец! Днес не връзвайте възли

Д нес почитаме свети Серафим Софийски Чудотворец. Свети Серафим Софийски Чудотворец – приживе Богучарски архиепископ Серафим (Соболев) – е един от най-ярките духовници в новата ни история.

Като представител на Руската православна църква е назначен през 1921 г. за предстоятел на храма „Св. Николай Чудотворец“, а няколко месеца по-късно е въведен в епископски сан и оглавява руските задгранични православни енории в България като епископ Богучарски.

Архиерейското му служение преминава в България, където в продължение на 29 години обгрижвал духовно както руските емигранти, така и множество българи, в това число и свещенослужители. На богослуженията, които оглавявал се стичали миряни от близо и далеч.

Борил се за чистотата на Православната вяра и се противопоставял на икуменическото движение, като посочвал неговата зависимост от масонството. Завършва земния си път на 26 февруари 1950 г., в деня Тържество на православието, първата неделя от Великия пост. Преди да си отиде, владика Серафим заръчал на вярващите да отправят молитвите си към него в писма.

Погребан е в криптата под олтара на руския храм-подворие „Св. Николай Чудотворец“ в центъра на София.

Още приживе по неговите молитви се случват много чудеса, а след кончината му нескончаем поток от хора идват при гроба му, молят се, пишат му писма и свидетелстват, че той помага във всякакви случаи – особено при тежки житейски ситуации и болести. Стотици страдащи намират утешение и изцеление след искрена молитва на неговия гроб.

Криптата под олтара на руския храм в София е сред най-предпочитаните места за поклонение, неизчерпаем извор на благодатни сили и много чудеса.

Народни вярвания и обичаи

Старите хора са вярвали, че небето и птиците са най-добрите метеоролози. Ако на 26 февруари погледнете нагоре и видите ясно синьо небе, подгответе се за мразовита нощ. Но ако още в ранните зори ви събуди весело птиче чуруликане, това е сигурен знак, че студът отстъпва и предстои затопляне.

Забраните, които пазят дома

Народното поверие налага и няколко строги ограничения, свързани с бита и финансовия късмет:

Земеделска забрана: Смята се за лош знак да се засажда каквото и да е в земята на този ден, като особено внимание се обръща на върбата.

Възли и пари: Трябва да избягвате връзването на възли. Според традициите това действие е било считано за опасно за „вървежа“ на парите и е можело да донесе материални затруднения на семейството.

Православните християни се обръщат към него с вяра и смирение, търсейки небесната му подкрепа. Молитвите на този ден са за най-ценното: изцеление от болести и крепко здраве за близките, духовна сила и укрепване на вярата, благословия за малки, но нужни чудеса в ежедневния живот.