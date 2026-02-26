Само два дни овесени ядки: Неочакван ефект върху сърдечното здраве и холестерола

К онсумацията на овесени ядки само за кратък период от време може да има дълбоко въздействие върху нивата на холестерола, според скорошно проучване, съобщава Fox News.

Изследователи от университета в Бон, Германия, провели проучване, в което възрастни консумирали нискокалорична диета, състояща се почти изключително от овесени ядки, в продължение на два дни.

Всички участници са страдали от метаболитен синдром, свързан с риск от диабет, включително комбинация от високо телесно тегло, високо кръвно налягане, повишена кръвна захар или повишени нива на липиди в кръвта, според прессъобщение на университета.

32-мата участници са яли овесени ядки, предварително сварени във вода, три пъти на ден, общо 300 грама. Разрешено им е било да добавят само плодове или зеленчуци към храната си и са консумирали около половината от нормалния си калориен прием.

Контролна група е била поставена на нискокалорична диета, която не е включвала овес. Въпреки че и двете групи са се повлияли добре, нивата на холестерола при тези на овесена диета „се подобрили значително“. След шест седмици този ефект „останал стабилен“.

Авторката на изследването Мари-Кристин Симон, младши професор в Института по хранителни науки към Университета в Бон, сподели в изявление, че нивото на LDL, или „лошия“ холестерол, сред групата, консумираща овесени ядки, е намалено с 10%.

„Това е значително намаление, макар и не напълно сравнимо с ефекта на съвременните лекарства“, каза Саймън. „Те също така загубиха средно по два килограма тегло, а кръвното им налягане леко спадна.“

Авторите заключиха, че диетата е повлияла на микроорганизмите в червата, което е довело до положителната реакция. Резултатите са публикувани в списанието Nature Communications.

Саймън заключи, че краткосрочната диета на основата на овес на редовни интервали „може да бъде добре поносим начин за поддържане на нивото на холестерола в нормалните граници и предотвратяване на диабет“.

„Като следваща стъпка, сега може да се изясни дали интензивната диета на базата на овес, повтаряна на всеки шест седмици, действително има траен превантивен ефект“, каза тя.

Сертифицираният холистичен диетолог Робин ДеЧико, който не е участвал в проучването, заяви, че откритията „имат смисъл“, защото е известно, че овесът потенциално понижава LDL холестерола.

Овесените ядки съдържат пребиотични фибри, които подхранват полезните чревни бактерии . Когато тези бактерии ферментират фибрите, те произвеждат съединения, които подпомагат храносмилателното здраве, според експерта.

„Колкото повече полезни чревни бактерии имате в стомаха си, в околната среда, толкова повече те могат да намалят или потиснат производството на лош холестерол (LDL),“ каза ДеЧико, базиран в Ню Йорк, пред Fox News Digital.

Овесените ядки също са пълнозърнести храни, които са естествено с ниско съдържание на наситени мазнини, богати на фибри и осигуряват добро количество растителни протеини.

„Всички тези неща са полезни за сърцето и понижават холестерола“, отбеляза ДеЧико.

ДеЧико предупреди, че тези, които са диабетици или преддиабетици, трябва да „внимават“, когато ядат овес.

„Въпреки че овесът може да понижи холестерола, той е храна с прекалено високо съдържание на въглехидрати“, каза тя. „Препоръка за всеки, който следи кръвната си захар, и особено за диабетици, е да яде храни с по-ниско съдържание на нишесте и по-високо съдържание на протеини и фибри [и да си набавя] повече въглехидрати от зеленчуци и ядки.“

Меган Роу, регистриран диетолог в Уелнес центъра в медицинския център „Провидънс Сейнт Джуд“ в окръг Ориндж, Калифорния, се съгласи, че консумацията на овес „изглежда понижава нивата на холестерола за всички изследвани популации, като най-голямо въздействие се наблюдава при тези с повишени нива“.

„Няма значителни рискове, но някои хора могат да изпитат спазми или лошо храносмилане, ако преди това не са консумирали много фибри и изведнъж започнат да ядат овес всеки ден“, каза пред Fox News Digital Уроу, който също не е участвал в проучването. „Също така, тези, които се нуждаят от безглутенова диета, ще искат да се уверят, че овесените ядки, които консумират, са сертифицирани като безглутенови.“

Диетологът също така сподели загрижеността си, че овесените ядки обикновено се приготвят с вода или мляко и се консумират с добавена захар и плодове, което ги прави „потенциално много високогликемично ястие“.

„Знаейки това, моята препоръка е да ядете овес толкова често, колкото желаете, като избирате овесени ядки нарязани на стомана или валцувани, като използвате плодове за подслаждане или подсладител с нисък гликемичен индекс, ако е необходимо, като например овесени ядки“, посъветва тя.

Вроу също така предлага да се намери начин за добавяне на протеини, за да се балансират въглехидратите.

„Това може да се направи чрез добавяне на чиа или ленени семена към овесените ядки, смесване с протеинов прах или гарниране с гръцко кисело мляко за сервиране“, каза тя.