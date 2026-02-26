Любопитно

Само два дни овесени ядки: Неочакван ефект върху сърдечното здраве и холестерола

Консумацията на овесени ядки само за кратък период от време може да има дълбоко въздействие върху нивата на холестерола

26 февруари 2026, 06:34
Само два дни овесени ядки: Неочакван ефект върху сърдечното здраве и холестерола
Източник: iStock

К онсумацията на овесени ядки само за кратък период от време може да има дълбоко въздействие върху нивата на холестерола, според скорошно проучване, съобщава Fox News.

Изследователи от университета в Бон, Германия, провели проучване, в което възрастни консумирали нискокалорична диета, състояща се почти изключително от овесени ядки, в продължение на два дни.

Всички участници са страдали от метаболитен синдром, свързан с риск от диабет, включително комбинация от високо телесно тегло, високо кръвно налягане, повишена кръвна захар или повишени нива на липиди в кръвта, според прессъобщение на университета.

32-мата участници са яли овесени ядки, предварително сварени във вода, три пъти на ден, общо 300 грама. Разрешено им е било да добавят само плодове или зеленчуци към храната си и са консумирали около половината от нормалния си калориен прием.

Контролна група е била поставена на нискокалорична диета, която не е включвала овес. Въпреки че и двете групи са се повлияли добре, нивата на холестерола при тези на овесена диета „се подобрили значително“. След шест седмици този ефект „останал стабилен“.

Авторката на изследването Мари-Кристин Симон, младши професор в Института по хранителни науки към Университета в Бон, сподели в изявление, че нивото на LDL, или „лошия“ холестерол, сред групата, консумираща овесени ядки, е намалено с 10%.

„Това е значително намаление, макар и не напълно сравнимо с ефекта на съвременните лекарства“, каза Саймън. „Те също така загубиха средно по два килограма тегло, а кръвното им налягане леко спадна.“

Авторите заключиха, че диетата е повлияла на микроорганизмите в червата, което е довело до положителната реакция. Резултатите са публикувани в списанието Nature Communications.

Саймън заключи, че краткосрочната диета на основата на овес на редовни интервали „може да бъде добре поносим начин за поддържане на нивото на холестерола в нормалните граници и предотвратяване на диабет“.

„Като следваща стъпка, сега може да се изясни дали интензивната диета на базата на овес, повтаряна на всеки шест седмици, действително има траен превантивен ефект“, каза тя.

Сертифицираният холистичен диетолог Робин ДеЧико, който не е участвал в проучването, заяви, че откритията „имат смисъл“, защото е известно, че овесът потенциално понижава LDL холестерола.

Овесените ядки съдържат пребиотични фибри, които подхранват полезните чревни бактерии . Когато тези бактерии ферментират фибрите, те произвеждат съединения, които подпомагат храносмилателното здраве, според експерта.

„Колкото повече полезни чревни бактерии имате в стомаха си, в околната среда, толкова повече те могат да намалят или потиснат производството на лош холестерол (LDL),“ каза ДеЧико, базиран в Ню Йорк, пред Fox News Digital.

Овесените ядки също са пълнозърнести храни, които са естествено с ниско съдържание на наситени мазнини, богати на фибри и осигуряват добро количество растителни протеини.

„Всички тези неща са полезни за сърцето и понижават холестерола“, отбеляза ДеЧико.

ДеЧико предупреди, че тези, които са диабетици или преддиабетици, трябва да „внимават“, когато ядат овес.

„Въпреки че овесът може да понижи холестерола, той е храна с прекалено високо съдържание на въглехидрати“, каза тя. „Препоръка за всеки, който следи кръвната си захар, и особено за диабетици, е да яде храни с по-ниско съдържание на нишесте и по-високо съдържание на протеини и фибри [и да си набавя] повече въглехидрати от зеленчуци и ядки.“

Меган Роу, регистриран диетолог в Уелнес центъра в медицинския център „Провидънс Сейнт Джуд“ в окръг Ориндж, Калифорния, се съгласи, че консумацията на овес „изглежда понижава нивата на холестерола за всички изследвани популации, като най-голямо въздействие се наблюдава при тези с повишени нива“.

„Няма значителни рискове, но някои хора могат да изпитат спазми или лошо храносмилане, ако преди това не са консумирали много фибри и изведнъж започнат да ядат овес всеки ден“, каза пред Fox News Digital Уроу, който също не е участвал в проучването. „Също така, тези, които се нуждаят от безглутенова диета, ще искат да се уверят, че овесените ядки, които консумират, са сертифицирани като безглутенови.“

Диетологът също така сподели загрижеността си, че овесените ядки обикновено се приготвят с вода или мляко и се консумират с добавена захар и плодове, което ги прави „потенциално много високогликемично ястие“.

„Знаейки това, моята препоръка е да ядете овес толкова често, колкото желаете, като избирате овесени ядки нарязани на стомана или валцувани, като използвате плодове за подслаждане или подсладител с нисък гликемичен индекс, ако е необходимо, като например овесени ядки“, посъветва тя.

Вроу също така предлага да се намери начин за добавяне на протеини, за да се балансират въглехидратите. 

„Това може да се направи чрез добавяне на чиа или ленени семена към овесените ядки, смесване с протеинов прах или гарниране с гръцко кисело мляко за сервиране“, каза тя.

Източник: Fox News    
Овесени ядки Холестерол Проучване Метаболитен синдром Чревни бактерии Диабет Диета Отслабване Сърдечно здраве Пребиотични фибри
Последвайте ни
Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Разкриха истинската тайна на щастливите и здрави двойки

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 10 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 9 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 7 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме

Земята крие опасна тайна: Магнитните полюси са се обръщали по-често, отколкото подозирахме

Любопитно Преди 22 минути

Понякога разчитането на магнитните модели не е толкова лесно, особено от епохи, когато е оцеляла малка част от океанската кора

Туристка посети 120 града и назова 5, които ще променят представата ви за пътуване

Туристка посети 120 града и назова 5, които ще променят представата ви за пътуване

Любопитно Преди 23 минути

Когато говорим за пътуване, винаги искаме да говорим за града, който е направил най-силно впечатление

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Технологии Преди 10 часа

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

България Преди 11 часа

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ

България Преди 12 часа

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Свят Преди 12 часа

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

България Преди 12 часа

Няма пострадали деца

Русия обяви организация в България за терористична

Русия обяви организация в България за терористична

Свят Преди 13 часа

В списъка са включени и четири физически лица

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 13 часа

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 13 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 13 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Свят Преди 13 часа

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 14 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

<p>Президентът освободи главния секретар на МВР</p>

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

България Преди 14 часа

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Мирослав Рашков

Всичко от днес

От мрежата

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Ето кои достигнаха осминафиналната фаза в ШЛ и кога е жребият

Gong.bg

Галатасарай оцеля срещу Ювентус и е напред в ШЛ след продължения

Gong.bg

Що е то сабатикал: Как една година пауза от работа може да промени живота ни

Nova.bg

Загинали и ранени при престрелка между кубински военни и въоръжена група мъже с лодка от САЩ

Nova.bg