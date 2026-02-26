Пролетта напомня за себе си: Слънце и по-високи температури в четвъртък

П рез нощта от североизток облачността ще се увеличава и в източните райони ще има валежи предимно от сняг, но до сутринта в повечето места ще спрат, най-късно в крайните югоизточни части. Ще духа умерен вятър от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 0°.

В четвъртък облачността ще се разкъсва и ще намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток и постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°, в София – около 7°.

Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около -5°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще е значителна и по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък (26 февруари) Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 18 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 5 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 53 мин. и изгрява в 12 ч . и 17 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

В петък ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между -6° и -1°, а максималните – между 7° и 12°.

В събота над Източна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.