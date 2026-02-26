България

Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС

Рейкявик прекрати преговорите за членство в ЕС през 2013 г. след четири години разговори

26 февруари 2026, 07:48
Сметки за ток за 40 000 евро: Високи фактури за електроенергия шокират заведения и фабрики в Русе
Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб
ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София
Освободиха от длъжност председателя на АПИ
Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

И сландия ще проведе през следващите месеци референдум за присъединяване към ЕС. 

Това заяви исландският премиер Криструн Фростадоутир на пресконференция в Полша, съобщи TVP World. 

„През идните месеци ще работим по подготовката на референдум – референдум за евентуално подновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз“, каза Фростадоутир след среща с полския премиер Доналд Туск. 

Рейкявик прекрати преговорите за членство в ЕС през 2013 г. след четири години разговори. Повишаването на разходите за живот и продължаващата война в Украйна през последните години обаче възродиха интереса на островната държава към присъединяване към блока, сочат социологически проучвания.

Исландия официално е на опашката за ЕС

Фростадоутир подчерта, че Исландия се стреми към по-задълбочено сътрудничество с европейските си партньори, изтъквайки споделените демократични ценности и сходния подход към предизвикателствата в областта на сигурността. Тя посочи, че правителството ѝ вижда ползи в по-тясното обвързване с ЕС, като същевременно запази националната идентичност на страната.

От своя страна Доналд Туск заяви, че интересът на Исландия показва, че ЕС „остава привлекателен за много държави“, отхвърляйки твърденията, че блокът отслабва. По думите му Варшава и Рейкявик имат сходна оценка за регионалните заплахи и са единни, че само справедлив мир в Украйна, гарантиращ независимостта ѝ и край на руската агресия, може да осигури дългосрочна стабилност в Европа.

Двамата лидери обсъдиха и икономическото сътрудничество, като Исландия посочи опита си в областта на геотермалната енергия като потенциален принос към полски проекти в развитие.

Източник: БГНЕС    
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

