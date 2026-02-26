Исландия ще проведе референдум за присъединяване към ЕС

Жестоко сбиване между тийнейджъри в Бургас - момче е с фрактура на носа, разбита уста и счупен зъб

И сландия ще проведе през следващите месеци референдум за присъединяване към ЕС.

Това заяви исландският премиер Криструн Фростадоутир на пресконференция в Полша, съобщи TVP World.

„През идните месеци ще работим по подготовката на референдум – референдум за евентуално подновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз“, каза Фростадоутир след среща с полския премиер Доналд Туск.

Iceland will hold referendum in coming months on restarting EU accession talks, PM Kristrun Frostadottir says, as rising living costs, war in Ukraine and concerns over regional security renew interest in joining blochttps://t.co/93fhp2ZkQX — Daily Sabah (@DailySabah) February 25, 2026

Рейкявик прекрати преговорите за членство в ЕС през 2013 г. след четири години разговори. Повишаването на разходите за живот и продължаващата война в Украйна през последните години обаче възродиха интереса на островната държава към присъединяване към блока, сочат социологически проучвания.

Исландия официално е на опашката за ЕС

Фростадоутир подчерта, че Исландия се стреми към по-задълбочено сътрудничество с европейските си партньори, изтъквайки споделените демократични ценности и сходния подход към предизвикателствата в областта на сигурността. Тя посочи, че правителството ѝ вижда ползи в по-тясното обвързване с ЕС, като същевременно запази националната идентичност на страната.

От своя страна Доналд Туск заяви, че интересът на Исландия показва, че ЕС „остава привлекателен за много държави“, отхвърляйки твърденията, че блокът отслабва. По думите му Варшава и Рейкявик имат сходна оценка за регионалните заплахи и са единни, че само справедлив мир в Украйна, гарантиращ независимостта ѝ и край на руската агресия, може да осигури дългосрочна стабилност в Европа.

Двамата лидери обсъдиха и икономическото сътрудничество, като Исландия посочи опита си в областта на геотермалната енергия като потенциален принос към полски проекти в развитие.