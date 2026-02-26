Свят

The Telegraph: Русия копае тунели под границата на НАТО с помощта на Хамас

Беларус, руска марионетна държава, ръководена от диктатора Александър Лукашенко, е използвала специалисти от Близкия изток с „високо ниво на експертиза“, за да проектират тунелите

26 февруари 2026, 09:17
Източник: iStock/GettyImages

Р усия изпраща мигранти през подземни тунели от Беларус в Европа като част от своята хибридна война срещу Запада. Това са съобщили полски официални лица пред английското издание The Telegraph.

Тактиката в стил „Голямото бягство“ бележи нова ескалация в хибридната война на Кремъл срещу Европа, в рамките на която Минск се е опитал да изпрати десетки хиляди мигранти през източната граница на Полша. Полски служители заявиха, че специалистите, които са проектирали и прокопали тунелите, са имали „високо ниво на експертиза“.

И макар експертите да казват, че е трудно да се установи със сигурност кои групи са били замесени, те са посочили кюрдски бойци, „Ислямска държава“ и подкрепяни от Иран прокси групировки като потенциални извършители.

Полша също така предположи, че Беларус е прибегнала до наемането на мистериозните близкоизточни специалисти, защото е търсела нови и по-изобретателни методи за промъкване на мигранти през границата.

„Служители от Подляската гранична охрана са разкрили общо четири тунела под границата с Беларус, всички през 2025 г.“, заяви подполковник Катажина Зданович от полската гранична служба пред изданието. „Физическите и електронните мерки за сигурност на границата, като термовизионни камери и системи за откриване, ни позволяват незабавно да реагираме на всеки опит за нарушение на държавната граница, дори и подземен“, добави тя.

Полските власти откриха един от най-големите тунели близо до село Наревка в източна Полша в средата на декември. Той е бил използван от общо 180 мигранти, предимно от Афганистан и Пакистан, като по-голямата част от тях са били арестувани след като са излезли от другата страна.

Според Полша тунелът е бил висок 1,5 м, като входът от беларуска страна е бил скрит в гора. Тунелът е минавал около 50 метра от беларуската страна на границата и 10 метра от полската страна. Полската полиция също публикува изображения на част от 130-те мигранти, които са били арестувани след като са излезли от тунелите.

Видеозапис от самия тунел показва тясна структура, наподобяваща пълзящо пространство, с бетонни подпори, закрепени отстрани, за да се предотврати срутването му

Военни експерти казват, че единствените близкоизточни групи, за които е известно, че са способни на такива тунели, са Хамас в Ивицата Газа, „Хизбула“ в Ливан, определени фракции в Кюрдистан и евентуално „Ислямска държава“.

Д-р Линет Нусбахер, американски военен историк и стратег, заяви, че е „правдоподобно“ подкрепяни от Иран групи като „Хизбула“ да са извършителите. „Едно от нещата, които видяхме веднага след войната в Ливан през 2006 г., бяха паради от бетонобъркачки, наредени на опашка в южен Ливан... виждахме огромни количества иранско тунелно строителство“, каза тя.

„Разполагаме и с изобилни доказателства, че Хамас прави същото в Газа. Така че ако търсите такава експертиза в дълбокото прокопаване на тунели, тогава отговорът на въпроса ви ще бъде при близкоизточни специалисти“, категорична е д-р Нусбахер.

Майор Роб Кембъл, експерт по укрепления и бивш сапьор от британската армия, също заяви, че Хамас е възможен извършител след преглед на кадри от тунелите в Полша. „Ако трябва да спекулирам, експерти от Близкия изток биха били Хамас или „Палестински ислямски джихад“, каза той, визирайки друга палестинска фракция в Ивицата Газа.

Сарит Зехави, бивш полковник от израелското разузнаване, заяви, че подкрепяни от Иран прокси групировки са само едно от няколкото възможни обяснения. „Има ли „Хизбула“ или други ирански проксита тази способност? Да. Единствените ли са? Не. Вероятно и други разполагат със знанието – от кюрдски милиции в Сирия до „Ислямска държава“, каза тя.

Марчин Кервински, полски служител, по-рано е заявил, че част от копачите на тунелите са дошли от Кюрдистан, но добави, че Полша в крайна сметка държи беларуския режим отговорен.

Миналия месец „Ал Джазира“, катарската телевизия, съобщи за откриването на обширна мрежа от тунели под сирийския град Ракка, които са били прокопани от водените от кюрдите Сирийски демократични сили (SDF).

Наказване на Запада

Под управлението на Лукашенко, който управлява повече от 30 години, Беларус играе активна роля в опитите на Путин да дестабилизира Запада чрез вълни от миграция. Още преди инвазията в Украйна през 2022 г. Беларус беше използвана като изходна точка за изпращане на хиляди мигранти през полската граница, което накара Варшава да изгради 200-километрова ограда с 300 камери.

След пълномащабната инвазия в Украйна Русия също така е извършила десетки навлизания с дронове и атаки с подпалване на европейски летища, както и поредица от саботажни атаки срещу фабрики и железопътни линии, доставящи помощ за Украйна.

Крайната цел е да се накаже Западът заради военната му подкрепа за Украйна и да се опита да се настрои общественото мнение срещу правителството на Володимир Зеленски в Киев.

Като по-широка част от тази стратегия Беларус изпраща вълни от балони, пренасящи контрабанда, към съседни държави от НАТО, за да създаде хаос във въздушния трафик и да тества слабостите на противовъздушната отбрана. Тактиката първоначално беше насочена към Литва, но полски служители казват, че беларуските балони – обикновено натоварени с контрабандни цигари – все по-често се изпращат в тяхна посока.

Що се отнася до справянето с тунелите, Полша заявява, че е повече от способна да проследи входовете и да ги взриви. Но има опасения, че всеки път, когато Варшава затвори една точка за достъп на мигранти към Европа, на друго място се появява нова.

Един министър дори предположи, че появата на проектирани от близкоизточни специалисти тунели под Полша е знак, че граничната им служба е твърде добра в работата си. „Прокопаването на тези тунели означава, че нашата ефективност в спирането на миграцията е толкова висока, че беше взето решение да бъдат привлечени специалисти от Близкия изток, които да ги прокопаят“, каза Чеслав Мрочек, заместник-министърът на вътрешните работи, в скорошно интервю по полското радио.

По темата

Източник: The Telegraph    
