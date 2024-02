"Мозъчната мъгла" след дълъг СOVID: Учените установиха на какво се дължи

М ного хора, които са прекарали дълъг COVID-19 страдат от т.нар. "мозъчна мъгла" - от забравяне до трудности с концентрацията. Сега изследователи твърдят, че този симптом може да се дължи на пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера.

Бариерата контролира кои вещества или материали влизат и излизат от мозъка. "Става въпрос за регулиране на баланса на материалите в кръвта спрямо мозъка", казва професор Матю Кембъл, съавтор на изследването от Тринити Колидж в Дъблин.

A new study may have figured out the cause of ‘brain fog’ and cognitive decline in people suffering with long-term issues after having Covid-19.https://t.co/V06mYk17L4