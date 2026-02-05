Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

"Преговорите приключиха": Какво стана на разговорите между Русия и Украйна

К огато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви търговско споразумение с Индия по-рано тази седмица, той заяви, че като част от сделката Ню Делхи ще се откаже от руската енергия.

Индийският премиер Нарендра Моди, по думите на Тръмп, е обещал да спре покупките на руски петрол и вместо това да купува суров петрол от Съединените щати и от Венецуела, чийто президент Николас Мадуро беше отвлечен от американски специални части в началото на януари. Оттогава САЩ на практика поеха контрола върху гигантската венецуелска петролна индустрия.

В замяна Тръмп намали търговските мита върху индийските стоки от общо 50 процента на едва 18 процента. Половината от тези 50 процента бяха наложени миналата година като наказание заради покупките на руски петрол от Индия, които според Белия дом финансират войната на руския президент Владимир Путин в Украйна.

От понеделник насам обаче Индия публично не е потвърдила, че се е ангажирала нито да прекрати покупките на руски петрол, нито да премине към венецуелски, отбелязват анализатори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви във вторник пред репортери, че и Русия не е получила подобни сигнали от Индия.

А преминаването от руски към венецуелски петрол няма да бъде никак лесно. Комбинация от фактори:

сътресения на енергийния пазар, разходи, география и характеристиките на различните видове петрол, ще усложнят решенията на Ню Делхи за доставките, казват експерти.

САЩ ще наложат мита на Индия заради покупките на руски петрол

Така че може ли Индия наистина да се откаже от руския петрол? И може ли венецуелският суров петрол да го замени?

Какъв е планът на Тръмп?

Тръмп оказва натиск върху Индия от месеци да спре да купува руски петрол. След като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., САЩ и Европейският съюз наложиха таван на цената на руския суров петрол в опит да ограничат способността на Москва да финансира войната.

В резултат други държави, включително Индия, започнаха да купуват големи количества евтин руски петрол. Индия, която преди войната доставяше едва 2,5 процента от петрола си от Русия, се превърна във втория по големина потребител на руски петрол след Китай. В момента около 30 процента от петрола ѝ идва от Русия.

Миналата година Тръмп удвои търговските мита върху индийските стоки от 25 на 50 процента като наказание за това. По-късно той наложи санкции и на двете най-големи руски петролни компании и заплаши със вторични санкции държави и фирми, които търгуват с тях.

След отвличането на Мадуро от американските сили в началото на януари Тръмп на практика пое контрола върху венецуелския петролен сектор, включително върху паричните потоци от продажбите.

Венецуела разполага и с най-големите доказани петролни запаси в света, около 303 милиарда барела, повече от пет пъти повече от тези на САЩ, най-големия производител на петрол в света.

Но макар от гледна точка на САЩ да има логика Индия да купува венецуелски петрол, анализаторите предупреждават, че това може да се окаже оперативно трудно.

Източник: iStock/GettyImages

Колко петрол внася Индия от Русия?

Индия в момента внася близо 1,1 милиона барела на ден руски суров петрол, сочат данни на аналитичната компания Kpler. Под нарастващия натиск на Тръмп това е по-малко от средните 1,21 милиона барела дневно през декември 2025 г. и над 2 милиона барела дневно в средата на 2025 г.

Един барел е равен на 159 литра суров петрол. След рафиниране един барел обикновено дава около 73 литра бензин. Петролът се преработва и в широка гама продукти - от авиационно гориво до домакински изделия като пластмаси и дори лосиони.

Най-големият купувач на петрол от Русия нанесе удар на Путин

Спряла ли е Индия покупките на руски петрол?

Индия е намалила количествата, които купува от Русия през последната година, но не е спряла напълно.

Под засиления натиск на Тръмп миналия август индийски представители нарекоха „лицемерие“ настояването на САЩ и ЕС Ню Делхи да се откаже от руския петрол.

„Всъщност Индия започна да внася от Русия, защото традиционните доставки бяха пренасочени към Европа след избухването на конфликта“, каза тогава говорителят на външното министерство Рандхир Джайсвал. Той добави, че решението на Индия да внася руски петрол има за цел „да осигури предвидими и достъпни енергийни разходи за индийския потребител“.

Въпреки това индийските рафинерии, които са вторият по големина купувач на руски петрол след Китай, по информация приключват покупките си след изпълнение на текущите договори.

Големи рафинерии като Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) и HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL) спряха покупките от Русия след американските санкции срещу руските производители миналата година.

Други компании като Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation и Reliance Industries също скоро ще прекратят покупките си.

Източник: istock

Какво ще стане, ако Индия внезапно спре да купува руски петрол?

Дори ако Индия иска напълно да спре вноса от Русия, анализаторите твърдят, че това би било изключително скъпо.

През септември миналата година министърът на петрола на Индия Хардип Синг Пури заяви, че подобен ход рязко ще повиши цените на енергията и инфлацията. „Светът ще се сблъска със сериозни последици, ако доставките бъдат прекъснати. Светът не може да си позволи Русия да бъде извадена от петролния пазар“, каза Пури.

Анализаторите са на сходно мнение. „Пълното спиране на индийските покупки на руски петрол би било сериозно сътресение. Незабавното прекъсване ще повиши световните цени и ще застраши икономическия растеж на Индия“, казва Джордж Волошин, независим енергиен анализатор от Париж.

Руският петрол вероятно ще бъде пренасочен в по-голяма степен към Китай и към „сенчести“ танкерни флотилии, които доставят санкциониран петрол тайно, използвайки фалшиви флагове и изключвайки системите за проследяване, обяснява Волошин пред Al Jazeera . „Търсенето на основните танкери ще се измести към Атлантическия басейн, което най-вероятно ще повиши глобалните транспортни тарифи“, добавя той.

Сумит Покхарна, вицепрезидент в Kotak Securities, отбелязва, че индийските рафинерии са отчели солидни маржове през последните две години, основно благодарение на отстъпките при руския петрол.

„Ако преминат към по-скъпи доставки, като тези от САЩ или Венецуела, разходите за суровина ще се увеличат и това ще свие маржовете им“, казва той. „Ако ситуацията излезе извън контрол, те може да прехвърлят тежестта върху потребителите.“

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Може ли Индия напълно да спре покупките на руски петрол?

Може и да не успее. Една от двете частни рафинерии в Индия, Nayara Energy, е с преобладаващо руско участие и е под тежки западни санкции. Руската компания „Роснефт“ държи 49,13 процента от нея. Тя управлява рафинерия с капацитет 400 000 барела дневно в щата Гуджарат, родния щат на премиера Моди.

Nayara е вторият по големина вносител на руски суров петрол, като през януари е купувала около 471 000 барела дневно, близо 40 процента от руските доставки за Индия.

Заводът разчита изцяло на руски петрол, откакто Европейският съюз наложи санкции на компанията през юли миналата година.

Според Reuters Nayara не планира да товари руски петрол през април, тъй като ще затвори рафинерията за повече от месец за поддръжка от 10 април.

Покхарна казва, че бъдещето на Nayara виси на косъм, като САЩ едва ли ще дадат на Индия открито изключение за компанията с руска подкрепа да внася суров петрол.

Може ли Индия да премине към венецуелски петрол?

В миналото Индия беше голям потребител на венецуелски петрол. В пика си през 2019 г. страната е внесла петрол за 7,2 млрд. долара, което представлява малко под 7 процента от общия внос. Това спря, след като САЩ наложиха санкции на венецуелския петрол, но някои служители на държавната компания Oil and Natural Gas Corporation все още са базирани в латиноамериканската страна.

Сега големи индийски рафинерии заявяват, че са отворени към възобновяване на доставките от Венецуела, но само ако това е икономически изгодно.

Първо, Венецуела е приблизително два пъти по-далеч от Индия в сравнение с Русия и пет пъти по-далеч от Близкия изток, което означава много по-високи транспортни разходи.

Венецуелският петрол е и по-скъп. „Руският Urals се търгува с отстъпка от около 10 - 20 долара за барел спрямо Brent, докато венецуелският Merey в момента предлага по-малка отстъпка, около 5 - 8 долара за барел“, казва Волошин.

„Вносът от Венецуела и отказът от руската отстъпка ще бъде скъпо начинание за Индия“, посочва Покхарна. „От транспортните разходи до загубата на отстъпки, това може да струва на Индия с 6 - 8 долара повече на барел - което е огромно увеличение на вносната сметка.“

Като цяло пълен завой от Русия може да увеличи сметката за внос на Индия с между 9 и 11 милиарда долара годишно - сума, приблизително равна на федералния здравен бюджет на страната, сочат данни на Kpler.

„Венецуелският суров петрол трябва да бъде с отстъпка от поне 10 -12 долара за барел, за да бъде конкурентен“, аргументира се Волошин. „Това е необходимо, за да се компенсират много по-високите транспортни разходи, по-скъпите застраховки за дългия атлантически маршрут и по-големите оперативни разходи за преработка на изключително тежкия, с високо съдържание на сяра венецуелски петрол.“

Без по-големи отстъпки по-дългият път и сложната обработка правят венецуелския петрол по-скъп при доставка, добавя той.

Друг сериозен проблем е, че много индийски рафинерии просто нямат съоръженията да преработват много тежък венецуелски петрол.

Венецуелският суров петрол е тежък и кисел, гъст и вискозен като меласа, с високо съдържание на сяра, което изисква сложни и специализирани рафинерии за преработка в гориво. Само малък брой индийски рафинерии могат да го обработват.

„Тежестта на венецуелския петрол го прави вариант само за сложни рафинерии, като изключва по-старите и по-малките“, казва Покхарна. „Преходът е оперативно труден и ще изисква смесване с по-скъпи леки суровини.“

Следва и въпросът за наличността. Днес Венецуела произвежда едва около един милион барела дневно, дори при максимално натоварване. Дори цялото производство да бъде изпратено в Индия, то няма да покрие сегашния обем на руския внос.

"Моди е велик човек, той обича Тръмп"

Откъде другаде може да купува петрол Индия?

Министърът Пури заяви, че Ню Делхи търси диверсификация на доставките от близо 40 държави.

Докато Индия намалява вноса от Русия, тя увеличава доставките от държави от Близкия изток и други страни от ОПЕК. В момента Русия има близо 27 процента дял в индийския петролен внос, докато страните от ОПЕК, водени от Ирак и Саудитска Арабия, осигуряват 53 процента.

Под ударите на търговската война на Тръмп Индия увеличи и покупките на американски петрол. Вносът на американски суров петрол в Индия е нараснал с 92 процента от април до ноември 2025 г. до почти 13 милиона тона, спрямо 7,1 милиона тона за същия период на 2024 г.

Индия обаче ще трябва да се конкурира за тези доставки с Европейския съюз, който се е ангажирал да похарчи 750 милиарда долара до 2028 г. за американски енергийни и ядрени продукти.

Междувременно, за да се върне към по-високо производство, Венецуела се нуждае от политическа стабилност, промени в законите за чуждестранните инвестиции и петрола, както и от изчистване на дългове. Това ще отнеме време, казват експертите.