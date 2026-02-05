Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

Ш окиращите случаи със записи от скрити и охранителни камери в АГ кабинет в София и салони за красота в Бургас и Казанлък, които се появиха в порнографски сайтове, взривиха общественото недоверие. Въпросите за интимната ни неприкосновеност вече не са сюжет от шпионски трилър, а сурова реалност. В ерата на достъпните технологии „скритото око“ може да се окаже навсякъде, но добрата новина е, че не се нуждаете от скъпа техника, за да се защитите.

Вашият смартфон и малко наблюдателност са напълно достатъчни.

Анатомия на „шпионина“: Къде да гледате първо?

Съвременните камери използват т.нар. pinhole лещи. Те са толкова малки (около 1–2 мм), че могат да бъдат вградени практически във всичко. Преди да започнете с технологиите, направете бърз визуален оглед на следните „горещи точки“:

Предмети под напрежение: Камерите се нуждаят от захранване. Най-често се крият в USB зарядни за стена, настолни лампи, цифрови будилници или телевизионни приемници.

Датчици на тавана: Проверете детайлно датчиците за дим. Ако видите малка черна дупчица, която не прилича на останалите отвори за въздух, вероятно е обектив.

Аксесоари за баня и съблекалня: Малки камери често се маскират като закачалки за дрехи, кутии за салфетки или дозатори за сапун.

Стенни декорации: Картини, рамки за снимки и дори стенни часовници са класическо прикритие. Внимавайте за малки отблясъци върху стъклените повърхности на тези предмети.

Смартфонът като детектор на шпиони

Вашият телефон е снабден със сензори, които „виждат“ неща, невидими за човешкото око.

Трикът с инфрачервената светлина

Повечето скрити камери имат режим за нощно виждане, който използва инфрачервена (IR) светлина. Човешкото око не я вижда, но сензорът на телефона ви може.

Изгасете всички лампи в помещението и спуснете завесите. Трябва да е максимално тъмно.

Пуснете предната (селфи) камера на телефона си. Повечето задни камери имат IR филтри, докато предните – не.

Бавно обходете стаята, гледайки през екрана на телефона. Ако забележите малка, пулсираща бяла или виолетова светлина, вероятно сте открили IR диода на работеща камера.

Трикът с отражението (Методът на фенерчето)

Обективът на всяка камера е направен от стъкло, което отразява светлината по специфичен начин.

Отново на тъмно, включете фенерчето на телефона си.

Дръжте телефона близо до очите си и насочете светлината към подозрителните предмети.

Търсете синкав или ярък отблясък. Дори най-малката леща ще върне светлинен сигнал, който ще се открои на фона на матовата пластмаса или дърво.

Цифрово разследване: Сканиране на мрежата

Почти всички модерни шпионски камери са безжични (Wi-Fi), за да прехвърлят записа към външно устройство. Ако са свързани към общата мрежа на обекта, можете да ги откриете.

Използвайте приложения за мрежов анализ: Изтеглете безплатни инструменти като Fing (за iOS и Android) или Network Analyzer.

Какво да търсите: Когато сканирате Wi-Fi мрежата, на която сте свързани, приложението ще извади списък с всички активни устройства. Търсете имена на производители като Hikvision, Dahua или подозрителни етикети като IPcam, Cam_V99, CCTV.

Непознати IP адреси: Ако видите устройство, което е обозначено само с IP адрес и изглежда като видео хардуер, това е сериозен повод за притеснение.

Тестът с огледалото: Има ли някой от другата страна?

В кабинети и пробни често се използват двупосочни огледала (венециански стъкла), зад които може да е скрита камера.

Тестът с нокътя: Допрете върха на пръста си до огледалото.

Нормално огледало: Между пръста ви и отражението му трябва да има малка междина (поради дебелината на стъклото).

Двупосочно огледало: Отражението започва веднага, без никаква междина между пръстите.

Проверка с почукване: Двупосочните огледала звучат „кухо“, защото зад тях има празно пространство или друга стая, докато обикновените огледала са монтирани директно върху стената.

Какво да правите, ако откриете камера?

Ако съмненията ви се потвърдят, паниката е най-лошият съветник.

Не я докосвайте: Може да унищожите ценни отпечатъци или ДНК следи.

Покрийте я: Използвайте парче лепенка, дъвка или просто преметнете дреха върху нея.

Документирайте: Направете снимка или видео на скритото устройство със собствения си телефон.

Обадете се на 112: Незаконното заснемане е престъпление според Наказателния кодекс на България. Настоявайте за полицейски протокол на място.

Златно правило: Доверявайте се на интуицията си. Ако един предмет изглежда „не на място“ – например освежителен за въздух, насочен директно към леглото или прегледната маса – по-добре отделете 30 секунди за проверка. Личната ви неприкосновеност няма цена.