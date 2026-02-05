България

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Скандалът с тайните записи в София повдигна въпроса за неприкосновеността на личния ни живот. Вижте как само с помощта на смартфона си и няколко лесни трика можете да проверите дали в помещението има „скрити очи“

5 февруари 2026, 15:34
Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо
Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.
След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му
КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години
Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ
От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?
Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София
Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Ш окиращите случаи със записи от скрити и охранителни камери в АГ кабинет в София и салони за красота в Бургас и Казанлък, които се появиха в порнографски сайтове, взривиха общественото недоверие. Въпросите за интимната ни неприкосновеност вече не са сюжет от шпионски трилър, а сурова реалност. В ерата на достъпните технологии „скритото око“ може да се окаже навсякъде, но добрата новина е, че не се нуждаете от скъпа техника, за да се защитите. 

Вашият смартфон и малко наблюдателност са напълно достатъчни.

Анатомия на „шпионина“: Къде да гледате първо?
Съвременните камери използват т.нар. pinhole лещи. Те са толкова малки (около 1–2 мм), че могат да бъдат вградени практически във всичко. Преди да започнете с технологиите, направете бърз визуален оглед на следните „горещи точки“:

Предмети под напрежение: Камерите се нуждаят от захранване. Най-често се крият в USB зарядни за стена, настолни лампи, цифрови будилници или телевизионни приемници.

Датчици на тавана: Проверете детайлно датчиците за дим. Ако видите малка черна дупчица, която не прилича на останалите отвори за въздух, вероятно е обектив.

Аксесоари за баня и съблекалня: Малки камери често се маскират като закачалки за дрехи, кутии за салфетки или дозатори за сапун.

Стенни декорации: Картини, рамки за снимки и дори стенни часовници са класическо прикритие. Внимавайте за малки отблясъци върху стъклените повърхности на тези предмети.

Смартфонът като детектор на шпиони
Вашият телефон е снабден със сензори, които „виждат“ неща, невидими за човешкото око.

Трикът с инфрачервената светлина
Повечето скрити камери имат режим за нощно виждане, който използва инфрачервена (IR) светлина. Човешкото око не я вижда, но сензорът на телефона ви може.

Изгасете всички лампи в помещението и спуснете завесите. Трябва да е максимално тъмно.

Пуснете предната (селфи) камера на телефона си. Повечето задни камери имат IR филтри, докато предните – не.

Бавно обходете стаята, гледайки през екрана на телефона. Ако забележите малка, пулсираща бяла или виолетова светлина, вероятно сте открили IR диода на работеща камера.

Трикът с отражението (Методът на фенерчето)
Обективът на всяка камера е направен от стъкло, което отразява светлината по специфичен начин.

Отново на тъмно, включете фенерчето на телефона си.

Дръжте телефона близо до очите си и насочете светлината към подозрителните предмети.

Търсете синкав или ярък отблясък. Дори най-малката леща ще върне светлинен сигнал, който ще се открои на фона на матовата пластмаса или дърво.

Цифрово разследване: Сканиране на мрежата
Почти всички модерни шпионски камери са безжични (Wi-Fi), за да прехвърлят записа към външно устройство. Ако са свързани към общата мрежа на обекта, можете да ги откриете.

Използвайте приложения за мрежов анализ: Изтеглете безплатни инструменти като Fing (за iOS и Android) или Network Analyzer.

Какво да търсите: Когато сканирате Wi-Fi мрежата, на която сте свързани, приложението ще извади списък с всички активни устройства. Търсете имена на производители като Hikvision, Dahua или подозрителни етикети като IPcam, Cam_V99, CCTV.

Непознати IP адреси: Ако видите устройство, което е обозначено само с IP адрес и изглежда като видео хардуер, това е сериозен повод за притеснение.

Тестът с огледалото: Има ли някой от другата страна?
В кабинети и пробни често се използват двупосочни огледала (венециански стъкла), зад които може да е скрита камера.

Тестът с нокътя: Допрете върха на пръста си до огледалото.

Нормално огледало: Между пръста ви и отражението му трябва да има малка междина (поради дебелината на стъклото).

Двупосочно огледало: Отражението започва веднага, без никаква междина между пръстите.

Проверка с почукване: Двупосочните огледала звучат „кухо“, защото зад тях има празно пространство или друга стая, докато обикновените огледала са монтирани директно върху стената.

Какво да правите, ако откриете камера?
Ако съмненията ви се потвърдят, паниката е най-лошият съветник.

Не я докосвайте: Може да унищожите ценни отпечатъци или ДНК следи.

Покрийте я: Използвайте парче лепенка, дъвка или просто преметнете дреха върху нея.

Документирайте: Направете снимка или видео на скритото устройство със собствения си телефон.

Обадете се на 112: Незаконното заснемане е престъпление според Наказателния кодекс на България. Настоявайте за полицейски протокол на място.

Златно правило: Доверявайте се на интуицията си. Ако един предмет изглежда „не на място“ – например освежителен за въздух, насочен директно към леглото или прегледната маса – по-добре отделете 30 секунди за проверка. Личната ви неприкосновеност няма цена.

Скрити камери Защита на личните данни Откриване на шпионски устройства Методи за проверка Смартфон детектор Инфрачервена светлина Двупосочни огледала Мрежов анализ Неприкосновеност на личността Незаконно заснемане
Последвайте ни

По темата

Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов</p>

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

България Преди 24 минути

В заседанието участваха 12 конституционни съдии

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Любопитно Преди 25 минути

Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев ще споделят своите лични истории на успеха

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

Свят Преди 1 час

<p>Русия след преговорите в Абу Даби:&nbsp;Москва е отворена за сътрудничество със САЩ, но има условие</p>

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Свят Преди 1 час

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Свят Преди 1 час

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 1 час

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

<p>Шокиращият факт за имението на Хари и Меган за $ 29 млн.</p>

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Свят Преди 1 час

„Девет спални и цели 16 тоалетни – имението на Хари и Меган в Монтесито за пореден път стана повод за недоумение в социалните мрежи, докато последователите им се подиграват на броя на „троновете“ в къщата

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 1 час

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

ЕК осигурява 347 млн. евро за допълнителна защита на подводните кабели

ЕК осигурява 347 млн. евро за допълнителна защита на подводните кабели

Свят Преди 2 часа

Те осигуряват 99% от междуконтиненталния интернет трафик

<p>Украйна и Русия се споразумяха&nbsp;за размяна на пленници</p>

Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници

Свят Преди 2 часа

"Този резултат е постигнат благодарение на преговори, които бяха подробни и продуктивни", каза Стив Уиткоф

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 2 часа

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 2 часа

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

В социалните мрежи се появи нова тенденция: "Да станеш китаец“

Любопитно Преди 2 часа

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Финландия предупреждава САЩ да не споменават "Член 5" за Украйна

Свят Преди 2 часа

Някои страни от НАТО се притесняват, че използването на каквато и да е версия на термина "Член 5" за защита на Украйна може да отслаби отбранителната й способност

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

Отиде си легендата на българската психиатрия д-р Тодор Толев

България Преди 2 часа

България загуби един от най-авторитетните си гласове в медицината. На 75-годишна възраст си отиде д-р Тодор Толев – дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ в Раднево и човекът, на чието мнение се доверяваха поколения лекари и журналисти

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

След скандал с по изпита за юридическа правоспособност: Смениха комисията насред процедурата

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Честит юбилей на главния оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“ - Вяра Анкова!

Edna.bg

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Edna.bg

Ботев Пловдив си връща защитник

Gong.bg

Официално: Ботев Пловдив взе под наем талант на Гьозтепе

Gong.bg

Задържаха гинеколога, от чийто кабинет изтекоха записи. IP адресите – в страни извън ЕС

Nova.bg

Гледат мерките на мъжа и жената, обвинени в убийства на животни (СНИМКИ)

Nova.bg