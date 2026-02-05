Любопитно

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Актрисата от "Барби" и съпругът ѝ, който е продуцент, се запознават през 2013 г. и оттогава тя не спира да говори за силната им връзка

5 февруари 2026, 16:00
Източник: Getty Images

М арго Роби и съпругът ѝ Том Акърли имат любовна история, сякаш излязла директно от сценарий на романтичен филм.

Актрисата, която се превъплъти в образа на Барби, и нейният съпруг – филмов продуцент, се запознават за първи път през 2013 г. Оттогава Роби не крие възхищението си от дълбоката връзка помежду им.

„Да си омъжена всъщност е най-забавното нещо“, споделя Роби пред PORTER през ноември 2018 г. „Животът някак си стана много по-забавен. Имам отговорност да бъда нечия съпруга, искам да бъда по-добра.“

Актрисата обяснява, че въпреки натоварените си графици и множеството холивудски проекти, тя и Акърли винаги намират начин да прекарват време заедно.

„Дори и двамата да трябва да летим до държава по средата, където и двамата сме, за една нощ, ще го направим и след това ще се върнем на работа на следващия ден“, казва тя. „И си говорим по цял ден, всеки ден по телефона.“

Embed from Getty Images

  • Как се запознаха Марго Роби и Том Акърли?

Двойката се среща през 2013 г. по време на снимките на драмата за Втората световна война „Френска сюита“. Акърли работи като трети асистент-режисьор по филма, докато Роби изпълнява ролята на Селин, редом до Мишел Уилямс, Кристин Скот Томас, Матиас Шьонертс, Сам Райли, Рут Уилсън и Ламбърт Уилсън.

По това време Роби и група асистент-режисьори, сред които и Акърли, решават да заживеят заедно в Лондон, докато се опитват да развият кариерите си. Постепенно приятелството между двамата прераства в романтична връзка, която разцъфтява през 2014 г.

„Пазехме го в тайна. Защото не го приемахме насериозно. „О, както и да е, ние сме просто приятели, ние сме просто приятели.“ И тогава... всички разбраха“, разказва актрисата от „Имало едно време в Холивуд“ пред The Guardian през февруари 2018 г., връщайки се към началото на отношенията им.

В интервю за Vogue през май 2016 г. Роби нарича Акърли „най-красивият мъж в Лондон“ и си припомня времето, когато е била необвързана.

Embed from Getty Images

„Бях най-необвързаното момиче. Идеята за връзки ме караше да повръщам“, казва тя. „И тогава това ме осени. Бяхме приятели от дълго време. Бях влюбена в него, но си помислих: "О, той никога няма да ме обикне. Не го прави странно, Марго. Не бъди глупава и не му казвай, че го харесваш." И тогава просто се случи.

  • Кога се ожениха Марго Роби и Том Акърли?

Роби и Акърли сключват брак през декември 2016 г. на скромнацеремония в Байрън Бей, Австралия. Първата им официална поява на червения килим като семейна двойка е на Международния филмов фестивал в Торонто през 2017 г.

  • Каква е професията на Том Акърли?

Том Акърли е продуцент и режисьор с повече от 20 участия в кино- и телевизионни проекти. През последните години той е изпълнителен продуцент на сериала „Сирени“ на Netflix, както и на минисериала „Майк“.

Заедно с Роби Акърли е сред основателите на продуцентската компания LuckyChap Entertainment Limited. Компанията стои зад редица високо оценени от критиката продукции, сред които „Аз, Тоня“, „Хищни птици“, „Барби“, „Солтбърн“, „Брулени хълмове“, „Кукличка“ и „Прислужница“, като в много от тях Марго Роби е в главна роля.

„Можем да говорим за работа през цялото време. И тогава работата се чувства забавна. А забавните неща могат да включват работа“, споделя актрисата пред Vogue през юни 2019 г.

Embed from Getty Images

  • Имат ли Марго Роби и Том Акърли деца?

Двойката посреща първото си дете през ноември 2024 г. Година по-късно Роби прави рядък коментар за родителството.

„Забавно е, опитваш се да обясниш на някой, който има деца, че не е нужно, защото те разбират“, казва тя пред Entertainment Tonight през август 2025 г. „А ако не го правят, вероятно е наистина скучно да го чуеш.“

Актрисата не крие възторга си от новата роля в живота си и определя родителството като „най-хубавото нещо“. За отношенията си със съпруга си тя добавя: „Просто се разбираме. Мисля, че е лудост, че не всички двойки се разбират.“

Източник: www.usmagazine.com    
