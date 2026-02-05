Свят

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

5 февруари 2026, 14:53
Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си
Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън   
Източник: GettyImages

П ринцесите Беатрис и Юджини се твърди, че стоят плътно зад майка си въпреки катастрофалните щети, които нейните имейли до Джефри Епстийн са им нанесли. Сестрите не са се отказали и от баща си и „остават лоялни към родителите си в личния живот, докато се дистанцират публично“, казва кралски източник.

„Семейство Йорк почти успяват да се държат заедно като семейство, но това е поставило нови напрежения в отношенията им“, добави вътрешният човек.„Последното, което чух, е, че дъщерите все още подкрепят и двамата родители зад кулисите“, твърди източникът пред английското издание Daily Mail.

Говори се, че сестрите са „потресени“ и „се срамуват“ от това, което досиетата Епстийн разкриват за връзката на родителите им с толкова „отвратителен“ човек. Но кралският източник на Daily Mail каза, че те обичат родителите си, оставяйки ги в ужасен „плен“, защото Андрю и Фърги са ги въвлекли в света на Епстийн и са „замърсили“ собствените им марки.

„Юджини, например, е съосновател на The Anti-Slavery Collective, благотворителна организация, която се бори за прекратяване на съвременното робство, включително трафика на хора за секс. Как може да го прави, без да казва нищо за Епстийн, Вирджиния Джуфре и този нов случай на жена, която твърди, че е била трафикирана, за да прави секс с Андрю?“, каза източникът.

Сара Фъргюсън е казала на Джефри Епстийн, че иска да се омъжи за него и е завела децата си да се срещнат с него в САЩ само няколко дни след като той е освободен от затвора за подбуждане на деца към секс, разкриват документи, публикувани тази седмица в САЩ. Фърги, която също е обсъждала любовния и сексуалния живот на дъщерите си с Епстийн чрез имейл, не е била виждана публично откакто избухна скандалът.

Докато камиони за преместване все още се движат към Royal Lodge, източникът каза, че е чул, че Фърги е била там до преди около седмица. Във вторник Андрю е бил помолен да напусне огромната си къща по-рано от очакваното, след като е бил забелязан да се смее публично.

„Кралят не беше щастлив, че брат му е фотографиран, докато се смее и маха на обществото в Уиндзор, докато на всеки няколко часа излизат новини за Епстийн, който изпраща жени при Андрю, а Фърги се възхищава на педофил“, каза вътрешният човек.

Андрю вече е в имението Сандригам, докато Фърги се е скрила и се говори, че пътува в чужбина. Източникът добави: „Беатрис и Юджини са в затруднение.„Мисля, че трябва да кажат нещо, но се съмнявам, че ще го направят заради нуждата си да останат лоялни към родителите си в личния живот, докато се дистанцират публично“.

Кралят настоява, че те не са направили нищо нередно, но, неизбежно, личните им „марки“ са замърсени от действията на родителите им.

Твърди се, че Фърги иска да остане в района на Уиндзор и няма да се премести в Сандригам с бившия си съпруг Андрю. „Знам, че разглеждаше няколко опции и се надяваше да остане в района на Уиндзор, но това принудително преместване дойде по-рано от очакваното“.

Фърги няма къде да отиде, но отдавна се говори, че дъщерите ѝ са ѝ предложили място за престой в чужбина под формата на португалската вила на Юджини. Беатрис има пристройка за баба в дома си в Котсуолдс. Възможно е и посещение при сестра ѝ в Австралия да е вариант. Но г-жа Фъргюсън ще има нужда от нещо постоянно.

Източникът каза: „Фърги продаде къщата си в Белгрейвия за 3,85 милиона паунда през август, така че теоретично има тези пари за друг имот. Но тази къща беше купена като инвестиция за Беатрис и Юджини. „Покойната кралица даде пари на Фърги за внучките ѝ като част от развода. Не знам със сигурност, но мисля, че това може да е използвано за покупката на къщата“, добавя той.

Контактът на Сара Фъргюсън с Епстийн е разкъсал останалата част от репутацията ѝ. Тя дори е изпратила флиртуващ имейл до него, описвайки „самотна“ приятелка с „прекрасно тяло“, която той трябва да опознае след като е осъден за детски сексуални престъпления.

Бившата херцогиня на Йорк също предложи в личен имейл на педофила, че той може да се ожени за нея и те да вземат мистериозната жена като член на персонала си. Документите, публикувани в досиетата Епстийн, също показват, че е било поискано да плати почти 15 000 долара за полети за Фърги, Беатрис и Юджини до САЩ, за да го посетят само 48 часа след освобождаването му от затвора.

Сара Фъргюсън би била щастлива да лети от Хийтроу до САЩ в бизнес класа, но дъщерите ѝ ще са в икономична, казва имейл от 24 юли 2009 г. Фърги е казала на сексуалния престъпник, че трябва да се ожени за нея многократно в месеците след като той е излязъл от затвора след 13-месечна присъда за подбуждане на сексуални действия с момичета на 14 години.

В един имейл от 17 септември 2009 г. тя пише за една жена: „Можеш да се ожениш и за нея. Тя е свободна и има прекрасно тяло“. Тя добавя: „Добре, омъжи се за мен и тогава ще я наемем“.

Новите имейли хвърлят светлина и върху обяд, който Фърги е имала с Епстийн и двете си дъщери – принцесите Беатрис и Юджини – след излизането му от затвора. На 24 юли 2009 г., два дни след като шефът ѝ е напуснал затвора, помощничката на Епстийн Лесли Гроф му изпраща имейл, искайки одобрение за покриване на разходите за пътуване на жените от семейство Йорк.

Тя пише: „Относно полетите за херцогинята и момичетата от Хийтроу до Маями и от Ню Йорк до Хийтроу: можем да уредим момичетата да летят в икономична класа в двете посоки, а херцогинята в бизнес класа в двете посоки. Общата стойност на полетите на момичетата е 4835,94 долара, а на херцогинята – 9244,16 долара. Давате ли разрешение да закупим тези билети!?“.

Не е известно как Епстийн е отговорил или дали е платил сметката – но Сара и дъщерите ѝ са направили пътуването до Америка. Daily Mail разкри днес как Фърги е изпратила имейл до Джефри Епстийн, в който твърди, че „никоя жена не е напускала Кралското семейство с главата си“ и че е била „1000 процента изоставена“, след като е изглеждало, че е приела пари за достъп до бившия си съпруг.

Бившата херцогиня на Йорк каза през юли 2010 г., че е „напълно сама сега“ и че ще бъде „унищожена“ в Обединеното кралство заради поредица лични скандали. Дворецът не можел да я „отреже“, така че „ще ме дискредитират – напълно до унищожение“, каза тя, намеквайки за екзекуциите на съпругите на Хенри VIII Ан Болейн и Катрин Хауърд.

Сара Фъргюсън е писала на педофилния финансист в седмиците след като е била хваната в клопка на таблоид, като е изглеждало, че приема 500 000 долара в замяна за осигуряване на достъп до Андрю Маунтбатън-Уиндзор, тогава търговски представител на Обединеното кралство.

След това тя се е съгласила на интервю с Опра Уинфри, където говори за това как се е изправила пред банкрут и не е могла да плати наема, затова е взела стая в дома на бившия си съпруг – Royal Lodge.

В нападение срещу кралските особи, докато репутацията ѝ е била на парчета и парите ѝ са свършили, Фърги благодари на приятеля си Епстийн за това, че е „стълб“ в имейл, публикуван в досиетата Епстийн. Тя добавя: „Точно както винаги съм казвала, никоя жена не е напускала Кралското семейство с главата си, и те не могат да ме обезглавят, следователно ще ме дискредитират. Напълно до унищожение. Нямам думи“.

Daily Mail разкри как принцесите Беатрис и Юджини са „потресени“ от срамните имейли на майка си до Джефри Епстийн. Източници, близки до сестрите, казват, че те също са „шокирани“ и „срамуват се“ от новите снимки на баща им Андрю, навеждащ се над мистериозна жена, лежаща на пода.

Сестрите съсипани от срам от ласкателните имейли на майка си до педофила финансист след присъдата му за сексуални престъпления срещу деца. Сара Фъргюсън се възхищава на Епстийн, който известно е платил част от дълговете ѝ, като казва на осъдения сексуален престъпник, че е „легенда“ и се шегува, че трябва да се оженят.

Други имейли, които е изпратила до него, споменават сексуалния живот на дъщеря ѝ Юджини и разкриват, че Фърги е водила децата си на обяд с осъдения педофил, когато са били тийнейджъри.

Daily Mail също така разкри днес имейл от г-жа Фъргюсън, който предполага, че Епстийн е имал тайно дете. Бившата херцогиня на Йорк също го обвинява, че я е изоставил през 2011 г. и казва, че е „кристално ясно“, че той е бил само нейният приятел, за да се доближи до бившия ѝ съпруг Андрю.

Източник: Daily Mail    
Сара Фъргюсън Джефри Епстийн принцеси Беатрис и Юджини кралски скандал досиета Епстийн принц Андрю лоялност към родители замърсена репутация финансови затруднения имейли с Епстийн
