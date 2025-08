САЩ ще наложат мита на Индия заради покупките на руски петрол

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи значително митата за стоки от Индия заради покупките ѝ на руски петрол, съобщи Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп написа, че "Индия не само купува огромни количества руски петрол, но и продава голяма част от закупения петрол на отворения пазар, за да реализира големи печалби".

BREAKING: Trump says US will 'substantially' raise tariffs on India over Russian oil purchases pic.twitter.com/QAt0b2tTVG