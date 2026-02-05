Свят

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства

5 февруари 2026, 17:20
Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика
Източник: iStock/GettyImages

Китай плаща на Русия стотици хиляди долари, за да се присъедини към нейните научни експедиции в Арктика, докато се стреми да разшири присъствието си в ледения регион, който е в центъра на геополитическо съперничество в областта на сигурността, подчертано от президента Доналд Тръмп.

Присъствието на Китай на руските кораби беше разкрито пред Newsweek от китайски изследователи и официални лица, които се събраха на изследователска конференция в Арктическия кръг през уикенда. Newsweek беше една от малкото западни медии, присъствали на китайското събитие в Норвегия.

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства.

„Русия е много териториална“ по отношение на дългото си арктическо крайбрежие и е отказвала на Китай разрешение да строи изследователски станции там, но „имат нужда от пари заради войната в Украйна“, каза изследователят, който пожела анонимност поради политическата чувствителност.

„Ние отиваме с тях и връщаме проби“, каза изследователят, визирайки природни материали като вода, скали и седименти. Той отказа да уточни цената на всяко пътуване, но каза, че тя е по-малка от един милион китайски юана (120 000 долара) на пътуване.

Сътрудничество между Китай и Русия

Русия внимателно охранява арктическото си крайбрежие, което представлява половината от световното, но разкритията потвърдиха още една стъпка в стремежа на Китай да получи достъп до полярния регион като част от многогодишните си усилия да изгради „Леден път на коприната“.

През юли миналата година китайски дипломат, базиран в руския град Владивосток, близо до китайската граница, каза пред държавната информационна агенция Синхуа, че съвместна руско-китайска научна експедиция е отплавала към Берингово море, на границата на Арктика между Русия и Аляска.

Плаването на научния кораб „Академик М. А. Лаврентиев“ е било първото съвместно пътуване след пандемията от COVID, цитира Синхуа руски официален представител.

Русия и Китай подписаха множество научни споразумения през последните години, които включват обмен на информация на високо равнище. През 2019 г. двете страни създадоха съвместна арктическа изследователска група със седалище в Мурманск и имат множество академични сътрудничества.

Досега не беше известно, че Китай получава достъп до Далечния север чрез руски кораби. Руското външно министерство не отговори на запитване на Newsweek за коментар. Но експертите казват, че не са изненадани.

Марк Лантен, професор по политика в UiT Арктическия университет на Норвегия в Тромсьо, каза, че от известно време циркулират неофициални съобщения за подобно сътрудничество, но и двете страни са били мълчаливи.„Една от причините да не съм изненадан е, че Китай има нужда от неща“, каза Лантен, уточнявайки: „картиране“. „Те се нуждаят от възможно най-много картографски данни за Арктика за своята развиваща се арктическа стратегия“.

Все пак остават въпроси относно степента на споделената информация – и дали на китайските учени е било позволено да навлизат във водите край Арктически Сибир.

Китай настоява, че научните му изследвания са за мирни цели и че е конструктивен участник в Арктика, който се стреми да насърчава устойчивото развитие. Но в бялата си книга за държавната сигурност от 2025 г. Китай добави полярните региони към определението си за държавна сигурност – една от 20 категории, които включват също дълбоките океани и космоса, както и териториалната и политическата сигурност.

Китайското правителство прилага политика на „военно-гражданско сливане“ в научните изследвания, което означава, че всички изследвания могат да бъдат с потенциална двойна употреба или да имат както граждански, така и военни приложения – отдавна подхранвайки опасенията на западните държави.

Newsweek също така по-рано съобщи, че китайски институт в архипелага Свалбард в норвежката Арктика е извършвал изследвания с двойна употреба, включително в областта на радарите и проследяването на ракети, под наименование, което прикривало ролята му в китайската военна индустрия. САЩ оказаха натиск върху норвежкото правителство да ограничи подобни дейности, като през 2024 г. конгресна комисия изпрати писмо до Осло, в което изрази опасения.

Китай си сътрудничи с Русия, но също така години наред развива отношения със северните държави чрез организация, създадена в Шанхай през 2013 г. — Китайско-северния арктически изследователски център (CNARC). Изследователят, с когото Newsweek разговаря, направи коментарите си в кулоарите на годишната среща на CNARC тази година – 11-ия симпозиум за китайско-северно арктическо сътрудничество, проведен в Тромсьо, Норвегия, под надслов: „Човешките следи в Арктика – дистанционно и на място“.

CNARC: Опората на Китай в Арктика

От 2018 г. Китай се определя като „близоарктическа държава“, стремяща се да се превърне в полярна велика сила, въпреки че е географски отдалечена от Арктика, за разлика от Русия, САЩ и някои европейски държави, които имат арктически територии.

Арктическите изследвания в Китай бележат бум през последните десетилетие и половина, тъй като страната се надпреварва да се утвърди като полярна сила: създавайки изследователски институти в университети и получавайки статут на наблюдател в Арктическия съвет през 2013 г. заедно с други неарктически държави като Япония и Южна Корея.

CNARC се състои от 10 китайски и девет северни институционални членове със секретариат в Държавния полярен изследователски институт на Китай. Той се събира ежегодно или в Китай, или в северна държава. Миналогодишната среща беше в Шанхай, а следващата е планирана за Ухан.

Изправен пред нарастваща враждебност от страна на САЩ относно присъствието си на полюсите, Китай удвои усилията си за отношенията със северните държави, за да запази достъпа си. CNARC се превърна в доминираща платформа за прокарване на тези интереси.

Събитието, проведено тази седмица на ветровитото северно крайбрежие на Норвегия, го показа ясно. „Мисля, че тази платформа за диалог вече се е превърнала в една от основните платформи между Китай и северните държави… за разглеждане на възникващите въпроси, свързани с арктическото сътрудничество и управление“, каза пред Newsweek на срещата Джао Лун, заместник-директор на Шанхайския институт за международни стратегически и изследвания по сигурността.

Китай е „приоритетна страна“ за научно сътрудничество в Норвегия, каза на срещата на CNARC Камила Бреке, директор на Норвежкия полярен институт — държавна агенция. Обсъжданите теми включваха научното сътрудничество, климатичните промени и топенето на морския лед. Те се фокусираха и върху развиващата се арктическа корабоплавателна индустрия, в която Китай е лидер. Китайските компании New New Shipping и Sea Legend имат кораби, които преминават по арктическия морски маршрут.

Китай има своя изследователска станция в архипелага Свалбард в Норвегия и съвместна исландско-китайска в Исландия. Отдавна работи със северни радарни учени в авангардна радарна инсталация в региона, след което изгради собствена версия в Китай. Други съвместни изследвания са широко разпространени – макар и по-внимателно наблюдавани от преди.

Организацията е била „съществена“ за арктическите дейности на Китай, каза Джао от шанхайския институт за стратегически изследвания пред срещата.„Трябва да изучаваме и европейската Арктика, за околополярната навигация“, каза Фън Хан, изследовател в Първия институт по океанография, част от Министерството на ресурсите на Китай.

Нарастващ натиск от САЩ

Но като вода под леда, на срещата в Тромсьо се усещаше подлежащо напрежение, че нарастващият геополитически натиск – по-специално противопоставянето на САЩ на амбициите на Китай в региона – прави редовния форум по-труден за поддържане.

Този натиск рязко нарасна наскоро, след като Тръмп поиска САЩ да поемат по-голям контрол над Гренландия за американските интереси в областта на сигурността срещу Русия и Китай. Заплахите за военни действия за отнемане на територия от съюзник в НАТО обаче се приеха зле в северни държави като Норвегия. Вашингтон също така оказва натиск върху съюзниците си от НАТО да се дистанцират от Китай политически и технологично.

Китайските лидери, и северните говорители, на конференцията често посочваха САЩ като източник на нарастващото напрежение. „Международното сътрудничество е под натиск“, каза Чжан от Полярния изследователски институт на Китай пред събралите се 60 учени и официални лица. „Трудно е да се обсъжда китайско-северното сътрудничество при новите обстоятелства“, каза Чжан.

Но те все пак го обсъждаха, с цел „поддържане на китайско-северното сътрудничество в променяща се епоха“, каза Бреке, директор на Норвежкия полярен институт.

Анализатори казват, че Пекин може да се възползва от агресивността на Вашингтон в Арктика, където Тръмп отхвърли молбите на европейските съюзници за арктическа сигурност, преди в крайна сметка да се съгласи на сделка. „Политиката на САЩ в Арктика сега е толкова непредсказуема и с дипломатическите последици от цялата ситуация с Гренландия, това позволи на Китай да се представи като отговорния арктически партньор“, казва Лантен.

Ан-Мари Брейди, професор по китайска политика в Университета на Кентърбъри в Нова Зеландия, каза, че Китай е използвал CNARC, за да изгражда мостове, да създава отношения с отделни личности и да нормализира присъствието си в Арктика.

„CNARC беше създаден в по-невинна епоха и Китай ухажваше северните държави чрез тази агенция“, каза тя. „Сега това може да се възприема по различен начин, тъй като хората придобиват повече знания за значението на Арктика за съображенията на Китай за сигурност. Ако беше Русия, те щяха да бъдат по-подозрителни, но северните държави са били наивни и са смятали, че могат да оформят арктическите политики на Китай“, добави Брейди.

Поддръжници в северните държави

Говорейки в Тромсьо в сряда на конференция Arctic Frontiers, която последва двудневното китайско-северно събитие, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре отговори на въпрос на репортер, че северните официални лица не са били достатъчно наясно с дейностите на Китай в Далечния север.

Норвежкото правителство наблюдавало дейностите на Китай, с „много по-строги указания към нашите изследователски и образователни институции да бъдат внимателни, защото сме виждали в миналото, че е имало наистина двойна употреба и злоупотреба с научни контакти с изследователски институции“, каза той. „Китай с ролята си, с технологичното си развитие, с икономическото си развитие, е основен фактор и нашата политика не е да ги изолираме. Но ги следим много по-отблизо“, каза Стьоре. Той добави, че може да разбере „защо държави от другата страна на земното кълбо проявяват интерес към Арктика, тъй като климатът се променя и се отварят нови транспортни маршрути“.

А Расмус Йедсое Бертелсен, професор в Арктическия университет на Норвегия, каза на срещата, че винаги е бил „много, много в подкрепа на CNARC“. „Не виждам защо не трябва да се отнасяме към една от двете най-големи икономики в света и една от двете най-големи технологични системи в света“, каза Бертелсен.

„Мисля, че обхватът на северните държави е малък. Китай е огромен. Смятам, че е много по-добре за северните държави да се срещат с Китай в многостранна среда. За Китай е много по-ефективно да разговаря със северните държави заедно, отколкото поотделно“, каза той.

