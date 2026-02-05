Свят

"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

Документи разкриват плановете за пътуване на осъдения сексуален престъпник и контактите му с модни агенции

5 февруари 2026, 16:28
О съденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е поддържал мрежа от контакти в Брюксел в продължение на десетилетие, като е кореспондирал с влиятелни хора и с модни агенции относно жени, показват документи.

Последният пакет от файлове, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, сочи, че покойният американски финансист е планирал няколко пътувания до белгийската столица, където се намират много от най-важните институции на ЕС, и е поддържал контакти с хора в града между 2010 и 2019 г. Нито една от срещите му не е била публично оповестена, но имейлите очертават поредица от потенциални визити от негова страна и от предполагаеми посредници.

Епстийн, за когото прокурорите твърдят, че е "създал огромна мрежа от непълнолетни жертви, които да експлоатира сексуално", е водил многократна кореспонденция за жени в Европа.

Имейл кореспонденция от 2010 г., изпратена до Епстийн, включва описание на жена, идентифицирана като "Кели С.", предоставено от базирана в Брюксел "модна агенция", наречена Casting Factory. Посочени са телесните измервания на Кели, както и уверение, че тя има "много приятен характер". POLITICO не успя да се свърже с Casting Factory, която вече няма функциониращ уебсайт. Посещение на адреса, свързан с агенцията в кореспонденцията, в центъра на Брюксел близо до Avenue Louise, показа сграда, която в момента изглежда празна.

В обмена участва и представител, идентифициран като служител на MC2 Model Management - агенция, съоснована от дългогодишния сътрудник на Епстийн Жан-Люк Брюнел. Брюнел беше намерен обесен в килията си в парижки затвор през 2022 г., където беше задържан по подозрение в изнасилване на непълнолетни и трафик на деца с цел сексуална експлоатация.

MC2 вече не съществува и не можа да бъде открита за коментар.

Също през 2010 г. Епстийн получава съобщение от заличен адрес, в което подателят го информира, че "се подготвя за утрешния полет" и че "ще ти изпратя новия си номер от Брюксел!". Една скоба често се използва в Източна Европа като текстово съкращение за усмивка.

Друго съобщение до Епстийн, също от заличен адрес, гласи просто: "липсваш ми, целувки от Брюксел". "Bisous" означава "целувки" на френски.

В друг обмен неизвестен подател съобщава на Епстийн, че е провел видеосреща с жена, която изглеждала "доста приятна", макар че "не можели да ѝ видят лицето много добре". Жената, за която се казва, че "чака виза", е описана като човек, който преди това е бил "букър в моделска агенция (може би има и други кандидати?) Мисля, че ще се справи добре след разговора ни".

След това подателят пита дали да лети до белгийската столица. Епстийн отговаря: "Да за пътуването до Брюксел."

Година по-късно, през 2011 г., Епстийн получава имейл от асистента си, който го уведомява, че "Жан-Люк се обади да каже здрасти и да те информира, че тръгва тази вечер за Брюксел". В съобщението не са дадени допълнителни данни за обаждащия се.

Едно от предполагаемите посещения на Епстийн в Брюксел е било планирано само за няколко часа. Според бележка за резервация, изпратена от асистент до Епстийн, през януари 2019 г. той е възнамерявал да пътува с влак от Париж заедно с неназовани френски и украински пътници, като пристигне на гара Gare du Midi в Брюксел около 17:00 ч. и отпътува отново малко след 20:00 ч. Целта на пътуването остава неясна.

  • Белгийски срещи

Епстийн е получавал поредица от препоръки за ресторанти в белгийската столица.

Един заличен контакт му казва, че Belga Queen, бивша банка в историческия център, е сред "най-добрите" в Брюксел.

През 2019 г., когато тогавашният външен министър на Словакия Мирослав Лайчак е искал да се срещне с опозорения американски финансист, той е заявил, че е резервирал маса в La Brasserie des Étangs Mellaerts, луксозен ресторант в брюкселското предградие Woluwe-Saint-Pierre. Ресторантът отказва да потвърди дали е била направена подобна резервация.

Лайчак подаде оставка от последния си пост като съветник по националната сигурност на словашкия премиер в събота, след като документите показаха, че е поддържал близки отношения с Епстийн и след присъдата му от 2008 г. за склоняване на непълнолетна към секс. Лайчак заяви, че не е направил нищо нередно и се чувства като "глупак", че е запазил контактите.

"Любимият ми ресторант беше L’Idiot Du Village", казва Питър Манделсън, бивш британски министър и еврокомисар между 2004 и 2008 г., и редовен контакт на Епстийн, на заличен събеседник, който търси препоръки, след като Епстийн отбелязва, че Манделсън познава добре града. Вече затвореното бистро се намираше на калдъръмена уличка и беше известно с морските си ястия.

Манделсън ще се оттегли от публичната служба, съобщи той във вторник. Британската полиция и Европейската комисия разследват дали е нарушил закона, след като през 2010 г. е дал на Епстийн предварителна информация за планиран спасителен пакет от 500 милиарда евро по време на гръцката дългова криза.

Епстийн, който е разполагал с лично състояние от около 440 милиона долара към момента на смъртта си и е имал търговски интереси на финансовите пазари, многократно е коментирал политики на ЕС в имейлите си.

През 2018 г. Епстийн разменя имейли със Стив Банън, бивш високопоставен съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, който е напуснал Белия дом година по-рано, относно плановете на Европейската комисия да преразгледа регулаторните рамки за криптовалутите, насочени към предотвратяване на използването им за незаконни дейности.

"Трябва да спрем това още в зародиш", пише Банън, а Епстийн отговаря: "Битката за регулациите на ЕС започва, пиши ми, когато италианците приключат с теб." Не е ясно за кои италианци става дума.

Един от документите показва и акаунт на изследовател по киберсигурност, който кани Епстийн да участва в обсъждане на политики.

"Джефри, следващата седмица ще изнеса 15-минутна реч в Европейския парламент за регулацията на софтуер за проникване и наблюдение", гласи имейлът, изпратен през 2015 г., когато ЕС подготвяше ключовите правила за защита на данните, приети година по-късно. "Прилагам бележките си за речта, ако имаш време да ги прегледаш и да дадеш обратна връзка, ще съм благодарен. Мисля, че ти си добър пример за целевата аудитория. Благодаря!"

Присъствието в публикуваните документи не означава автоматично неправомерни действия, а изследователят чрез адвоката си отказа коментар.

В понеделник белгийският принц Лоран, брат на краля, излезе с изявление, в което потвърди, че се е срещал с Епстийн два пъти, след като името му се появи в публикуваната адресна книга на магната. Лоран настоява, че не е направил нищо нередно и заяви, че говори публично, за да сложи край на "слуховете" около участието си.

Източник: Politico     
Джефри Епстийн Брюксел Сексуален престъпник Модни агенции Мрежа от контакти Досиетата Епстийн ЕС институции Политически връзки Сексуална експлоатация Жан-Люк Брюнел
Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Свят Преди 9 минути

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Любопитно Преди 41 минути

Само седмица след като 71-годишният Нот беше отстранен от продукцията, срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално посегателство, които той категорично отрече

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Любопитно Преди 1 час

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път

<p>КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов</p>

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

България Преди 1 час

В заседанието участваха 12 конституционни съдии

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Любопитно Преди 1 час

Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев ще споделят своите лични истории на успеха

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

България Преди 2 часа

Христанов: Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ

.

Тревожно: Вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия

Свят Преди 2 часа

Това беше последното голямо споразумение за ядрено разоръжаване между двете ядрени сили САЩ и Русия

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

Свят Преди 2 часа

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо навършва 41 години на фона на напрежение с Ал-Насър и несигурно бъдеще в клуба, докато паралелно планира участие на Мондиал 2026 и сватба с Джорджина Родригес след турнира

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Свят Преди 3 часа

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 3 часа

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

<p>Шокиращият факт за имението на Хари и Меган за $ 29 млн.</p>

16 тоалетни: Феновете са в шок от имението на Хари и Меган за 29 млн. долара

Свят Преди 3 часа

„Девет спални и цели 16 тоалетни – имението на Хари и Меган в Монтесито за пореден път стана повод за недоумение в социалните мрежи, докато последователите им се подиграват на броя на „троновете“ в къщата

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

България Преди 3 часа

Разпореждането е на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

ЕК осигурява 347 млн. евро за допълнителна защита на подводните кабели

ЕК осигурява 347 млн. евро за допълнителна защита на подводните кабели

Свят Преди 3 часа

Те осигуряват 99% от междуконтиненталния интернет трафик

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Голяма част от Щутгарт остана без ток

Свят Преди 3 часа

Част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Смразяващият феномен „Цар плъх“ - истина или легенда

Любопитно Преди 3 часа

Просто казано, „цар плъх“ се отнася до група плъхове, чиито опашки са се заплели, създавайки ефективно един гигантски супер-плъх

