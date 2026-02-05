"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

О съденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е поддържал мрежа от контакти в Брюксел в продължение на десетилетие, като е кореспондирал с влиятелни хора и с модни агенции относно жени, показват документи.

Последният пакет от файлове, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, сочи, че покойният американски финансист е планирал няколко пътувания до белгийската столица, където се намират много от най-важните институции на ЕС, и е поддържал контакти с хора в града между 2010 и 2019 г. Нито една от срещите му не е била публично оповестена, но имейлите очертават поредица от потенциални визити от негова страна и от предполагаеми посредници.

Епстийн, за когото прокурорите твърдят, че е "създал огромна мрежа от непълнолетни жертви, които да експлоатира сексуално", е водил многократна кореспонденция за жени в Европа.

Имейл кореспонденция от 2010 г., изпратена до Епстийн, включва описание на жена, идентифицирана като "Кели С.", предоставено от базирана в Брюксел "модна агенция", наречена Casting Factory. Посочени са телесните измервания на Кели, както и уверение, че тя има "много приятен характер". POLITICO не успя да се свърже с Casting Factory, която вече няма функциониращ уебсайт. Посещение на адреса, свързан с агенцията в кореспонденцията, в центъра на Брюксел близо до Avenue Louise, показа сграда, която в момента изглежда празна.

В обмена участва и представител, идентифициран като служител на MC2 Model Management - агенция, съоснована от дългогодишния сътрудник на Епстийн Жан-Люк Брюнел. Брюнел беше намерен обесен в килията си в парижки затвор през 2022 г., където беше задържан по подозрение в изнасилване на непълнолетни и трафик на деца с цел сексуална експлоатация.

MC2 вече не съществува и не можа да бъде открита за коментар.

Също през 2010 г. Епстийн получава съобщение от заличен адрес, в което подателят го информира, че "се подготвя за утрешния полет" и че "ще ти изпратя новия си номер от Брюксел!". Една скоба често се използва в Източна Европа като текстово съкращение за усмивка.

Друго съобщение до Епстийн, също от заличен адрес, гласи просто: "липсваш ми, целувки от Брюксел". "Bisous" означава "целувки" на френски.

В друг обмен неизвестен подател съобщава на Епстийн, че е провел видеосреща с жена, която изглеждала "доста приятна", макар че "не можели да ѝ видят лицето много добре". Жената, за която се казва, че "чака виза", е описана като човек, който преди това е бил "букър в моделска агенция (може би има и други кандидати?) Мисля, че ще се справи добре след разговора ни".

След това подателят пита дали да лети до белгийската столица. Епстийн отговаря: "Да за пътуването до Брюксел."

Година по-късно, през 2011 г., Епстийн получава имейл от асистента си, който го уведомява, че "Жан-Люк се обади да каже здрасти и да те информира, че тръгва тази вечер за Брюксел". В съобщението не са дадени допълнителни данни за обаждащия се.

Едно от предполагаемите посещения на Епстийн в Брюксел е било планирано само за няколко часа. Според бележка за резервация, изпратена от асистент до Епстийн, през януари 2019 г. той е възнамерявал да пътува с влак от Париж заедно с неназовани френски и украински пътници, като пристигне на гара Gare du Midi в Брюксел около 17:00 ч. и отпътува отново малко след 20:00 ч. Целта на пътуването остава неясна.

Белгийски срещи

Епстийн е получавал поредица от препоръки за ресторанти в белгийската столица.

Един заличен контакт му казва, че Belga Queen, бивша банка в историческия център, е сред "най-добрите" в Брюксел.

През 2019 г., когато тогавашният външен министър на Словакия Мирослав Лайчак е искал да се срещне с опозорения американски финансист, той е заявил, че е резервирал маса в La Brasserie des Étangs Mellaerts, луксозен ресторант в брюкселското предградие Woluwe-Saint-Pierre. Ресторантът отказва да потвърди дали е била направена подобна резервация.

Лайчак подаде оставка от последния си пост като съветник по националната сигурност на словашкия премиер в събота, след като документите показаха, че е поддържал близки отношения с Епстийн и след присъдата му от 2008 г. за склоняване на непълнолетна към секс. Лайчак заяви, че не е направил нищо нередно и се чувства като "глупак", че е запазил контактите.

"Любимият ми ресторант беше L’Idiot Du Village", казва Питър Манделсън, бивш британски министър и еврокомисар между 2004 и 2008 г., и редовен контакт на Епстийн, на заличен събеседник, който търси препоръки, след като Епстийн отбелязва, че Манделсън познава добре града. Вече затвореното бистро се намираше на калдъръмена уличка и беше известно с морските си ястия.

Манделсън ще се оттегли от публичната служба, съобщи той във вторник. Британската полиция и Европейската комисия разследват дали е нарушил закона, след като през 2010 г. е дал на Епстийн предварителна информация за планиран спасителен пакет от 500 милиарда евро по време на гръцката дългова криза.

Епстийн, който е разполагал с лично състояние от около 440 милиона долара към момента на смъртта си и е имал търговски интереси на финансовите пазари, многократно е коментирал политики на ЕС в имейлите си.

През 2018 г. Епстийн разменя имейли със Стив Банън, бивш високопоставен съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, който е напуснал Белия дом година по-рано, относно плановете на Европейската комисия да преразгледа регулаторните рамки за криптовалутите, насочени към предотвратяване на използването им за незаконни дейности.

"Трябва да спрем това още в зародиш", пише Банън, а Епстийн отговаря: "Битката за регулациите на ЕС започва, пиши ми, когато италианците приключат с теб." Не е ясно за кои италианци става дума.

Един от документите показва и акаунт на изследовател по киберсигурност, който кани Епстийн да участва в обсъждане на политики.

"Джефри, следващата седмица ще изнеса 15-минутна реч в Европейския парламент за регулацията на софтуер за проникване и наблюдение", гласи имейлът, изпратен през 2015 г., когато ЕС подготвяше ключовите правила за защита на данните, приети година по-късно. "Прилагам бележките си за речта, ако имаш време да ги прегледаш и да дадеш обратна връзка, ще съм благодарен. Мисля, че ти си добър пример за целевата аудитория. Благодаря!"

Присъствието в публикуваните документи не означава автоматично неправомерни действия, а изследователят чрез адвоката си отказа коментар.

В понеделник белгийският принц Лоран, брат на краля, излезе с изявление, в което потвърди, че се е срещал с Епстийн два пъти, след като името му се появи в публикуваната адресна книга на магната. Лоран настоява, че не е направил нищо нередно и заяви, че говори публично, за да сложи край на "слуховете" около участието си.