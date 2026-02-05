„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

Т ози месец международен екип от учени се опитва да инсталира сензори върху и около ледника Туайтс – един от най-нестабилните в света. Често го наричат „ледника на Страшния съд“ на Антарктида, защото ако се срути, би повишил нивото на световния океан с над 60 сантиметра. Днес част от екипа на самия Туайтс ще се опита да спусне оптичен кабел през сондаж в леда с дълбочина близо един километър (3200 фута), близо до линията на засядане, където океанът разяжда ледника отдолу. През следващата седмица друга част от екипа, работеща от южнокорейския ледоразбивач RV Araon, планира да спусне друг кабел до скалиста морена в морето Амундсен, по който робот ще се движи веднъж дневно. Данните, които сензорите ще събират през следващите две години, ще запълнят пропуските в основните научни познания за Туайтс. Те също така ще определят бъдещето на една дръзка идея за забавяне на неговото разрушаване, пише The Atlantic .

В момента топлата вода едва прелива над морената, след което се спуска по каньон на морското дъно към ледника. Ако тази естествена язовирна стена беше малко по-висока, тя би могла да блокира топлата вода. Използвайки данни за скоростта на теченията и температурата на водата, учени и инженери ще моделират дали гигантска завеса върху морената би могла да отклони топлата вода далеч от основата на ледника – и дали изобщо е възможно да се изгради такава.

Предотвратяването на катастрофата по този начин би било мащабно начинание: самата завеса ще трябва да бъде висока до 150 метра и дълга 80 километра. Но тези местни условия са в толкова деликатен баланс – „на ръба на бръснача“, както казва от палубата на RV Araon Дейвид Холанд, климатолог от Нюйоркския университет и член на проекта Seabed Curtain – че Холанд и някои други учени вярват, че една намеса може да промени съдбата на ледника. Сред колегите си на кораба той може би е единственият, който мисли в тази посока в момента. „Но данните на всички ще бъдат използвани от хората години наред за тази цел“, казва той.

Преди няколко години проектът за завесата беше маргинална идея, предложена от Джон Мур, глациолог от Лапландския университет, и неколцина негови колеги в поредица от научни статии. Този вид геоинженерство, целящо да третира симптомите на климатичните промени, без да ги забавя, беше табу в глациологичната общност. Сега все повече учени започват да виждат целенасочените интервенции в климата ни като неизбежни. Проектът за завесата и поне още една конкурентна идея за забавяне на топенето на Туайтс вече събраха милиони долари – не само от обичайните привърженици на геоинженерството, но и от традиционни филантропски фондации.

„Хората трябва да приемат, че чист изход от климатичните промени няма“, каза Холанд, преди да отпътува с ледоразбивача. „Това, което ще се реши, е кой е най-малко бруталният изход за света“.

Геоинженерството – което може да включва също извличане на въглероден диоксид от океана и използване на стратосферни аерозоли за затъмняване на слънцето – печели поддръжници отчасти защото декарбонизацията просто не напредва достатъчно бързо. Миналата есен ООН обяви, че в рамките на следващото десетилетие глобалните температури вероятно ще се повишат с повече от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива – праг, който Парижкото споразумение се стремеше да избегне. В същото време климатичните въздействия стават реални: сушите засилват сезоните на пожарите, а по-горещите морета засилват ураганите.

Мариан Хаген, бивш заместник-министър на външните работи на Норвегия, споделя, че дълго време е смятала геоинженерството за „научна фантастика, на която не си струва да се отделя време“. След това обаче тя видяла как войната в Украйна променила разговорите около нея: енергийната сигурност излязла на преден план в европейската политика и „вече никой не говореше за енергиен преход“. Тя си спомнила за уязвимите крайбрежни нации, които е посещавала като държавен служител, и през 2024 г. се съгласила да ръководи проекта за завесата заедно с Мур.

„Озовах се в лагера на Джон най-вече от отчаяние, защото не виждах безопасен път напред за бъдещите поколения, без да се направят необходимите изследвания на тези решения тип „пластир“, които печелят време“, казва тя.

След това проектът бързо събра първоначално финансиране от организациите с нестопанска цел Outlier Projects, ръководена от бивш мениджър на Meta, и фондацията Tom Wilhelmsen, основана от известна норвежка корабна компания. Въпреки че държавни агенции в САЩ и Великобритания са финансирали лабораторни изследвания, богатите меценати се оказват съизмеримо мощни спонсори на геоинженерството като цяло – и основните финансиращи полярни изследвания в тази област. „Има много хора с много пари и в мащабите на частния сектор е напълно възможно това да се направи“, казва Холанд.

Друга група, Arête Glacier Initiative, проучва идеята за „повторно замразяване“ на Туайтс към скалната основа чрез изпомпване на смазващата разтопена вода от основата му или отвеждане на топлината с пасивни топлинни помпи. Инициатива, наречена Real Ice, се опитва да изпомпва морска вода върху арктическия морски лед, за да го удебели. „Открихме голям ентусиазъм сред филантропската общност“ за целенасочени геоинженерни намеси, които биха могли да ограничат щетите за крайбрежните общности, казва Брент Минчеу, геофизик в Калифорнийския технологичен институт и съосновател на Arête. „Това са много локализирани интервенции с глобални ползи“.

Учените са съгласни, че без намеса оттеглянето на Туайтс ще се ускори през следващия век и ледникът в крайна сметка ще се срути. А Туайтс действа като „тапа“ за ледената покривка на Западна Антарктида, която съдържа достатъчно вода, за да повиши морското равнище с близо 5 метра. Цената на локалните интервенции при Туайтс, казват поддръжниците, е нищожна в сравнение с цената за изграждане на морски стени около големите градове. В една от статиите си Мур и двама колеги оценяват, че инсталирането на завесата може да струва между 40 и 80 милиарда долара (и 1 до 2 милиарда годишно за поддръжка), докато адаптирането към растящото морско равнище би струвало около 40 милиарда долара годишно. По един или друг начин ще трябва да градим, за да се борим с морето.

Мнозина в научната общност обаче все още не са съгласни, при това яростно, както с предложенията за геоинженерство, така и с мотивите за тяхното обмисляне. В авторитетна статия, публикувана през есента, полярният глациолог Мартин Зигерт от университета в Ексетър и 41 съавтори обясняват подробно как проектът за завесата, методите на Arête, удебеляването на леда и други предложения биха били твърде скъпи, технически невъзможни и потенциално вредни за крехките екосистеми. Статията изтъква и общия аргумент срещу геоинженерството – че преследването на тези идеи е опасно разсейване от декарбонизацията, която е най-доброто решение за климатичните промени.

Зигерт решава да напише статията, след като е единственият несъгласен по време на дискусия за удебеляването на леда на климатичната конференция на ООН през 2023 г. Той бил шокиран колко популярна е станала тази някогашна маргинална област. Според него тези идеи са толкова далеч от осъществимото, че предлагат фалшива надежда, която отклонява вниманието от необходимата работа по ограничаване на изкопаемите горива. Тед Скамбос, глациолог, който ръководи мащабното сътрудничество между САЩ и Великобритания за изучаване на механизмите на Туайтс, споделя, че някога е подкрепял предпазливо изследванията, но предвид факта, че администрацията на Тръмп е орязала финансирането за климатичните науки и възобновяемата енергия, сега е твърдо против.

„Категорично не трябва да подкрепяме усилия или дори тестове на методи за смекчаване на загубата на лед“, пише той. Вместо това изследванията трябва да останат „фокусирани единствено върху намаляване на използването на изкопаеми горива“.

Тези, които работят върху геоинженерството, виждат противниците си като също толкова късогледи. Самото документиране на промените в криосферата е като „да избереш най-доброто място на Титаник, за да слушаш последната песен на оркестъра, докато корабът потъва“, казва Мур. Изучаването на интервенциите е като „пускането на няколко спасителни лодки“. Според него дори декарбонизацията да се случи утре, това не би спасило непременно Туайтс от срутване. „За да се декарбонизира до степен, в която ледниците ще бъдат в безопасност, се изисква истинска магия. Това е илюзия“.

Някои привърженици на проекти като морската завеса твърдят, че това не е нов вид екологично действие. То е акт на съхранение, не по-различен от пренасочването на реки или възстановяването на плажове. Позволяването на Туайтс да се срути вероятно нарушава клаузата за опазване на околната среда в Договора за Антарктика, казва Минчеу.

Колко далеч сме готови да стигнем, за да запазим криосферата в познатия ѝ вид, докато светът работи по декарбонизацията, остава отворен въпрос. За привържениците на геоинженерството, убеждаването на 29-те страни членки на Договора за Антарктика да опитат изграждането на завеса изглежда по-лесно от убеждаването на 193-те членки на ООН да засеят атмосферата с химикали за блокиране на слънцето. Противниците се опасяват от нарушаване на съществуващите екологични защити на региона. Но Холанд е готов да прогнозира изхода от тези дебати.

„След 1000 години Земята ще бъде обект на геоинженерство“, казва той.

„Целият климат ще се регулира като модерна къща – без съмнение.“ Климатът може да се обърка по нови начини при опитите на учените да настроят „термостата“ на планетата. Но „ако оцелее, човечеството просто ще направи това“.