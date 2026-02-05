България

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЕВР ще проверява и начина, по който са превалутирани сметките в евро

5 февруари 2026, 16:14
КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток
Източник: БГНЕС

"Няма да допуснем намеса в контролната дейност на КЕВР, заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски", цитиран от БГНЕС.

Вчера регулаторът започна проверка на доставчиците на електрическа енергия след многобройни жалби за високи сметки за ток.

"Министерство на енергетиката няма отношение на прилагането на цените и фактурираните количества електрическа енергия на клиентите на трите ЕРП-та", уточни Младеновски. 

"Екипите на КЕВР още вчера, в сряда, влязоха в Електроразпределителни мрежи-Запад. До няколко дни това ще се случи и в останалите електроразпределителни предприятия", съобщи той.

И прокуратурата ще проверява сметките за ток

"Първо ще започне проверка на фактурите, които ще се проверяват със съпоставим период на предходната година", посочи Младеновски.

Той подчерта, че температурите в периода на Коледно-Новогодишните празници до средата на януари миналата и тази година, са били напълно съпоставими.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

"Ще се проверява и правилно ли са приложени цените, правилно ли е приложен отчетният период", поясни Младеновски.

По думите му КЕВР ще проверява и начина, по който са превалутирани сметките в евро. Предмет на проверката ще бъде и дали закупената електроенергия съответства на фактурирания период. При установяване на разминавания ще е ясно, че има проблем в отчитането. 

"Там, където видим значително завишени количества електрическа енергия – два, три, четири пъти спрямо предходен период, ще сваляме електромерите", заяви председателят на КЕВР.

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

"Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към ЕРП-тата. Санкциите са регламентирани в закона и са от 20 хиляди до 1 милион лева", предупреди Младеновски.

Той подчерта, че цената на електрическата енергия от 1 януари 2026 г. и през последните месеци не е била увеличавана и не е била изменяна. Последното изменение на цената е от 1 юли 2025 година.

Председателят на КЕВР каза, че България е една от страните с най-ниски цени на ток. Единствено в Унгария цената на електрическата енергия е по-евтина.

Младеновски посочи, че в КЕВР не са постъпили никакви сигнали, като оплакванията са от социалните мрежи. 

"Призовавам ЕРП-тата за разумна гъвкавост, като при установено неколкократно завишение на услугата, да предложат разсрочено плащане на домакинствата", добави Младеновски.

Сигналите за високи сметки за ток обхващат получени фактури за декември 2025 г. и януари 2026 г. на клиенти в различни региони на страната. Проверката е на основание на регулаторните правомощия на КЕВР.

Приоритетна задача на проверяващия екип на КЕВР е да установи дали дружествата изпълняват стриктно издадените им от КЕВР лицензии за дейността. Предмет на проверка ще бъде коректността на издадените на потребителите фактури, периодите, които те обхващат, прилагането на утвърдената цена за клиентите и други показатели, залегнали в Общите условия за предоставяне на услуги на потребителите.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги и правата на клиентите. 

Източник: БГНЕС    
КЕВР Проверка Сметки за ток
Последвайте ни
Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Свят Преди 9 минути

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Свят Преди 39 минути

"Толкова много хора с власт ви провалиха", заяви премиерът, обръщайки се към жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

Свят Преди 50 минути

Два от източниците предупредиха, че проектопланът все още се нуждае от одобрението на двамата президенти

<p>&quot;Целувки от Брюксел&quot;: Връзките на Епстийн с белгийската столица</p>

"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

Свят Преди 1 час

Документи разкриват плановете за пътуване на осъдения сексуален престъпник и контактите му с модни агенции

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Любопитно Преди 1 час

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Свят Преди 1 час

Планът на американския президент да продава венецуелски петрол на Индия звучи добре, но може да се окаже оперативно сложен, предупреждават анализатори

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любопитно Преди 1 час

Актрисата от "Барби" и съпругът ѝ, който е продуцент, се запознават през 2013 г. и оттогава тя не спира да говори за силната им връзка

<p>КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов</p>

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

България Преди 1 час

В заседанието участваха 12 конституционни съдии

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Любопитно Преди 1 час

Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев ще споделят своите лични истории на успеха

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

България Преди 2 часа

Христанов: Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ

.

Тревожно: Вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия

Свят Преди 2 часа

Това беше последното голямо споразумение за ядрено разоръжаване между двете ядрени сили САЩ и Русия

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Свят Преди 2 часа

В документите има множество препратки към руски организации и Москва

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

Свят Преди 2 часа

<p>Русия след преговорите в Абу Даби:&nbsp;Москва е отворена за сътрудничество със САЩ, но има условие</p>

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Свят Преди 2 часа

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо навършва 41 години на фона на напрежение с Ал-Насър и несигурно бъдеще в клуба, докато паралелно планира участие на Мондиал 2026 и сватба с Джорджина Родригес след турнира

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Честит юбилей на главния оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“ - Вяра Анкова!

Edna.bg

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Edna.bg

Огромно признание за Александър Везенков, подгони Никола Миротич

Gong.bg

ЦСКА с голяма новина: Най-модерният медицински център в България е вече факт (ВИДЕО)

Gong.bg

Задържаха гинеколога, от чийто кабинет изтекоха записи. IP адресите – в страни извън ЕС

Nova.bg

Няма подаден нито един сигнал за завишени сметки за ток до КЕВР

Nova.bg