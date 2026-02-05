Любопитно

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Само седмица след като 71-годишният Нот беше отстранен от продукцията, срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално посегателство, които той категорично отрече

5 февруари 2026, 16:48
Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“
Източник: Getty Images

К рис Нот отново хвърли сянка върху бившата си екранна партньорка Сара Джесика Паркър на фона на продължаващото напрежение между двамата.

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

Бившият Тузар заяви пред Daily Mail, че чувства, че е „имал голям късмет“, че емблематичният му персонаж е бил убит още в началото на продължението на „Сексът и градът“ – „И просто ей така“, което стартира през декември 2021 г.

По време на модното ревю Blue Jacket в Ню Йорк актьорът каза с усмивка, че се чувства „много добре“ от факта, че не е бил по-централно представен в сериала, който беше широко критикуван от феновете, преди да приключи миналата година.

Само седмица след като 71-годишният Нот беше отстранен от продукцията, срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално посегателство, които той категорично отрече. По това време Сара Джесика Паркър, заедно със Синтия Никсън и Кристин Дейвис, разпространиха съвместно изявление, в което се казва: „Дълбоко сме натъжени да чуем обвиненията срещу Крис Нот. Подкрепяме жените, които се отзоваха и споделиха болезнените си преживявания. Знаем, че това сигурно е много трудно и ги поздравяваме за това.“

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Попитан дали има какво да каже за конфликта, Нот отговори с кратко „не“ и добави, че „всичко е свършено“.

Актьорът беше забелязан в компанията на Марио Кантоне, който изигра Антъни Марентино и в двата сериала. Кантоне заяви пред изданието, че между него и Нот „няма напрежение“ и че е било „страхотно да го видим“ на събитието.

По повод предполагаемата вражда Кантоне допълни: „Всичко, което знам, е, че познавам преживяванията си. Обичах да го виждам.“ Самият Нот сподели, че поддържа връзка с Джон Корбет, който изигра Ейдън Шоу, както и че е поздравил за рождения ден Ким Катрал – която също имаше разрив с Паркър – „преди няколко месеца“.

Embed from Getty Images

Миналия месец Нот насочи остра реплика към Сара Джесика Паркър в социалните мрежи, като публикува снимка от тренировка с надпис „По дяволите, Нова година – ДАВАЙ!!!!“.

В коментарите фен попита: „Имаш предвид, по дяволите, SJP и нейната награда, нали? lol“, на което Нот отговори: „Точно така“. В средата на януари актьорът се върна към темата с нова публикация в Instagram. „Моят импровизиран, леко саркастичен отговор на коментар в интернет сякаш предизвика буря“, написа той под свой портрет. „Това не е новина.“

По-късно Нот заяви в подкаста „Really Famous with Kara Mayer Robinson“, че Паркър не се е свързала с него, преди да публикува публичното изявление в подкрепа на обвинителите му.

„Изявлението, което те публикуваха – което всъщност не беше нищо повече от управление на марката – не знам, беше тъжно, беше разочароващо, беше изненадващо“, каза Нот и добави: „Трябва да ми се обадите и да чуете моята гледна точка. Познавате ме от много години и работим заедно от много години.“

Обвиниха в сексуално посегателство звезда от "Сексът и градът"

Нот допълни още, че ако беше от друга страна, нямаше да го направи.

„Това беше болезнено и наистина повлия на всичко“, обясни той.

Крис Нот Сара Джесика Паркър Сексът и градът И просто ей така Актьорска вражда Обвинения в посегателство Холивудски скандал ТВ сериал Публично изявление Управление на репутацията
