Свят

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Той също така каза, че лидерите на Европейския съюз трябва да проявят повече уважение към Орбан

7 ноември 2025, 20:22
Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред унгарския премиер Виктор Орбан, че ще обмисли освобождаването на съюзника си от санкциите за покупки на руски петрол.

„Разглеждаме въпроса, защото за него е много трудно да се снабдява с петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат предимството да разполагат с излаз на море“, посочи Тръмп пред репортери по време на срещата си с Орбан в Белия дом.

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Той също така каза, че лидерите на Европейския съюз трябва да проявят повече уважение към Орбан, предаде АФП.

„Мисля, че те трябва да уважават Унгария и да уважават този лидер много, много силно, защото той е прав по въпроса за имиграцията“, подчерта американският президент.

Тръмп, който проведе мащабна кампания срещу имиграцията в страната си, отново твърди, че има връзка между мигрантите и престъпността, което не се потвърждава от статистическите данни в САЩ.

„Вижте какво се случи с Европа с имиграцията. Хората наводняват Европа“, посочи Тръмп.

Поставяйки въпроса за имиграцията в Европа в по-рязко расови термини, той каза: „Отидете в някои от тези страни, те са неузнаваеми сега заради това, което са направили. А Унгария е много разпознаваема.“

Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол

Орбан защити своята опозиция срещу миграцията и разкритикува финансовите санкции, наложени от Европейския съюз на Унгария за неподчинение на директивите на блока.

„Това е абсурдният свят, в който живеем сега в Европа“, каза Орбан.

„Ние сме единственото правителство в Европа, което се счита за християнско правителство. Всички други правителства в Европа са основно либерални леви правителства“, допълни той.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Виктор Орбан САЩ
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

