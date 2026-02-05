Любопитно

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев ще споделят своите лични истории на успеха

5 февруари 2026, 15:31
Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март
Н а 22 март 2026 г. инициативата Bulgaria Wants You се завръща в Лондон със събитието „Кариера и живот: Защо в България?“, което цели да представи реалните възможности за професионално развитие и пълноценен живот в България пред българската общност във Великобритания.

Третото издание на инициативата в британската столица ще събере на едно място водещи работодатели, представители на бизнеса и популярни личности, които чрез личния си опит ще напомнят, че България е реална и достъпна посока за професионална и житейска реализация за всеки, който обмисля промяна. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с топ компании в рамките на мащабна експо зона, както и да чуят историите и съветите на едни от най-вдъхновяващите българи – поп певицата, автор и продуцент Мария Илиева, рекордьора по мачове за националния отбор по футбол Стилиян Петров, серийния предприемач Велизар Величков – Визо, и управляващия директор на J. P. Morgan – Великобритания – Александър Каролев.

Събитието ще се проведе на 22 март от 10:30 ч. в The Royal Geographical Society в Лондон и е отворено за всички, които търсят информация, вдъхновение и конкретни възможности за завръщане и развитие в България.

Регистрацията за участие е отворена ТУК.

Защото твоето място е тук. От 681-ва насам.

Източник: Bulgaria Wants You    
