Русия уби рекорден брой цивилни в Украйна през юли

У крайна регистрира през юли най-високия брой загинали цивилни от април 2022 г. насам на фона на засилените руски удари с балистични ракети и дронове с голям обсег срещу украинските традове, съобщи Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, цитирана от "Укринформ".

Тенденцията продължава и през август. Само при нощната руска атака във вторник, 4 август са загинали най-малко 17 цивилни, а други 44 са били ранени, основно в Киев и околностите му.

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Въздушни удари и атаки с дронове засегнаха също Краматорск, Херсон и Запорожие, където бяха убити и ранени десетки хора. Имаше нанесени щети на жилищни сгради, училища, обекти на обществения транспорт, водоснабдителна инфраструктура и складове с хуманитарна помощ.

Според мисията за наблюдение на ООН през първата половина на 2026 г. са потвърдени 1396 убити и 7978 ранени украински цивилни. Това представлява увеличение с 37% спрямо същия период на 2025 г. и със 114% в сравнение с 2024 г.

Войната и от двете страни все по-малко се води на фронта, където ситуацията в патова и все повече в тила. Русия се опитва да тероризира населението с атаки срещу енергийната инфраструктура, обществения транспорт, комуналните услуги, както и срещу различни бизнеси и предприятия, само част от които са с военно продукция и да ограничи валутните приходи от износ с удари по свободните украински пристанища.

Украйна пък удря руски военни предприятия, рафинерии, които снабдяват както армията така и цивилните, но също така и магазини за търговия на дребно като интернет гиганта Wildberries.ru.

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ООН отбелязва, че по данни на местните руски власти най-малко 12 души са били убити във вторник при украински атаки с дронове с голям обсег срещу няколко руски града.

Според украинските военновъздушни сили от вечерта на 4 август Русия е атакувала Украйна с четири противокорабни ракети, 24 балистични ракети и 115 ударни дрона. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 98 от безпилотните летателни апарати.