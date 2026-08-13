Огнен ад и евакуация в Халкидики, ранени пожарникари

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Огненият ад на Халкидики: Пожарът край Сивири е овладян, стотици бяха евакуирани по море

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О громен пожар се разгоря днес следобед на полуостров Касандра в Халкидики, Северна Гърция, и предизвика евакуацията на селището Сивири. Огънят вече е овладян, но заради вятъра има опасност да се разрасне отново.

Пред държавната телевизия ЕРТ говорителят на гръцката Противопожарна служба Янис Артопиос уточни, че двама пожарникари са пострадали и са откарани в болница.

Жители и туристи напуснаха района на пожара. Регионалният път е затворен в участъка Сивири – Фурка, а пламъците го преминаха и се насочиха към зоната край морето.

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С огъня се борят 122 пожарникари, включително три специализирани екипа за гасене на горски пожари, с помощта на 41 автомобила. В операцията са включени девет самолета и три хеликоптера, единият от които координира действията от въздуха. Помагат също общински водоноски и тежка техника.

Малко след 16:30 ч. огънят премина през населеното място Навтилос край Сивири, а ужасените му жители избягаха към плажа.

Според бреговата охрана над 300 души са били евакуирани с плавателни съдове от Сивири, разположено южно от Солун, като в спасителната операция са участвали патрулни катери, противопожарни лодки и местни рибарски съдове.

Поне една къща е изгоряла в Сивири. Собствениците й са успели да се евакуират, но разказват пред ЕРТ, че са успели да спасят от горящия си дом само едно от кучетата си.

Вятърът в района е със сила от пета степен по скалата на Бофорт - 29–38 км/ч, което затруднява гасенето.

Освен за Сивири е издадено разпореждане за евакуация и на Фурка. Намиращите се във Фурка трябва да се изтеглят в посока на Скиони, а тези в Сивири - според последните разпореждания, към Касандрия.

Засегнатите от пожара в Сивири могат да поискат временно настаняване чрез специална електронна платформа на страницата на гръцкото Министерство на климатичната криза и гражданската защита.

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Властите обявиха временни ограничения за достъпа на пешеходци и превозни средства до горски райони в общините Касандра, Ситония и Аристотелис.

Ограниченията влизат в сила на 14 август. В Касандра и Ситония те ще действат от 8:00 до 20:00 часа. В Аристотелис, където рискът от пожари е определен като много висок, ограниченията ще останат в сила до 8:00 часа на 15 август.

Полицията ще контролира достъпа до горските пътища, а властите предупредиха, че нарушителите могат да бъдат отстранявани от забранените зони. Изключение се прави за доброволците, участващи в предотвратяването на горски пожари.

Ограниченията обхващат части от полуостровите Касандра и Ситония, както и районите между Комица и Урануполи и в близост до Стратони в Аристотелис.

Властите призоваха жителите и туристите да спазват официалните указания. Нарушителите са заплашени с административна глоба от 300 евро.

Към момента в българското Министерство на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи българи вследствие на пожара на Халкидическия полуостров.

Генералното консулство на Република България в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.