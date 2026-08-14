Технологии

Новите смартфони на Google правят AI наистина практичен

Google показа ново поколение на смартфоните си от серията Pixel, като от гледна точка на хардуера няма кой знае какво ново. Но пък компанията започва да открива начини, по които изкуственият интелект да е полезен в реални ситуации

Мартин Дешев Мартин Дешев

14 август 2026, 10:05
Новите смартфони на Google правят AI наистина практичен
Източник: Google Inc.

Google навлиза все по-смело в пазара на премиум смартфони със своята линия Pixel с Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. Въпреки че устройствата имат различен дизайн и форми, Google им дава обща философия: комбиниране на усъвършенстван хардуер с все по-проактивен изкуствен интелект. Резултатът е поколение Pixel, което поставя Gemini и в центъра на изживяването, вместо да го третира като допълнителна софтуерна функция. 

Pixel 11 Pro и Pro XL запазват разпознаваемия дизайн на камерата на Google, но компанията е усъвършенствала хардуера. И двата Pro модела разполагат със стъклена камера от край до край, рамка от сатениран метал и полиран стъклен гръб, с четири покрития: Canyon, Fog, Olive и matte Obsidian. Техните Super Actua дисплеи са най-ярките на Google досега, достигайки 3600 нита, а ново покритие против надраскване осигурява повече от два пъти по-голяма устойчивост от предишното поколение. 

Honor въвежда нова категория смартфони с Robot Phone

Pixel 11 Pro XL разполага с голям 6,8-инчов плосък дисплей Super Actua, защитен от Gorilla Glass Victus 2. Що се отнася до Pixel 11 Pro Fold, инженерите са намалили теглото и дебелината, правейки устройството с близо 10% по-леко и приблизително 1 мм по-тънко от предшественика си. Издръжливостта е значително подобрена чрез степен на устойчивост на прах и вода IP68, заден капак от устойчив на напукване стъклен композит и преработена панта без зъбни колела. 6,5-инчовият външен екран и 8-инчовият вътрешен дисплей достигат максимална яркост от 3600 нита.

Всички модели Pixel 11 започват с 256GB памет, поддържат системата Pixelsnap на Google и добавят безжично зареждане Qi2.2 с мощност до 25W. Pixel 11 Pro XL може да осигури до 15 часа живот на батерията след 15 минути кабелно зареждане при тестовите условия на Google.

За какви ИТ проблеми най-много питат хората в Google

Смартфоните използват новия процесор Tensor G6 на Google, съчетан със защитния копроцесор Titan M3. Изграден на базата на 2nm технология, Tensor G6 предлага 20% увеличение на енергийната ефективност, заедно с 50% скок в TPU изчисленията, за да управлява работните процеси с изкуствен интелект в реално време.

Фотографията остава една от основните причини да изберете Pro модел вместо обикновения. Pixel 11 Pro и Pro XL получават нов, по-голям сензор на основната камера и подобрена 48MP телеобектив с 30% по-голяма светлочувствителност. Портретният режим работи с 5x увеличение, докато комбинацията от Tensor G6 на Google и новите модели за изображения позволява Pro Zoom до 120x. Нощното виждане също е преработено, за да заснема изображения до 4,5 пъти по-бързо, като същевременно запазва качеството на изображението. 

Как да повишим сигурността си докато използваме AI

ИТ гигантите харчат за AI колкото страна от Г20

Има нов режим на камерата, който използва AI на устройството, за да анализира около 400 кадъра на докосване. Той автоматично заснема перфектната 12-мегапикселова снимка на движение (прилагайки размазване и изрязване), като едновременно с това запазва видео с висока разделителна способност. 

Този хардуер е проектиран специално за най-новото изживяване на Google Gemini. Tensor G6 работи с най-новия модел Gemini Nano, което позволява повече обработка на данни с изкуствен интелект да се извършва директно на телефона. Google позиционира Gemini като по-проактивен асистент, способен да предоставя персонализирана и пестяща време помощ. Pro моделите също така въвеждат HiLight, LED светлини около светкавицата на камерата, които могат да предоставят видими известия и различни светлинни модели, когато Gemini слуша, мисли или отговаря.

Gemini предлага проактивни предложения в приложенията – например автоматично показване на подробности за резервации на полети или предлагане на правене на резервации в процеса на разговора. Друга нова функция е създадена в партньорство с общността на глухите, като функцията за преобразуване на знаци в текст превежда американския жестомимичен език в текст в реално време чрез предната камера.

Внимавайте с какви AI чатботове си говорите

Зукърбърг очаква AI да доведе до повече работници

Междувременно, другата нова функция Rambler действа като интелигентен гласов диктофон, който автоматично филтрира думите-пълнежи като „ъъъ“ и „а“. Освен това може да разпознае мисловния поток на глас и да съкрати всичко и да изведе само крайния резултат. Например да спести изказвания от типа: "какво ще кажеш да се срещнем в четвъртък...не... в петък... на обяд.. всъщност, не, хайде да е следобед, че съм зает сутринта"  и да го превърне в: "какво ще кажеш да се срещнем в петък следобед?"

Зукърбърг смята, че има как бъдещето на AI да е за всички

Легендарна социална мрежа планира своето завръщане

С дългосрочна софтуерна поддръжка, обещаваща 7 години актуализации на операционната система и сигурността, най-новите флагмани на Google искат да покажат какво може Gemini в смартфоните. Google все повече проектира своите телефони около идеята, че изкуственият интелект трябва да разбира потребителя, да предвижда нуждите и да прави хардуера по-полезен. Дали тази визия в крайна сметка прави Pro моделите достойни за по-високите цени (от 899 долара за стандартния, 1099 долара и 1299 долара за Pro и Pro XL и 1899 долара за Fold), остава отделен въпрос, но посоката е ясна: флагманските Pixel на Google се превръщат първо в устройства с изкуствен интелект, а след това в смартфони.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Google смартфон мобилен телефон софтуер хардуер Android технологии изкуствен интелект Pixel
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 3 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 3 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 3 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Куриоз и престъпление на летището в Делхи: Задържаха пътник с череп от маймуна в багажа

Свят Преди 11 минути

Властите задържаха пътник, след как под скенера в багажа му бе открит череп от маймуна. Започна мащабно разследване за незаконна търговия с диви животни

Снимката е илюстративна

NTSB разкри причината за разбития прозорец при полета на Ryanair от Солун

Свят Преди 12 минути

Разследващите са открили останки от птица в двигателя на Boeing 737-800 след инцидента край Солун

Мемориалът на Линкълн във Вашингтон

Сапунена пяна и червена боя: Вандали оскверниха мемориала на Втората световна война във Вашингтон

Свят Преди 32 минути

Фонтанът е бил залят със сапунена пяна, а по мемориала са нанесени графити с червена боя

<p>Борисов с предложение за &quot;Евровизия&quot;</p>

Борисов с предложение за "Евровизия": Кметовете на София, Пловдив и Варна да участват в организационния комитет

България Преди 39 минути

Лидерът на ГЕРБ призова успехите на България да не се превръщат в повод за политическо разделение

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

Любопитно Преди 40 минути

Betano, официален спонсор на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка, отбеляза турнира заедно с феновете и своите служители чрез уникални инициативи на двата континента.

,

Мистерия в Белия дом: Скандал със самолет-примамка доведе до оставката на говорителката на Тръмп

Свят Преди 54 минути

Оставката на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от въпроси. Анализ разкрива връзката между нейното оттегляне и тайната операция със самолет-примамка след заплаха срещу Доналд Тръмп

Официално: Откриха новите три метростанции в София

Официално: Откриха новите три метростанции в София

България Преди 56 минути

Разширението на линия 3 е финансирано с 144,3 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

България Преди 1 час

Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест

Габриел Атал

Единственият френски политик, който не е във ваканция това лято

Свят Преди 1 час

Докато Едуар Филип и други водещи кандидати почиват през август, Атал обикаля страната в опит да стопи изоставането си

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

България Преди 1 час

От началото на годината в РСМ са установени 26 заразени, а един пациент – 83-годишен мъж, е починал

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Свят Преди 1 час

30-метрова суперяхта на стойност 9,1 милиона долара потъна в Средиземно море край Сардиния само четири дни след доставката си. Пожар в двигателя изпрати съда на дъното, а 14-те души на борда бяха спасени по чудо без никакви наранявания.

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

България Преди 1 час

БНТ и EBU разкриха подробности за организацията на най-голямото музикално събитие, което ще доведе над 100 000 посетители край морето през май 2027 г.

TikTok

Искат забрана на TikTok в България и ограничение за социалните мрежи за лица под 16 години

България Преди 1 час

Инициаторите настояват за възрастова проверка, по-строг контрол върху платформите и защита на децата от опасно онлайн съдържание

<p>Пхенян: Това е репетиция за война</p>

Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

Свят Преди 1 час

Пхенян определи маневрите като репетиция за „агресивна война“ и обеща да засили възпиращите си способности

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

Парите ни Преди 1 час

Новият показател ще дава по-различна картина на възнагражденията и ще се изчислява по сектори и области

Селена Гомес

Обещания за 95 милиона долара и срив: Защо инвеститори заведоха дело срещу Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Петима инвеститори твърдят, че са вложили 1,2 млн. долара, след като са били подведени за състоянието и перспективите на стартъпа

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Защо не бива да спиш срещу огледало: мистичното поверие, което оцелява от векове

Edna.bg

Деси Стоянова се връща към ролята си на репортер, за да подкрепи инициативата „Капка живот за гората“

Edna.bg

Левски гласи сензационен трансфер, взима минал през Ливърпул и АЕК

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту

Gong.bg

Мъж е убит, а баща му - тежко ранен, след скандал и побой в Старозагорско

Nova.bg

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Приморско

Nova.bg