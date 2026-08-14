Новите смартфони на Google правят AI наистина практичен

Google навлиза все по-смело в пазара на премиум смартфони със своята линия Pixel с Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. Въпреки че устройствата имат различен дизайн и форми, Google им дава обща философия: комбиниране на усъвършенстван хардуер с все по-проактивен изкуствен интелект. Резултатът е поколение Pixel, което поставя Gemini и в центъра на изживяването, вместо да го третира като допълнителна софтуерна функция.

Pixel 11 Pro и Pro XL запазват разпознаваемия дизайн на камерата на Google, но компанията е усъвършенствала хардуера. И двата Pro модела разполагат със стъклена камера от край до край, рамка от сатениран метал и полиран стъклен гръб, с четири покрития: Canyon, Fog, Olive и matte Obsidian. Техните Super Actua дисплеи са най-ярките на Google досега, достигайки 3600 нита, а ново покритие против надраскване осигурява повече от два пъти по-голяма устойчивост от предишното поколение.

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Pixel 11 Pro XL разполага с голям 6,8-инчов плосък дисплей Super Actua, защитен от Gorilla Glass Victus 2. Що се отнася до Pixel 11 Pro Fold, инженерите са намалили теглото и дебелината, правейки устройството с близо 10% по-леко и приблизително 1 мм по-тънко от предшественика си. Издръжливостта е значително подобрена чрез степен на устойчивост на прах и вода IP68, заден капак от устойчив на напукване стъклен композит и преработена панта без зъбни колела. 6,5-инчовият външен екран и 8-инчовият вътрешен дисплей достигат максимална яркост от 3600 нита.

Всички модели Pixel 11 започват с 256GB памет, поддържат системата Pixelsnap на Google и добавят безжично зареждане Qi2.2 с мощност до 25W. Pixel 11 Pro XL може да осигури до 15 часа живот на батерията след 15 минути кабелно зареждане при тестовите условия на Google.

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Смартфоните използват новия процесор Tensor G6 на Google, съчетан със защитния копроцесор Titan M3. Изграден на базата на 2nm технология, Tensor G6 предлага 20% увеличение на енергийната ефективност, заедно с 50% скок в TPU изчисленията, за да управлява работните процеси с изкуствен интелект в реално време.

Фотографията остава една от основните причини да изберете Pro модел вместо обикновения. Pixel 11 Pro и Pro XL получават нов, по-голям сензор на основната камера и подобрена 48MP телеобектив с 30% по-голяма светлочувствителност. Портретният режим работи с 5x увеличение, докато комбинацията от Tensor G6 на Google и новите модели за изображения позволява Pro Zoom до 120x. Нощното виждане също е преработено, за да заснема изображения до 4,5 пъти по-бързо, като същевременно запазва качеството на изображението.

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Има нов режим на камерата, който използва AI на устройството, за да анализира около 400 кадъра на докосване. Той автоматично заснема перфектната 12-мегапикселова снимка на движение (прилагайки размазване и изрязване), като едновременно с това запазва видео с висока разделителна способност.

Този хардуер е проектиран специално за най-новото изживяване на Google Gemini. Tensor G6 работи с най-новия модел Gemini Nano, което позволява повече обработка на данни с изкуствен интелект да се извършва директно на телефона. Google позиционира Gemini като по-проактивен асистент, способен да предоставя персонализирана и пестяща време помощ. Pro моделите също така въвеждат HiLight, LED светлини около светкавицата на камерата, които могат да предоставят видими известия и различни светлинни модели, когато Gemini слуша, мисли или отговаря.

Gemini предлага проактивни предложения в приложенията – например автоматично показване на подробности за резервации на полети или предлагане на правене на резервации в процеса на разговора. Друга нова функция е създадена в партньорство с общността на глухите, като функцията за преобразуване на знаци в текст превежда американския жестомимичен език в текст в реално време чрез предната камера.

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Междувременно, другата нова функция Rambler действа като интелигентен гласов диктофон, който автоматично филтрира думите-пълнежи като „ъъъ“ и „а“. Освен това може да разпознае мисловния поток на глас и да съкрати всичко и да изведе само крайния резултат. Например да спести изказвания от типа: "какво ще кажеш да се срещнем в четвъртък...не... в петък... на обяд.. всъщност, не, хайде да е следобед, че съм зает сутринта" и да го превърне в: "какво ще кажеш да се срещнем в петък следобед?"

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С дългосрочна софтуерна поддръжка, обещаваща 7 години актуализации на операционната система и сигурността, най-новите флагмани на Google искат да покажат какво може Gemini в смартфоните. Google все повече проектира своите телефони около идеята, че изкуственият интелект трябва да разбира потребителя, да предвижда нуждите и да прави хардуера по-полезен. Дали тази визия в крайна сметка прави Pro моделите достойни за по-високите цени (от 899 долара за стандартния, 1099 долара и 1299 долара за Pro и Pro XL и 1899 долара за Fold), остава отделен въпрос, но посоката е ясна: флагманските Pixel на Google се превръщат първо в устройства с изкуствен интелект, а след това в смартфони.