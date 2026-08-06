Русия удари влаков вагон край гара в Украйна, има загинали и ранени

Р уските сили са нанесли удар по вагон в близост до железопътната гара в град Лозова, Харковска област, при който има загинали и ранени, съобщиха украинските власти, цитирани от Укринформ.

По предварителни данни при атаката са загинали двама железопътни работници, а други са били ранени.

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Председателят на Борда на директорите на украинската железопътна компания „Укрзализниця“ Олександър Перцовски съобщи в публикация във Facebook, че ударът е бил нанесен в близост до гарата.

„При удара, близо до гарата в Лозова, е поразен вагон. Предварителните данни сочат, че има двама убити и трима ранени – наши железопътни работници“, написа той.

По думите му гарата разполага с две укрития, а наскоро е било изградено и трето, което да осигури допълнителна защита за пътниците и служителите при въздушни атаки.

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Осем души са ранени

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи за по-голям брой пострадали.

„Към този момент знаем за двама убити мъже. Осем души са ранени – петима мъже и три жени. Някои от тях са в тежко състояние“, заяви Синегубов.

Спасителни екипи и медицински служители са били изпратени на място. Продължава установяването на пълния мащаб на разрушенията и броя на пострадалите.

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Лозова – важен железопътен център

Лозова е един от ключовите железопътни възли в Харковска област и има стратегическо значение за транспорта в източната част на Украйна.

Градът се намира на около 150 километра южно от Харков и през него преминават важни железопътни маршрути, използвани както за граждански превози, така и за евакуация на население и доставки.

От началото на пълномащабната руска инвазия железопътната инфраструктура в Украйна често е обект на атаки, тъй като осигурява придвижването на хора, хуманитарна помощ и военни доставки.

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Атаките срещу железопътната мрежа продължават

Украинските власти редовно съобщават за руски удари по железопътни обекти в различни части на страната.

Москва от своя страна твърди, че атаките са насочени към обекти, които имат военно значение и подпомагат украинските въоръжени сили.

Железопътната мрежа остава един от основните стълбове на украинската инфраструктура по време на войната. Въпреки многократните удари, „Укрзализниця“ продължава да поддържа основните линии и да осигурява транспорт на милиони граждани.

Харковска област под постоянен натиск

Харковска област е сред регионите в Украйна, които са подложени на постоянни руски атаки от началото на войната през февруари 2022 г.

Районът има стратегическо значение заради близостта си до руската граница и често е обект на ракетни удари и атаки с дронове.

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През последните месеци украинските власти съобщават за засилване на атаките срещу цивилна инфраструктура – жилищни райони, енергийни обекти и транспортни съоръжения.

Ударът край Лозова е поредният случай, при който железопътни служители стават жертви на бойните действия.