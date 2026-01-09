Свят

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

В Минеаполис служител на имиграционната служба ICE застреля 37-годишна жена

9 януари 2026, 13:53
В Минеаполис служител на имиграционната служба ICE застреля 37-годишна жена. Президентът Тръмп твърди, че преди това тя го е прегазила, съобщи Deutsche Welle.

Така ли е?

Това видео от американския град Минеаполис в щата Минесота е навсякъде в социалните мрежи: служител на имиграционната служба ICE застрелва 37-годишна бяла жена с името Рене Никол Гуд в автомобила ѝ. Малко по-късно тя умира в болница.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпространи друго видео от инцидента и представи ситуацията по следния начин: жената била прегазила служителя на ICE, поради което той при самоотбрана стрелял по нея. Екип на ДВ провери това твърдение.

Твърдение: "Жената, карала колата, се е държала много нахално, пречила е и е оказвала съпротива, прегазила е служителя на ICE насилствено, умишлено и преднамерено, а той е стрелял по нея очевидно при самоотбрана. На базата на прикачения клип е трудно да се вярва, че той още е жив", написа Доналд Тръмп на седми януари в профила си в Truth Social. Към същата публикация той е прикачил 13-секунден клип, който трябва да подкрепи твърдението му. Постът на Тръмп е разпространен и в канала в Инстаграм на Белия дом.

Проверка на фактите на ДВ: Невярно.

Твърдението на Доналд Тръмп, че Рене Никол Гуд е прегазила служителя на ICE, е невярно. Клипът, разпространен от президента на САЩ, е публикуван по-рано и в Инстаграм профила KSTP-TV 5 Eyewitness News. Там той показва ситуацията от друга перспектива.

Ако човек се вгледа внимателно в клипа на Тръмп - който го е публикувал в профила си в забавен кадър, може на петата секунда действително да добие впечатлението, че автомобилът прегазва служителя, а той малко по-късно стреля. Но най-късно на осмата секунда се вижда, че въпросният служител на ICE стои на двата си крака и гледа към отминаващата кола.

Ако клипът бъде разгледан в оригиналната му скорост, се вижда ясно, че колата минава, а служителят отскача от нея и не е прегазен.

Какво ни показват видеата от Минеаполис?

Това се вижда още по-отчетливо, когато инцидентът бъде погледнат от друга перспектива. Видеото на една очевидка бе разпространено в платформата Х от американския журналист Макс Нестерак. То показва развитието на събитията много по-ясно от публикуваното от Тръмп видео. Екипът за проверка на фактите на ДВ проучи видеото кадър по кадър.

  • в началото на видеото се вижда SUV в цвят бордо - Хонда Пайлът, която стои напречно на посоката на движение на една покрита със сняг улица. Екипът на ДВ успя да локализира мястото на събитието - Портланд Авеню в Минеаполис, приблизително на номер 3328.
  • от деветата секунда нататък се вижда как двама маскирани служители с униформи се насочват към хондата.
  • от 12-а секунда нататък единият от служителите се опитва да отвори вратата на автомобила. Това не му се отдава и шофьорката тръгва - първо малко назад, след което напред.
  • от 14-а секунда се вижда още един служител, маскиран само донякъде, който застава пред колата и вади оръжието си. Непосредствено след това стреля три пъти по шофьорката.
  • от 15-а секунда нататък се вижда как хондата преминава край стрелеца. Предните гуми се насочват надясно, надалеч от служителя на ICE. Стрелецът се отдръпва от превозното средство и остава на крака.
  • От 21 секунда се вижда как колата се блъска в друг паркиращ автомобил и спира. Стрелецът бавно се насочва към нея.

Така излиза, че твърдението на Тръмп, че служителят на ICE бил прегазен, е доказано невярно. Стрелецът не е бил прегазен от жената и след като е произвел изстрелите, е успял да се приближи до претърпелия инцидент автомобил. Това се вижда и от нашия анализ на снимките:

Докато Доналд Тръмп и неговото Министерство на вътрешната сигурност твърдят, че служителят е действал при самоотбрана, градските власти в Минеаполис настояват, че това не е така.

Кметът Джейкъб Фрай от Демократическата партия разкритикува остро действията на служителя и отхвърли решително версията за самоотбрана след преглед на видеозаписите. Освен това той обвини федералните власти, че са предизвикали ескалация. Случаят е обект на проверка.

Източник: Deutsche Welle    
Минеаполис стрелба ICE служител Рене Никол Гуд Доналд Тръмп Проверка на факти Неверни твърдения Самоотбрана Видео анализ Имиграционна служба Кмет Джейкъб Фрай
