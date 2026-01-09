Свят

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

Стотици хиляди останаха без ток

9 януари 2026, 20:12
Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания
Източник: AP/БТА

С илни ветрове връхлетяха Франция и Великобритания днес, а бурята „Горети“ връхлетя Северна Европа, оставяйки стотици хиляди домакинства без ток, предаде „Ройтерс“.

Във Франция около 380 000 домакинства останаха без ток, а във Великобритания - 57 000 домакинства, според Националната електроенергийна мрежа.

Очаква се стотици училища да бъдат затворени в Шотландия и части от централна Англия, които са били особено силно засегнати от бурята.

Жервите на бурята в Северна Европа вече са 16

Бурята „Горети“, наречена така от френската метеорологична служба „Метео Франс“, е описана от службата като „събитие с многобройни опасности”.

Във Великобритания бяха издадени метеорологични предупреждения за сняг, вятър, дъжд и лед в цялата страна, в очакване на вероятни „смущения и опасни условия за пътуване”, посочва ДПА. Десетки хиляди хора в цялата страна са без ток и имат затруднения с транспорта. Затворени са и множество училища. Силната зимна буря бе придружена от ветрове със скорост 160 километра в час, а метеорологичната служба обяви рядко издавано "червено" предупреждение за „опасни, бурни“ ветрове в югозападната част на страната.

Летището в Бирмингам съобщи в 7:15 ч. (5:00 ч. българско време), че пистата му е отворена отново „в ограничен режим“ и екипите работят, за да превозят пътниците възможно най-ефективно. Всички влакове в Корнуол са спрени от 18:00 ч. .(16:00 ч. българско време) вчера, съобщи „Нетуърк Рейл“, а железопътният транспорт в Англия, Уелс и Шотландия може да бъде засегнат до края на деня днес поради времето, съобщи „Нешънъл Рейл“.

При многото паднали дървета и прекъсвания на тока във Франция се съобщава за шестима леко ранени, съобщиха тази сутрин френски медии, позовавайки се на  предварителни данни на министерството на вътрешните работи. Френските власти издадоха предупреждения за опасностите от бурята и призоваха хората по възможност да си останат у дома. 

Най-тежката буря от 10 г. насам връхлетя Великобритания

В Северна Германия всички междуградски влакове бяха спрени днес, тъй като страната се готви за необичайно студено време и значителни снеговалежи от бурята „Ели“. Освен това, всички железопътни превози в района на Хановер са преустановени поне до обяд, съобщи железопътният оператор „Дойче Бан“. „Това означава, че един от най-важните ни транспортни възли е засегнат и междуградският транспорт в Северна Германия вече не е възможен“. Спирането на движението е било необходимо, за да се защитят пътниците, служителите и превозните средства, се посочва в съобщението. Забавяния и отменени пътувания на влакове се очакват до утре, предаде ДПА.

Бурята „Ели“ носи още сняг, докато се движи от запад и преминава през Германия. За голяма част от Северна Германия са издадени предупреждения за лошо време, а училищата в много региони са затворени. Метеорологът от германската метеоролична служба Давид Менцел заяви днес, че това не е толкова извънредно време: „Това е зимна буря и – ако погледнем в по-широк план – нищо особено необичайно.“

Досега времето не е оказало значително влияние върху дейността на най-големия въздушен транспортен център в Германия, летище Франкфурт.

Предупрежденията за времето наложиха отмяната на първата планирана за годината партийна конференция на управляващия Християндемократически съюз (ХДС) в Германия в Майнц, Западна Германия.

Очаква се бурята „Ели“ да се засили, а утре да отслабне, придвижвайки се на изток.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Бури Буря Горети Буря Ели
Последвайте ни
Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

Какво реши правителството за

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

България Преди 2 часа

Лятото беше особено горещо – третото най-топло

Българин е задържан с килограм кокаин в Сърбия

Българин е задържан с килограм кокаин в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Освен това той превозвал и 2 кг хероин

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Свят Преди 4 часа

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно"

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

България Преди 4 часа

Неуспехът на Франция да блокира Меркосур ще измъчва Макрон завинаги

Неуспехът на Франция да блокира Меркосур ще измъчва Макрон завинаги

Свят Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "наистина ни смята за идиоти"

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Свят Преди 4 часа

Полицията е задържала мъжа на местопрестъплението

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Свят Преди 4 часа

Мелони: Проблемът е кой трябва да води преговорите

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

България Преди 4 часа

Сигналът е подаден от 27-годишен мъж

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Свят Преди 5 часа

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Свят Преди 5 часа

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

Свят Преди 5 часа

Това е петият свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици

<p>Борисов: Предстоят ни избори</p>

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

България Преди 5 часа

Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени, каза още лидерът на ГЕРБ

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

Свят Преди 5 часа

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Любопитно Преди 5 часа

Актрисата обича предизвикателните тренировки

<p>Какво е &quot;Орешник&quot;?</p>

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

Свят Преди 6 часа

Путин е заплашвал да използва "Орешник", включително срещу "центрове за вземане на решения" в Киев

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

България Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Здрава Каменова: „Важно е да сме заедно – другото избледнява“

Edna.bg

Никол Кидман в най-истинската прегръдка – без сцена и без роли

Edna.bg

Сенегал е на полуфинал на КАН след успех над десет от Мали

Gong.bg

Официално: Пирин обяви новия собственик

Gong.bg

Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Nova.bg

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

Nova.bg