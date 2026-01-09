Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

С илни ветрове връхлетяха Франция и Великобритания днес, а бурята „Горети“ връхлетя Северна Европа, оставяйки стотици хиляди домакинства без ток, предаде „Ройтерс“.

Във Франция около 380 000 домакинства останаха без ток, а във Великобритания - 57 000 домакинства, според Националната електроенергийна мрежа.

Очаква се стотици училища да бъдат затворени в Шотландия и части от централна Англия, които са били особено силно засегнати от бурята.

Бурята „Горети“, наречена така от френската метеорологична служба „Метео Франс“, е описана от службата като „събитие с многобройни опасности”.

Във Великобритания бяха издадени метеорологични предупреждения за сняг, вятър, дъжд и лед в цялата страна, в очакване на вероятни „смущения и опасни условия за пътуване”, посочва ДПА. Десетки хиляди хора в цялата страна са без ток и имат затруднения с транспорта. Затворени са и множество училища. Силната зимна буря бе придружена от ветрове със скорост 160 километра в час, а метеорологичната служба обяви рядко издавано "червено" предупреждение за „опасни, бурни“ ветрове в югозападната част на страната.

Летището в Бирмингам съобщи в 7:15 ч. (5:00 ч. българско време), че пистата му е отворена отново „в ограничен режим“ и екипите работят, за да превозят пътниците възможно най-ефективно. Всички влакове в Корнуол са спрени от 18:00 ч. .(16:00 ч. българско време) вчера, съобщи „Нетуърк Рейл“, а железопътният транспорт в Англия, Уелс и Шотландия може да бъде засегнат до края на деня днес поради времето, съобщи „Нешънъл Рейл“.

При многото паднали дървета и прекъсвания на тока във Франция се съобщава за шестима леко ранени, съобщиха тази сутрин френски медии, позовавайки се на предварителни данни на министерството на вътрешните работи. Френските власти издадоха предупреждения за опасностите от бурята и призоваха хората по възможност да си останат у дома.

В Северна Германия всички междуградски влакове бяха спрени днес, тъй като страната се готви за необичайно студено време и значителни снеговалежи от бурята „Ели“. Освен това, всички железопътни превози в района на Хановер са преустановени поне до обяд, съобщи железопътният оператор „Дойче Бан“. „Това означава, че един от най-важните ни транспортни възли е засегнат и междуградският транспорт в Северна Германия вече не е възможен“. Спирането на движението е било необходимо, за да се защитят пътниците, служителите и превозните средства, се посочва в съобщението. Забавяния и отменени пътувания на влакове се очакват до утре, предаде ДПА.

Бурята „Ели“ носи още сняг, докато се движи от запад и преминава през Германия. За голяма част от Северна Германия са издадени предупреждения за лошо време, а училищата в много региони са затворени. Метеорологът от германската метеоролична служба Давид Менцел заяви днес, че това не е толкова извънредно време: „Това е зимна буря и – ако погледнем в по-широк план – нищо особено необичайно.“

Досега времето не е оказало значително влияние върху дейността на най-големия въздушен транспортен център в Германия, летище Франкфурт.

Предупрежденията за времето наложиха отмяната на първата планирана за годината партийна конференция на управляващия Християндемократически съюз (ХДС) в Германия в Майнц, Западна Германия.

Очаква се бурята „Ели“ да се засили, а утре да отслабне, придвижвайки се на изток.