Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

А мерикански и украински представители обсъждат потенциално пътуване на украинския президент Володимир Зеленски до Вашингтон тази седмица, за да обсъди с американския президент Доналд Тръмп мирния план за прекратяване на войната, предаде агенция Ройтерс, като се позова на източници, запознати с темата.

Единият от източниците каза, че основната цел е

Тръмп и Зеленски да обсъдят най-деликатните въпроси, включени в американското предложение, като този за териториите.

Източникът казва, че засега няма потвърдена дата за визитата.

Украински, американски и европейски представители се събраха вчера в Женева, за да обсъдят американския план за прекратяване на войната в Украйна. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри мирния план от 28 точки, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения върху военните си сили и да се откаже от амбициите си да се присъедини към НАТО.

Европейските сили - Великобритания, Франция и Германия, представиха в Женева изменена версия на американския план, според документ, видян от Ройтерс. Контрапредложението е базирано на плана на САЩ, като го проследява и предлага промени в него точка по точка.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение снощи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“, предаде агенция Ройтерс.

Малко по-рано

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия,

предаде агенция Ройтерс. Явно новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва, посочва агенцията.

В съвместно изявление след разговорите в Женева между делегации на САЩ и Украйна, двете страни оцениха срещата като „много продуктивна“ и посочиха, че разговорите ще продължат през следващите дни. Те не съобщиха подробности по редица въпроси, включително как ще се гарантира сигурността на Украйна от заплахата, която представлява Русия, отбелязва Ройтерс.

В отделно изявление Белият дом посочи, че

новата версия включва подсилени гаранции за сигурност

и че украинската делегация е заявила, че новото предложение „отразява техните национални интереси“, съобщава Ройтерс. Украински представители не направиха отделно изявление и не бяха открити непосредствено за коментар, посочва агенцията.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който водеше разговорите, каза, че предстои работа по още въпроси, като например ролята на НАТО, но посочи, че неговият екип е намалил нерешените проблеми в първоначалния план на Доналд Тръмп от 28 точки. Рубио каза, че разговорите в Женева са били „много важни“ и ги определи като най-ползотворния ден от дълго време насам, предаде Асошиейтед прес.

„Оптимистично настроен съм, че можем да направим нещо“, каза Рубио, цитиран от АП.

Но той даде малко информация за разговорите. Американският държавен секретар също така омаловажи крайния срок, даден по-рано от Доналд Тръмп – четвъртък, за отговор на неговия план. Рубио каза просто, че официалните представители на страните искат сраженията да спрат колкото се може по-скоро и че ще продължат да преговарят днес и след това. По думите му накрая ще трябва да се включат и представители на по-високо равнище, посочва АП. „Това е много деликатен момент“, каза Рубио относно работата, която предстои. „Някои неща касаят семантиката, езика. Други изискват решения и консултации на по-високо равнище. Трети, мисля, че се нуждаят от още време, за да бъдат изработени“.

Планът на Доналд Тръмп от 28 точки за прекратяване на войната на Русия в Украйна предизвика тревога в Киев и европейските столици.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че неговата страна може да бъде изправена пред един много труден избор – да изгуби достойнството си или да рискува да изгуби ключов партньор.

Официални европейски представители се присъединиха към разговорите между САЩ и Украйна и изготвиха контрапредложение, което модифицира плана на Тръмп. В документа, изготвен от Германия, Франция и Великобритания, се предлага въоръжените сили на Украйна да бъдат ограничени до 800 хиляди души „в мирно време“, вместо 600 хиляди, както е в американския план, а преговорите за територии да започнат "от линията на съприкосновение“.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че е разговарял с Доналд Тръмп и е дал да се разбере, че европейските държави може да се съгласят с някои части от неговия план, но с други не могат. „Казах му, че ние

стоим изцяло зад Украйна и че суверенитетът на тази страна не трябва да бъде застрашен“,

посочи Мерц в интервю за Дойче веле, информира АП.

Ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак, който е началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, каза за разговорите в Женева: „Постигнахме много добър напредък и се придвижваме към справедлив и траен мир“, съобщава АП.

Обнадеждаващото изявление за разговорите дойде в рязък контраст с обвинение на Доналд Тръмп, че Украйна е неблагодарна за американските усилия. Това накара президентът Зеленски да подчертае благодарността си към американския президент, отбелязват Ройтерс и АП.