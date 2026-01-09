Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

И зминалата 2025 г. е била една от най-горещите в България от началото на XXI век, със средна температура около 1,2 градуса по Целзий над климатичните норми, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Топлинният ѝ профил е сравним с този от 2019 г., като е около 0,8 градуса по Целзий по-ниска от рекордната 2024 г. Лятото беше особено горещо – третото най-топло, откакто започва да се води тази статистика през 1930 г. насам, след летата на 2024 и 2012 г. Зимата, пролетта и есента също регистрираха средни температури над нормата, но с по-малки отклонения.

Екстремен климат и най-горещата година в България

Лятото на 2025 г. е било най-сухото от 1930 г. насам, докато всички останали сезони са със средни валежи за страната над климатичните норми.

През почти всички месеци на изминалата 2025 г. в различни райони на страната са регистрирани редица екстремни метеорологични явления, някои от които са довели до значителни щети и дори до човешки жертви.

През периода 16-24 февруари някои райони, предимно в Североизточна България, са обхванати от студени вълни. На 10 април отново в североизточната част на страната вследствие на силен снеговалеж и бурен вятър са останали без електрозахранване над 100 населени места.

Вечерта на 26 април в резултат на интензивни и значителни по количество валежи редица населени места в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Хайредин са засегнати от поройни наводнения.

През юни, юли и август са регистрирани горещи вълни почти в цялата равнинна и полупланинска част на страната, без Черноморското крайбрежие. През лятото на 2025 г. горещите вълни са с по-малка продължителност от тези през 2024 г., като отново най-масови са били през месец юли.

През юли 2025 г. по-често и на повече места се достигат температури над 40 градуса. На 22 и 26 юли има регистрирани максимални температури над 40 градуса съответно в 33 и 35 оперативни метеорологични станции.

Каква беше пролет 2025 – рекорди, бедствия и огромни щети за земеделието

В резултат на интензивни валежи на 3 октомври са регистрирани поройни и речни наводнения във водосборите на реките южно от нос Емине и в крайбрежните зони на Южното Черноморие. Вследствие на продължителни и интензивни валежи поройни и речни наводнения са регистрирани и през периодите 8-10 октомври в източната част от Дунавския басейн, 21-22 и 27-29 ноември в Беломорския басейн.

Агрометеорологичната справка за периода 2025 година показва, че в периода между 6 и 14 април на много места в страната са регистрирани от 3 до 5 последователни дни със слани.

В резултат на това явление са нанесени щети на костилковите овощни видове кайсия, череша и слива, достигащи до 80-90%. В Северна България щетите по съцветията на ореха са до 90%. Засегнатите площи обхващат над 84 000 кв. км.