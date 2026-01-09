България

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Лятото беше особено горещо – третото най-топло

9 януари 2026, 19:03
Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни
Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

И зминалата 2025 г. е била една от най-горещите в България от началото на XXI век, със средна температура около 1,2 градуса по Целзий над климатичните норми, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Топлинният ѝ профил е сравним с този от 2019 г., като е около 0,8 градуса по Целзий по-ниска от рекордната 2024 г. Лятото беше особено горещо – третото най-топло, откакто започва да се води тази статистика през 1930 г. насам, след летата на 2024 и 2012 г. Зимата, пролетта и есента също регистрираха средни температури над нормата, но с по-малки отклонения.

Екстремен климат и най-горещата година в България

Лятото на 2025 г. е било най-сухото от 1930 г. насам, докато всички останали сезони са със средни валежи за страната над климатичните норми.

През почти всички месеци на изминалата 2025 г. в различни райони на страната са регистрирани редица екстремни метеорологични явления, някои от които са довели до значителни щети и дори до човешки жертви.

През периода 16-24 февруари някои райони, предимно в Североизточна България, са обхванати от студени вълни. На 10 април отново в североизточната част на страната вследствие на силен снеговалеж и бурен вятър са останали без електрозахранване над 100 населени места.

Вечерта на 26 април в резултат на интензивни и значителни по количество валежи редица населени места в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Хайредин са засегнати от поройни наводнения.

През юни, юли и август са регистрирани горещи вълни почти в цялата равнинна и полупланинска част на страната, без Черноморското крайбрежие. През лятото на 2025 г. горещите вълни са с по-малка продължителност от тези през 2024 г., като отново най-масови са били през месец юли.

През юли 2025 г. по-често и на повече места се достигат температури над 40 градуса. На 22 и 26 юли има регистрирани максимални температури над 40 градуса съответно в 33 и 35 оперативни метеорологични станции.

Каква беше пролет 2025 – рекорди, бедствия и огромни щети за земеделието

В резултат на интензивни валежи на 3 октомври са регистрирани поройни и речни наводнения във водосборите на реките южно от нос Емине и в крайбрежните зони на Южното Черноморие. Вследствие на продължителни и интензивни валежи поройни и речни наводнения са регистрирани и през периодите 8-10 октомври в източната част от Дунавския басейн, 21-22 и 27-29 ноември в Беломорския басейн.

Агрометеорологичната справка за периода 2025 година показва, че в периода между 6 и 14 април на много места в страната са регистрирани от 3 до 5 последователни дни със слани.

 В резултат на това явление са нанесени щети на костилковите овощни видове кайсия, череша и слива, достигащи до 80-90%. В Северна България щетите по съцветията на ореха са до 90%. Засегнатите площи обхващат над 84 000 кв. км.

Източник: НИМХ    
Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Лятото на 2025 г. – най-сухото в България, откакто се води статистика

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Последни новини

Българин е задържан с килограм кокаин в Сърбия

Свят Преди 1 час

Освен това той превозвал и 2 кг хероин

ПГ на „ДПС-Ново Начало“ проведе срещи във връзка със законопроекта за максималната надценка на основни стоки

България Преди 1 час

Представители на земеделския сектор и международни търговски камари обсъдиха мерките за защита на потребителите и подкрепа на българските производители

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Свят Преди 3 часа

Полицията е задържала мъжа на местопрестъплението

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Свят Преди 3 часа

Мелони: Проблемът е кой трябва да води преговорите

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Свят Преди 3 часа

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Свят Преди 4 часа

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

Свят Преди 4 часа

Това е петият свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

Свят Преди 4 часа

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата обича предизвикателните тренировки

<p>Какво е &quot;Орешник&quot;?</p>

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

Свят Преди 4 часа

Путин е заплашвал да използва "Орешник", включително срещу "центрове за вземане на решения" в Киев

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

България Преди 4 часа

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

<p>Зад удара с &bdquo;Орешник&ldquo; край Полша &ndash; какво цели Путин?</p>

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Свят Преди 5 часа

"Това е оръжие, с което Путин не за първи път заплашва Запада“, отбелязва Юрий Игнат

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

България Преди 5 часа

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година

<p>Принцеса Кейт на 44: Вдъхновяващото видео, което всички трябва да видят</p>

Принцеса Кейт разкри тайната на изцелението си, отбелязвайки своя рожден ден

Любопитно Преди 5 часа

Принцеса Кейт отбеляза 44-ти рожден ден с лично и емоционално видео от поредицата „Майка Природа“, в което разкри как природата ѝ помогна да се изцели и да намери вътрешен мир след борбата с рак. Светът се присъедини към празника с топли пожелания

<p>&bdquo;Ще платиш висока цена&ldquo; &ndash; заплахата, която хвърля сянка над Венецуела</p>

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Свят Преди 5 часа

Намерението на САЩ да управляват Венецуела може да предизвика тежка криза, предупреждават експерти

