Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Движението по булеварда е затруднено, трамваите са спрени на релсите

9 януари 2026, 18:47
Трамвай и лек автомобил се удариха в София
Източник: istock/Getty Images

Т рамвай и лек автомобил се сблъскаха на бул. „Възкресение“ в София, предава NOVA.

В лекия автомобил е пътувало семейство с дете, към момента няма данни за състоянието на пътниците в двете превозни средства.

Катастрофа с трамвай в центъра на София

По първоначална информация автомобилът е опитал да направи обратен завой, когато е бил ударен странично от трамвая.

Катастрофа между трамвай и кола насред София

Движението по булеварда е затруднено, трамваите са спрени на релсите. Към мястото на инцидента пътуват екипи на СДВР и Спешна помощ.

Източник: NOVA    
Катастрофа Трамвай София
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

