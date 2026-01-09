Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Т рамвай и лек автомобил се сблъскаха на бул. „Възкресение“ в София, предава NOVA.

В лекия автомобил е пътувало семейство с дете, към момента няма данни за състоянието на пътниците в двете превозни средства.

По първоначална информация автомобилът е опитал да направи обратен завой, когато е бил ударен странично от трамвая.

Движението по булеварда е затруднено, трамваите са спрени на релсите. Към мястото на инцидента пътуват екипи на СДВР и Спешна помощ.